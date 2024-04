Enem dos concursos: mais de 34 mil vão às provas no próximo domingo em MS

As provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) serão aplicadas no próximo domingo (5), foram mais de 2,14 milhões de inscrições no Brasil, deste número 34 449 em Mato Grosso do Sul e 21 538 de Campo Grande. Serão 3 665 locais de aplicação e 75 730 salas em 228 municípios, em todos os estados brasileiros.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Mato Grosso do Sul está na 21° posição no ranking nacional em termos de inscritos, as 4 cidades participantes são Campo Grande, Corumbá - 2611 inscritos, Dourados - 7739 e Três Lagoas com 2561.

Conforme dados divulgados pela Fundação Cesgranrio, organizadora do Concurso Unificado, o grupo mais numeroso de inscrições foram jovens e adultos de 25 a 34 anos, com 821 523 inscrições. Neste grupo, as mulheres são maioria com 56,3% das inscrições, já os homens somam 43,7% do total.

Os municípios foram escolhidos considerando aqueles que têm mais de 100 mil habitantes, conforme dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além da densidade populacional, a comissão organizadora considerou como critério de seleção das localidades, a facilidade de acesso às cidades e o raio de influência microrregional do município.

Na Capital, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que serão colocadas equipes em locais que o número de candidatos seja mais alto - como a UCDB, para auxiliar no fluxo automotivo na hora de entrada e saída da prova.

As provas serão aplicadas em dois turnos: de manhã, os portões serão abertos às 7:30, já no período vespertino, às 13h, o início será 9h e 14h30 respectivamente. É importante lembrar que independentemente do horário que o candidato terminar a prova, não será possível levar o cartão resposta por questões de segurança.

O cartão resposta estará disponível a partir do dia 3 de junho no site oficial da seleção.

PROVAS APLICADAS PERTO DE CASA

Os candidatos realizarão as provas, perto de suas casas, o que conforme divulgado pela organização, democratiza o acesso ao serviço público em 21 órgãos federais, de uma só vez.

Cerca de 94,6% dos inscritos que participarão, terão que se deslocar até 100km de suas residências. Na última quinta-feira (25), o Governo Federal divulgou os locais das provas de todos os candidatos, para consultar, é preciso fazer o login na página da Fundação Cesgranrio com os dados da conta do portal do Governo Federal.

Caso o cartão de confirmação do candidato apresente algum erro, os inscritos devem entrar em contato com a banca organizadora, pelo telefone 0800 701 2028, de 9h as 17h, de segunda a domingo. Pelo email [email protected] também é possível tirar dúvidas sobre locais, vagas, tratamento especial, entre outras informações, todos os canais de atendimento estarão disponíveis até sábado (4), véspera da prova.

CONCURSO

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Público Nacional Unificado é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

O objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

