Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (10) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Tempo segue quente e seco e todo o estado

Mariana Piell

Mariana Piell

10/09/2025 - 04h30
Nesta quarta-feira (10), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. O destaque é o tempo seco e as temperaturas elevadas durante as tardes, em grande parte de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar deve permanecer baixa, entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão. Na região sul do estado, no amanhecer as temperaturas tendem a ser mais amenas, com mínimas previstas entre 10°C e 14°C.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 12°C e 17°C e máximas entre 29°C e 32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 10°C e 12°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 18°C e 26°C e máximas de até 38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 22°C e máximas entre 32°C e 37°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 18°C e 22°C e máximas entre 33°C e 36°C.

Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste, leste e nordeste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 19°C e máxima de 34°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 20°C e 36°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 18°C e a máxima de 36°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 18°C e máxima de 38°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 15°C e máxima de 32°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 13°C e máxima de 31°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 13°C e 29°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 13°C e máxima de 29°C. 

Cidades

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos

No total, foram expedidos 16 mandados de prisão; Ao menos nove pessoas foram encaminhadas para o presídio e outras permanecem custodiadas

09/09/2025 16h19

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A megaoperação Spotless, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), resultou no cumprimento de 14, dos 16 mandados de prisão expedidos pela Justiça, nesta terça-feira (9), em Terenos e Campo Grande. Dois alvos seguem foragidos.

Até o momento, segundo informações apuradas pelo Correio do Estado, dos presos, nove pessoas foram encaminhadas para o presídio e outras cinco permanecem custodiadas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol), onde aguardam audiência de custódia.

A ação, autorizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, também executou 59 mandados de busca e apreensão, atingindo residências, empresas e órgãos públicos, incluindo a sede da Prefeitura de Terenos e secretarias municipais. O desembargador Jairo Roberto de Quadros foi o responsável pela decisão que autorizou a operação.

Entre os presos está o prefeito de Terenos, Eduardo Henrique Wancura Budke (PSDB), detido em sua residência. Também foram capturados empresários e servidores ligados a empreiteiras investigadas por fraudes em licitações.

Foram cumpridos nove mandados de prisão no município contra: Eduardo Henrique Wancura Budke (PSDB), prefeito; Sansão Inácio Rezende, dono da Construtora e Empreiteira Real; Valdecir Alves Batista, servidor; Genilton da Silveira Moreira, proprietário da Base Construtora e Logística; Nádia Mendonça Lopes, proprietária da Lopes Construtora e Empreiteira Ltda; Hander Luiz Correa Grote Chaves, dono da HG Empreiteira & Negócios Ltda; Fernando Seiji Alves Kurose, sócio da Construtora Kurose; Eduardo Schoier, empresário da Conect Construções e Orlei Figueiredo Lopes, ex-proprietário da Cerealista Terenos.

Esquema investigado

A Operação Spotless é uma continuidade da Operação Velatus, iniciada em 2024, que desvendou um esquema de fraudes em licitações de obras públicas. As investigações apontam que o grupo criminoso era dividido em dois núcleos: o político-administrativo, formado por servidores como Isaac Cardoso Bisneto (ex-secretário de Obras) e Valdecir Alves Batista, responsáveis por direcionar editais; e o empresarial, composto por empreiteiros que se beneficiavam dos contratos fraudulentos.

Conversas interceptadas em 2024 já mostravam combinação prévia entre empresários sobre quem venceria os certames, com indícios de que os resultados das licitações eram definidos antes mesmo da abertura oficial dos processos. Abaixo, a lista de empresas e empresários citados nos mandados: 

1. Arnaldo Santiago Ltda.
        Responsável Associado: Arnaldo Santiago
        Localidade: Campo Grande/MS

    2. Bonanza Comércio e Serviços Ltda.
        Responsável Associado: Cleberson Jose Chavoni Silva
        Localidade: Campo Grande/MS

    3. Conect Construções
        Responsável Associado: Eduardo Schoier
        Localidade: Terenos/MS

    4. Tercam Construções Ltda.
        Responsáveis Associados: Fábio André Hoffmeister Ramires e Jucélia Maria de Oliveira
        Localidade: Campo Grande/MS

    5. Construtora Kurose Ltda.
        Responsável Associado: Fernando Seiji Alves Kurose
        Localidade: Terenos/MS

    6. Base Construtora e Logística
        Responsável Associado: Genilton da Silva Moreira
        Localidade: Terenos/MS

    7. HG Empreiteira & Negócios Ltda.
        Responsável Associado: Hander Luiz Correa Grote Chaves
        Localidade: Terenos/MS

    8. Lopes Construtora e Empreiteira Ltda.
        Responsável Associado: Nadia Mendoça Lopes
        Localidade: Terenos/MS

    9. Angico Construtora e Prestadora de Serviços Ltda.
        Responsável Associado: Sandro José Bortoloto
        Localidade: Campo Grande/MS

    10. Construtora e Empreiteira Real
        Responsável Associado: Sansão Inácio Rezende
        Localidade: Terenos/MS

    11. D'aço Construção e Logística Ltda.
        Responsável Associado: Tiago Lopes de Oliveira
        Localidade: Terenos/MS

    12. Fortes Construtora Ltda.
        Responsável Associado: Alexandre Oliveira Pinheiro
        Localidade: Campo Grande/MS

    13. Agpower Engenharia e Construções Ltda.
        Responsável Associado: Arnaldo Godoy Cardoso Glagau
        Localidade: Terenos/MS

    14. GS Serviços e Construtora Ltda.
        Responsáveis Associados: Celso Ricardo Gazola e Fernando Gomes Camargo
        Localidade: Campo Grande/MS

    15. Construtora Queiroz Ltda.
        Responsável Associado: Daniel Matias Queiroz
        Localidade: Terenos/MS

    16. B2 Empreendimentos Ltda.
        Responsáveis Associados: Felipe Braga Martins e Luziano dos Santos Neto
        Localidade: Campo Grande/MS

    17. Tecnika Construção e Locação de Equipamentos Ltda.
        Responsável Associado: Rinaldo Cordoba de Oliveira
        Localidade: Campo Grande/MS

    18. Marsoft Informática, Construções e Serviços
        Responsável Associado: Rogério Luís Ribeiro
        Localidade: Terenos/MS

    19. RS Construções e Serviço Ltda.
        Responsável Associado: Stenia Sousa da Silva
        Localidade: Terenos/MS

    20. Gomes & Azevedo Ltda.
        Responsável Associado: Marcos do Nascimento Galitzki
        Localidade: Campo Grande/MS

A decisão do Desembargador Jairo Roberto de Quadros determinou a busca e apreensão nos endereços residenciais e/ou profissionais das seguintes pessoas:

  •     1. Henrique Wancura Budke (Prefeito de Terenos)
  •     2. Arnaldo Santiago (Empresário)
  •     3. Cleberson Jose Chavoni Silva (Empresário)
  •     4. Eduardo Schoier (Empresário)
  •     5. Fábio André Hoffmeister Ramires (Empresário)
  •     6. Fernando Seiji Alves Kurose (Empresário)
  •     7. Genilton da Silva Moreira (Empresário)
  •     8. Hander Luiz Correa Grote Chaves (Empresário)
  •     9. Isaac Cardoso Bisneto
  •     10. Leandro Cícero Almeida de Brito
  •     11. Nadia Mendoça Lopes (Empresária)
  •     12. Orlei Figueiredo Lopes
  •     13. Sandro José Bortoloto (Empresário)
  •     14. Sansão Inácio Rezende (Empresário)
  •     15. Tiago Lopes de Oliveira (Empresário)
  •     16. Valdecir Batista Alves
  •     17. Alexandre Oliveira Pinheiro (Empresário)
  •     18. Arnaldo Godoy Cardoso Glagau (Empresário)
  •     19. Celso Ricardo Gazola (Empresário)
  •     20. Daniel Matias Queiroz (Empresário)
  •     21. Edneia Rodrigues Vicente (Empresária)
  •     22. Felipe Braga Martins (Empresário)
  •     23. Fernanda Fidelis de Souza
  •     24. Fernando Gomes Camargo (Empresário)
  •     25. Jucélia Maria de Oliveira (Empresária)
  •     26. Luziano dos Santos Neto (Empresário)
  •     27. Maicon Bezerra Nonato (Secretário de Administração de Terenos)
  •     28. Marcos do Nascimento Galitzki (Empresário)
  •     29. Rinaldo Cordoba de Oliveira (Empresário)
  •     30. Rogério Luís Ribeiro (Empresário)
  •     31. Stenia Sousa da Silva (Empresária)
  •     32. Vanuza Candida Jardim (Empresária)


Cidades

Polícias de MS e SP agem contra esquema de tráfico de drogas e armas

Operação teve início a partir de prisão de traficante em Três Lagoas em janeiro deste ano

09/09/2025 15h45

Divulgação

As Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e de São Paulo deflagraram na manhã de hoje (9) a Operação Costa Noroeste, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão simultâneos nos municípios de Três Lagoas e Selvíria, em MS, e Ilha Solteira e Pereira Barreto, em SP.

A ação conjunta teve como objetivo a coleta de material probatório para a responsabilização de indivíduos envolvidos num esquema de tráfico de drogas e comércio ilícito de armas de fogo e munições.

Investigação

A operação teve início a partir da prisão em flagrante de um homem de 27 anos, em janeiro deste ano, em Três Lagoas. Ele era suspeito da prática dos crimes de porte de arma de fogo e munições de uso permitido, e de tráfico de drogas. 

Investigadores da SIG viram um veículo parado no semáforo com as mesmas características repassadas em trocas de informações entre forças policiais como pertencente de um suspeito que estaria portando uma arma de fogo e comercializando drogas no município.

Ao ver que a equipe se aproximava do veículo, o motorista avançou o sinal vermelho para tentar fugir, mas foi alcançado e abordado pelos policiais. Durante a vistoria no carro, foi encontrada uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre.380, carregada e engatilhada para atirar.

Na casa do suspeito, os policiais localizaram mais dezenas de munições de calibres diversos e outro carregador de pistola. Também foram encontradas e apreendidas substâncias como maconha e comprimidos de ecstasy.

O homem foi conduzido à sede da SIG, onde foi autuado em flagrante delito e, posteriormente, teve a pena convertida para prisão preventiva. 

Com a abertura do inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime, foram identificadas outras pessoas envolvidas na prática do comércio ilícito de entorpecentes e de armas de fogo e munições. Essas descobertas culminaram na operação realizada hoje.

Operação

Participaram da Operação Costa Noroeste equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), da 1ª Delegacia e da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas/MS e da Delegacia de Polícia Civil de Selvíria/MS, além da Delegacia Especializada de Repressão à Roubo à Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e; das Delegacias de Polícia Civil de Pereira Barreto/SP e Ilha Solteira/SP. Participaram também equipes da Força Tática e do Canil, do Batalhão da Polícia Militar, da cidade de Três Lagoas.

A operação ocorreu em razão de representação por mandados de busca e apreensão, em virtude de investigações efetuadas pela SIG e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI). As ordens judiciais foram expedidas pela Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Juri e Execução Penal da Comarca de Três Lagoas/MS, após manifestação favorável do Ministério Público.

Ao todo foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, distribuídos entre os municípios de Três Lagoas/MS, Selvíria/MS, Ilha Solteira/SP e Pereira Barreto/SP.

Um indivíduo foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Além da prisão, houve apreensão de diversos aparelhos de celular, que passarão por análise pericial.

