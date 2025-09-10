Confira a previsão do tempo para hoje (10) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Cidades

Operação teve início a partir de prisão de traficante em Três Lagoas em janeiro deste ano

As Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e de São Paulo deflagraram na manhã de hoje (9) a Operação Costa Noroeste, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão simultâneos nos municípios de Três Lagoas e Selvíria, em MS, e Ilha Solteira e Pereira Barreto, em SP.

A ação conjunta teve como objetivo a coleta de material probatório para a responsabilização de indivíduos envolvidos num esquema de tráfico de drogas e comércio ilícito de armas de fogo e munições.

Investigação

A operação teve início a partir da prisão em flagrante de um homem de 27 anos, em janeiro deste ano, em Três Lagoas. Ele era suspeito da prática dos crimes de porte de arma de fogo e munições de uso permitido, e de tráfico de drogas.

Investigadores da SIG viram um veículo parado no semáforo com as mesmas características repassadas em trocas de informações entre forças policiais como pertencente de um suspeito que estaria portando uma arma de fogo e comercializando drogas no município.

Ao ver que a equipe se aproximava do veículo, o motorista avançou o sinal vermelho para tentar fugir, mas foi alcançado e abordado pelos policiais. Durante a vistoria no carro, foi encontrada uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre.380, carregada e engatilhada para atirar.

Na casa do suspeito, os policiais localizaram mais dezenas de munições de calibres diversos e outro carregador de pistola. Também foram encontradas e apreendidas substâncias como maconha e comprimidos de ecstasy.

O homem foi conduzido à sede da SIG, onde foi autuado em flagrante delito e, posteriormente, teve a pena convertida para prisão preventiva.

Com a abertura do inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime, foram identificadas outras pessoas envolvidas na prática do comércio ilícito de entorpecentes e de armas de fogo e munições. Essas descobertas culminaram na operação realizada hoje.

Operação

Participaram da Operação Costa Noroeste equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), da 1ª Delegacia e da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas/MS e da Delegacia de Polícia Civil de Selvíria/MS, além da Delegacia Especializada de Repressão à Roubo à Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e; das Delegacias de Polícia Civil de Pereira Barreto/SP e Ilha Solteira/SP. Participaram também equipes da Força Tática e do Canil, do Batalhão da Polícia Militar, da cidade de Três Lagoas.

A operação ocorreu em razão de representação por mandados de busca e apreensão, em virtude de investigações efetuadas pela SIG e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI). As ordens judiciais foram expedidas pela Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Juri e Execução Penal da Comarca de Três Lagoas/MS, após manifestação favorável do Ministério Público.

Ao todo foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, distribuídos entre os municípios de Três Lagoas/MS, Selvíria/MS, Ilha Solteira/SP e Pereira Barreto/SP.

Um indivíduo foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Além da prisão, houve apreensão de diversos aparelhos de celular, que passarão por análise pericial.

