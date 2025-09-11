Confira a previsão do tempo para hoje (11) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta quinta-feira (11), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. O destaque é o tempo seco e as temperaturas elevadas durante as tardes, em grande parte de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar deve permanecer baixa, entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão. Na região sul do estado, no amanhecer as temperaturas tendem a ser mais amenas, com mínimas previstas entre 10°C e 14°C.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 12°C e 17°C e máximas entre 29°C e 32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 10°C e 12°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 18°C e 26°C e máximas de até 38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 22°C e máximas entre 32°C e 37°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 18°C e 22°C e máximas entre 33°C e 36°C.

Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste, leste e nordeste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande , estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C.

, estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 22°C e 38°C.

deve registrar temperaturas entre 22°C e 38°C. Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 22°C e a máxima de 33°C.

é esperada a mínima de 22°C e a máxima de 33°C. O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C.

deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas entre 17°C e 37°C.

, no leste do estado, terão temperaturas entre 17°C e 37°C. Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 33°C.

terá mínima de 17°C e máxima de 33°C. A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 16°C e máxima de 32°C.

deve registrar mínima de 16°C e máxima de 32°C. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 17°C e 28°C.

temperaturas entre 17°C e 28°C. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 14°C e máxima de 29°C.

Assine o Correio do Estado