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Ex-vereador cumprirá prisão domiciliar com tornozeleira por chamar Azambuja de corrupto

Tiago Vargas gravou vídeo durante blitz em 2021, criticando o então governador; ele cumprirá a pena por 1 anos e 3 meses

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

13/04/2026 - 18h00
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O ex-vereador de Campo Grande, Tiago Vargas, cumprirá prisão domiciliar, com monitoramento através de tornozeleira eletrônica, por ter acusado o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PL) de corrupção. A tornozeleira foi colocada nesta segunda-feira (13) para início do cumprimento da pena.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Tiago Vargas lamenta a decisão judicial e pede orações.

"Se vocês me virem na rua com tornozeleira eletrônica, não é porque eu pratiquei corrupção, não é porque eu pratiquei crime, é porque um dia eu chamei o ex-governador de corrupto, tendo os bens bloqueados por corrupção, mais de 270 milhões. Nos próximos um ano e tres meses estarei em prisão domiciliar", disse Vargas.

" Antes de mais nada peço para vocês orações, a partir de agora estou com tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar", acrescentou, mostrando a decisão da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, que determinou o monitoramento. 

Conforme a decisão, Tiago Vargas foi condenado a cumprir a pena no regime aberto, que deverá ser cumprido em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico devido a interdição da unidade prisional de regime aberto local.

O ex-vereador deve comparecer e comprovar, mensalmente, junto ao Patronato Penitenciário, ocupação laboral lícita e residência fixa.

Ele também deve permanecer recolhido em casa entre às 19h e 6h nos dias úteis, de segunda a sábado, e permenecer na casa em período integral aos domingos e feriados.

Em caso de necessidade de saída de urgência para atendimento médico, ele deverá juntar comprovantes médicos nos autos, no prazo de 48 horas, sob pena de caracterizar falta grave e a consequente revogação da medida excepcional.

Também será falta grave o rompimento da tornozeleira ou descarregamento do equipamento por mais de 48 horas.

Acusações contra Azambuja

A ação que condenou o ex-vereador Tiago Vargas foi movida pelo ex-governador Reinaldo Azambuja após divulgação de vídeo em redes sociais em que Vargas lançou acusações contra o então chefe do Executivo estadual.

As acusações foram feitas em vídeo gravado no dia 2 de julho, durante blitz da Polícia Militar.

Vargas afirmou que o governador era "um dos maiores corruptos do estado de Mato Grosso do Sul", e que "deveria estar preso".

 

"Reinaldo Azambuja, você não tem vergonha na cara, um dos piores bandidos do estado é você, você deveria estar preso, seu corrupto, seu canalha, e não mandando a nossa polícia fazer blitz aqui na cidade de Campo Grande às nove horas da manhã. Quem faz blitz nove horas da manhã, governador do estado, não quer pegar vagabundo, meu irmão", proferiu.

"Eu fui policial civil, e vagabundo só anda a noite, quem anda nove horas da manhã numa sexta-feira é trabalhador, pessoas que querem ganhar o pão e levar o sustento aos seus familiares", completou.

Uma semana depois, no dia 7 de julho, Vargas fez nova publicação, onde chamou novamente o governador de "canalha" e corrupto".

"'Canalha e corrupto'. Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), quer de mim R$ 50.000 (mil reais). Penalizar os nossos trabalhadores pode; agora ouvir verdades não", publicou.

FORÇA TAREFA

Moradores poderão denunciar terrenos baldios abandonados em tempo real na Capital

Pelo aplicativo +CG, os usuários podem denunciar irregularidades e solicitar serviços públicos em tempo real

13/04/2026 17h30

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Campo Grande possui uma média de 80 mil terrenos baldios que são usados como descarte irregular de lixo e sofrem com falta de manutenção

Campo Grande possui uma média de 80 mil terrenos baldios que são usados como descarte irregular de lixo e sofrem com falta de manutenção FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Uma ação integrada entre secretarias de Campo Grande vai permitir à população realizar denúncias em tempo real sobre terrenos baldios sem manutenção, abandonados ou sujos. 

Em uma coletiva na tarde desta segunda-feira, representantes da Prefeitura Municipal lançaram uma plataforma on-line dentro do aplicativo +CG destinado à localização de terrenos em situação de abandono. A iniciativa é voltada a ações voltadas à limpeza de terrenos baldios na cidade, um problema “histórico” da Capital. 

Dentro do aplicativo, é possível anexar uma foto em tempo real do terreno, bem como a sua localização através do mapa virtual. O usuário também pode escrever anotações sobre a situação do local. 

Segundo o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar Silva Júnior, o aplicativo tem a finalidade de tornar cada cidadão um fiscal das vias públicas. 

“Assim que é feito o anexo, já cai no nosso sistema e se inicia a contagem de prazo de 15 dias para que a gente mande a notificação ao proprietário do terreno e mais 15 dias para que ele providencie a limpeza e resolva a irregularidade. A partir disso, é feita uma nova inspeção. Se o problema for resolvido, o processo é encerrado. Se não, é feita uma nova notificação com aplicação de multa”. 

O aplicativo também irá ajudar a monitorar a limpeza das áreas públicas, já que, caso o terreno denunciado seja de responsabilidade municipal, os órgãos responsáveis também são notificados a realizar a resolução das irregularidades no prazo estipulado. 

Problema antigo 

Campo Grande possui, atualmente, em torno de 70 a 80 mil terrenos considerados baldios, ou seja, sem construção, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Em média, o poder público gasta, por mês, R$ 5 milhões para realizar a limpeza desses terrenos. 

“O problema é recorrente na cidade. Por exemplo, na Pedreira, é um problema desde 2009 e são quase R$ 500 mil em multas só ali. Além deste, existem outros terrenos com históricos emblemáticos e nenhum prefeito resolveu isso completamente. O que a gente quer hoje é que a população também atue em defesa da cidade”, explicou Ademar. 

O maior objetivo da força-tarefa, de acordo com as pastas, é a conscientização do cidadão para o descarte correto de lixo e manutenção da limpeza de áreas públicas e particulares. 

Com o aumento da demanda a partir do lançamento do aplicativo, a Semades ampliou a equipe de fiscalização. Os 8 fiscais terão reforço de mais 350 agentes de endemias treinados para monitorar os locais denunciados, buscando, também, a extinção de focos do mosquito Aedes aegypt, causador da dengue, chikungunya e zika. 

“Toda a equipe já passou por um treinamento e já estão com a ferramenta. Os agentes estão divididos por bairros, têm meta por bairro, por rua e possuem tudo mapeado. Esse mecanismo tecnológico vai dar agilidade nos processos, porque eu não preciso deslocar um agente para realizar uma vistoria, eu já recebo diretamente do cidadão. Então eu tenho mais de 350 pessoas para resolver essas demandas da cidade inteira”, afirmou Silva. 

Como funciona

O aplicativo se chama “+CG” e já está disponível para ser baixado em todas as plataformas digitais, como a App Store (para IOS) e na Play Store (para Android). 

Após fazer o download do aplicativo, é preciso criar um cadastro, caso seja a primeira vez utilizando. Caso contrário, é só entrar na sua conta cadastrada, inserindo o CPF e senha. 

Com a conta criada, o usuário deve clicar na aba “serviços” na fileira inferior, rolar a tela até a sessão de “denúncia e reclamações” e clicar em “denúncia terreno baldio”. 

Na página, é possível inserir foto tirada na hora ou anexar uma imagem diretamente da galeria do seu aparelho. Há uma caixa para escrever observações sobre o local ou sobre o serviço. 

É necessário informar o CEP do local, o endereço completo e clicar no mapa virtual a localização do local denunciado. 

Com todas as informações preenchidas, é só enviar a manifestação. O prazo é de 15 dias para que a prefeitura notifique o proprietário do terreno e mais 15 dias para que o problema seja resolvido. 

Ao final do prazo completo, uma equipe é enviada ao local para verificar se o serviço foi executado. Em caso negativo, o proprietário é notificado novamente, juntamente com a aplicação de multa, que varia de R$ 3.219,00 a R$ 12.876,00, de acordo com a gravidade da infração e reincidência.

Pelo aplicativo também é possível realizar denúncias sobre árvores com risco de queda, calçamento, muramento, tapa-buracos, implantação de luminárias, queimadas e outras demandas municipais. 

“Campo Grande é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, bairros grandes e distantes uns dos outros. Não há uma força administrativa grande o suficiente para atender toda a cidade e a introdução da tecnologia vai ajudar muito. Tenho certeza que isso vai ser uma revolução, teremos dados e informações para poder, no futuro, fazer um planejamento até mais seletivo desses problemas”, finalizou o secretário. 

Campo Grande possui uma média de 80 mil terrenos baldios que são usados como descarte irregular de lixo e sofrem com falta de manutenção


 

Mundo Novo

Receita Federal aprende R$ 360 mil em cigarros eletrônicos, celulares e perfumes

Operação possibilitou a geração de cerca de R$ 15 mil em guias de recolhimento de tributos

13/04/2026 16h00

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Foto: Divulgação / Receita Federal

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A Receita Federal apreendeu cerca de R$ 360 mil em mercadorias irregulares durante a Operação Visibilidade, realizada entre os dias 6 e 9 de abril em Mundo Novo, na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. A ação teve como foco intensificar a fiscalização aduaneira e combater a entrada ilegal de produtos no país.

Entre os itens apreendidos estão cigarros eletrônicos, aparelhos celulares, perfumes, motocicletas elétricas e um veículo utilizado no transporte das mercadorias. Segundo a Receita, os produtos foram introduzidos de forma irregular no território nacional, caracterizando contrabando e descaminho.

Além das apreensões, a operação resultou na emissão de aproximadamente R$ 15 mil em guias para recolhimento de tributos, valores que deixariam de ser arrecadados devido à irregularidade das cargas. Um dos destaques da ação foi a retenção de 435 medicamentos classificados como de importação proibida.

Foto: Divulgação 

De acordo com o órgão, esse tipo de produto representa risco à saúde pública por não passar por controle sanitário. Entre os problemas apontados estão procedência desconhecida, composição inadequada, possibilidade de vencimento e armazenamento irregular.

A Operação Visibilidade contou com a atuação conjunta de equipes da Alfândega da Receita Federal em Mundo Novo, da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande e da unidade de Ponta Porã.

A integração entre os órgãos reforça o monitoramento em áreas de fronteira, consideradas estratégicas para coibir ilícitos. 

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