Condenados e com mandado, homens seguiam a vida após estupros de vulnerável em MS

Dos quatro indivíduos presos, entre condenados e um com mandado de prisão, esses homens "seguiam a vida" após cometerem crimes de estupro de vulnerável em diversos municípios do Estado. - Reprodução/PCMS

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Balanço parcial das ações realizadas pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), através da Operação Caminhos Seguros 2026, mostra que, dos quatro indivíduos presos entre ontem (04) e hoje (05) em Mato Grosso do Sul, entre condenados e um com mandado de prisão, esses homens "seguiam a vida" após cometerem crimes de estupro de vulnerável em diversos municípios do Estado.

Inicialmente, a Depca indiciou a prisão de três indivíduos, sendo dois condenados pelo crime de estupro de vulnerável, moradores da Aldeia Bororó, em Dourados, com diligências e demais ações de prevenção que começaram ainda em Campo Grande, passando também por Sidrolândia e Maracaju.

No município de Dourados, distante aproximadamente 231 quilômetros da Capital, esses dois indivíduos, de 56 e 36 anos, devem agora cumprir as respectivas penas a que estavam condenados, sendo: 14 e nove anos de reclusão, ambos em regime fechado.

Em seguida, ainda no município douradense os agentes da Depca cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um acusado de 21 anos, também pelo crime de estupro de vulnerável, indivíduo esse que trabalhava como auxiliar de serviços gerais.

Além desses presos ontem (04), a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente indica que nesta terça-feira (05) outro homem foi preso na área rural de Dourados, na Aldeia Ñu Porã, no âmbito dessas primeiras ações da Operação Caminhos Seguros 2026.

Nesse caso, havia um mandado de prisão "decorrente de sentença condenatória definitiva, já transitada em julgado", como bem esclarece a Polícia Civil em nota, com uma pena de 19 anos de reclusão em regime fechado contra esse estuprador que trabalhava como lavrador na aldeia em área rural de Dourados.

Caminhos Seguros

Como bem acompanha o Correio do Estado, metade dos casos de estupro registrados em MS são contra crianças, de zero a 11 anos, uma preocupação para os poderes principalmente voltados para segurança pública, sendo pelo menos dois casos envolvendo bebês que vieram à tona na última semana.

Conforme balanço da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul sobre a participação na Caminhos Seguros de 2025, essa ação contínua de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, resultou em mais de cem indivíduos presos por esses crimes no Estado no último ano.

Em 2025 a Operação Caminhos Seguros apresentou os seguintes números:

32 mandados de prisão por estupro de vulnerável, sendo 23 cumpridos pela Depca;

73 prisões em flagrante em todas as Regionais no Mato Grosso do Sul;

142 denúncias do Disque 100 apuradas na Delegacia Especializada;

187 pontos fiscalizados pela Depca, tidos como "vulneráveis à exploração sexual infantil";

No último ano houve ainda o cumprimento de mandado de busca e apreensão, que resultou na prisão de um acusado responsável pelo armazenamento de material pornográfico infanto juvenil.

Foram contabilizadas 227 vítimas atendidas, através do acolhimento e encaminhamento à rede de proteção, e demais ações para conscientização por parte da Depca, o que inclui desde palestras sobre segurança digital, voltadas a pais, crianças e adolescentes.

É importante que crimes contra crianças e adolescentes sejam denunciados, e as informações devem ser repassadas para a Polícia Civil, inclusive de forma anônima, pelo Disque 100, em qualquer unidade ou até mesmo por meio da Delegacia Virtual (www.pc.ms.gov.br).

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