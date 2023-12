Clima Tempo

São esperadas tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento nas regiões centro-norte, leste, nordeste e sudeste do Estado

Inmet também indica chuvas abaixo da média e consequentemente a baixa umidade relativa do ar, para o mês de janeiro em Mato Grosso do Sul. Foto: Marcelo Victor

O último dia de 2023, começou com nebulosidade, muitas nuvens e ainda o alerta amarelo de risco pontencial para chuvas intensas em todo o Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Campo Grande, a previsão é de chuvas moderadas com temperatura mínima de 22ºc e máxima de 30ºc.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de uma frente fria, atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados, que favorecem a formação de nuvens e chuvas.

Sendo assim, são esperadas tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os maiores acumulados de chuva estão previstos para as regiões centro-norte, leste, nordeste e sudeste do Estado.

Cabe destacar que o calor também diminui. A temperatura máxima prevista chega a 33ºC, em Aquidauana e Três Lagoas, e a mínima a 20°C, em Ponta Porã. Confira a previsão do Cemtec, por regiões, na tabela abaixo:

Escreva a legenda aqui

Umidade do ar

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também indica chuvas abaixo da média e consequentemente a baixa umidade relativa do ar, para o mês de janeiro em Mato Grosso do Sul.



Para janeiro de 2024, os níveis devem continuar baixos, persistindo condições de déficit hídrico e aumento da evapotranspiração devido às altas temperaturas. As temperaturas deverão ser acima da média (25ºc) em praticamente todo o País. Porém, no Estado a temperatura média poderá chegar aos 30ºC.

Confira abaixo os níveis extremos de baixa umidade relativa do ar registrados em MS:

Fonte: Inmet

Assine o Correio do Estado.