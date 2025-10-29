Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PRISÃO

Condenado por ocultação de cadáver é preso em Campo Grande

O criminoso possui extensa ficha criminal e foi condenado por outros crimes como homicídio e estelionato

João Pedro Flores

29/10/2025 - 15h57
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu na manhã desta quarta-feira (29), um homem de 71 anos, condenado a 31 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, pela prática de diversos crimes previstos no Código Penal e no Código Penal Militar.

O investigado foi responsabilizado por homicídio, estelionato, uso de documento falso, falsidade ideológica, supressão e destruição de documentos e ocultação de cadáver, entre outros delitos. As condutas, segundo decisão judicial, demonstraram a gravidade dos delitos, motivando a manutenção do regime prisional fechado.

A captura ocorreu por volta das oito horas da manhã, no bairro Jardim Anache, em Campo Grande, após diligências policiais que levaram à localização do foragido.

Após a prisão, o criminoso foi conduzido à DEPCA, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

Cidades

Estudante é esfaqueada por colega na escola em MS

Secretaria de Estado de Educação informou que a briga ocorreu por uma desavença entre as alunas e que todo o suporte está sendo ofertado

29/10/2025 14h44

Reprodução Redes Sociais

Uma estudante do 7º ano da Escola Marcílio Augusto Pinto, após uma suposta briga com uma colega, terminou levando uma facada nas costas na manhã desta quarta-feira (29), em Iguatemi, município localizado a 411 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada e prestou socorro à estudante, que foi encaminhada ao hospital do município, onde recebeu avaliação médica, teve os ferimentos suturados e, em seguida, foi liberada para casa.

“Toda a comunidade escolar está profundamente abalada e enlutada diante desse lamentável acontecimento. Neste momento, nossa prioridade é oferecer todo o apoio necessário às estudantes envolvidas, suas famílias e à comunidade escolar.
Pedimos a todos orações, pensamentos positivos e respeito a este momento de grande fragilidade, para que possamos, juntos, atravessar esta dor com solidariedade e esperança”, informou a escola por meio de nota.

Após o ocorrido, todos os estudantes foram dispensados.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Educação (SED), que, por meio de nota, informou que o episódio envolvendo as estudantes ocorreu por uma desavença entre elas.

Ainda conforme a pasta, durante o ataque, a gestão da escola agiu rapidamente, acionando a Polícia Militar.

“A Secretaria de Estado de Educação reforça que todos os protocolos da Rede Estadual de Ensino foram seguidos e que acompanha os desdobramentos por intermédio da Coordenadoria Regional de Educação (CRE-8), para as devidas orientações quanto à aplicação do Regimento Escolar, bem como da Coordenadoria-Geral de Inteligência e Segurança Escolar.

Por fim, como parte do protocolo da REE, as estudantes envolvidas contarão com o atendimento da equipe de psicólogos educacionais e assistentes sociais da SED”, diz a nota.

mistério

Hidrelétrica começa a despachar plantas aquáticas do lago do Mimoso

Operação para liberação extra de água para carregar parte das plantas aquáticas rio abaixo começou nesta terça-feira (28)

29/10/2025 14h27

Vegetação tomo conta do lago do Mimoso desde o começo do ano, mas autoridades negam elo com a fábrica de celulose

Depois de retirar manualmente parte do excesso de plantas aquáticas e "aprisionar" outro tanto na foz do Ribeirão Serrote, a empresa Elera, concessionária responsável pela hidrelétrica do Mimoso, em Ribas do Rio Pardo, começou nesta terça-feira a despachar rio abaixo parte da vegetação que estava encobrindo o lago de 1,5 mil hectares. 

Sem dar maiores detalhes, a concessionária se limitou a iformar que "foi iniciado, em 28 de outubro de 2025, o procedimento de vertimento de água com o objetivo de controlar a proliferação de macrófitas aquáticas no trecho da Usina Hidrelétrica de Mimoso".

O procedimento ocorreu após as chuvas do último fim de semana, que elevou o nível do Rio Pardo, e depois que a concessionária fez as adaptações que eram necessárias para fazer o vertimento extra de água. 

"Na última semana, foi concluída a instalação da comporta necessária para a realização do vertimento. Com isso, a usina encontra-se operacionalmente preparada e deu início ontem ao procedimento de forma gradual. As próximas etapas ocorrerão conforme as condições climáticas do local, que influenciam no procedimento de vertimento", concluiu a nota enviada a pedido do Correio do Estado.

Apesar da reclamação de fazendeiros e proprietários de casas de campo às margens do lago, a Elera garante que menos de 25%, que é o limite, do lago estava tomado pelas plantas. 

A causa da proliferação repentina da vegetação, que está sendo alvo de reclamações desde fevereiro, continua sendo uma incógnita. Porém, se a água poluída continuar chegando ao lago, a tendência é de que elas voltem a se alastrar e tomem conta do lago da usina do Mimoso e das águas do Rio Pardo próximo ao lago da hidrelétrica de Porto Primavera, na região de Bataguassu. 

Segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Jaime Verruck, a explicação para a proliferação é a escassez de chuvas. Ele garante que os rejeitos despejados pela fábrica de celulose da Suzano estão dentro do padrão legal e não admite que exista elo entre o fenômeno e a ativação da fábrica. 

Desde julho do ano passado a fábrica despeja diariamente em torno de 180 milhões de litros de esgoto no Rio Pardo e cerca de 40 quilômetros depois está a barragem da hidrelétrica. A Suzano garante que até faz uma filtragem do esgoto acima do exigido pela legislação. 

Porém, o lago existe desde 1971 e proprietários da região garantem que nunca viram proliferação de plantas semelhante ao que está ocorrendo agora. Esportes aquáticos literalmente tiveram de ser suspensos porque as plantas tomaram conta da água. 

Conforme a Elera, a presença das macrófitas, principalmente as fixas, é natural em sistemas aquáticos como o lago da hidrelétrica e pode até trazer benefícios ao ecossistema, como abrigo e alimentação para fauna aquática. 

Porém, admite a empresa, "o que se observa atualmente na UHE Assis Chateaubriand é o acúmulo significativo de espécies flutuantes, embora ainda dentro dos limites técnicos de controle inferiores a 25%", 
 

