Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (11) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Tempo segue quente e seco e todo o estado

Mariana Piell

Mariana Piell

11/09/2025 - 04h30
Continue lendo...

Nesta quinta-feira (11), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. O destaque é o tempo seco e as temperaturas elevadas durante as tardes, em grande parte de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar deve permanecer baixa, entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão. Na região sul do estado, no amanhecer as temperaturas tendem a ser mais amenas, com mínimas previstas entre 10°C e 14°C.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 12°C e 17°C e máximas entre 29°C e 32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 10°C e 12°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 18°C e 26°C e máximas de até 38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 22°C e máximas entre 32°C e 37°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 18°C e 22°C e máximas entre 33°C e 36°C.

Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste, leste e nordeste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 22°C e 38°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 22°C e a máxima de 33°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 17°C e 37°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 33°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 16°C e máxima de 32°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 17°C e 28°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 14°C e máxima de 29°C. 

DROGAS

PRF apreende mais de 500 kg de cocaína na BR-262 em três dias

Três homens foram detidos nas fiscalizações que ocorreram em Miranda e Corumbá

10/09/2025 17h30

PRF apreendeu 262 kg de cocaína, em Corumbá, e 254 kg, em Miranda

PRF apreendeu 262 kg de cocaína, em Corumbá, e 254 kg, em Miranda Reprodução/Divulgação/PRF-MS

Continue Lendo...

Nesta quarta-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 262 kg de cocaína, em Corumbá. A droga estava escondida no tanque de combustível de um caminhão Scania/G 420.

De acordo com os policiais, o condutor apresentou nervosismo durante a fiscalização e também desconfiaram de um vazamento na estrutura do tanque de combustível do caminhão.

Juntamente com o Corpo de Bombeiros, que abriu o compartimento, as autoridades encontraram 199 kg de pasta base e 63 kg de cloridrato de cocaína. O motorista confessou ter recebido o ilícito em Corumbá e o entregaria em Campo Grande.

Em outra ocasião, na segunda-feira (8), a PRF apreendeu 254 kg de cocaína em uma caminhonete Ford/F1000, em Miranda. Dois homens foram presos com duas armas, um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .380. 

Um dos passageiros possuía mandado de prisão em aberto. Além de portar armas e drogas, o condutor também não possuía habilitação.

Rota estratégica

Mato Grosso do Sul é rota estratégica para o tráfico de drogas no Brasil. O estado faz fronteira com o Paraguai, através de Ponta Porã, e Bolívia, por Corumbá, além de ter divisas com Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

De acordo com a PRF, em 2024 as apreensões de cocaína causaram um prejuízo estimado entre R$ 400 e 500 milhões ao tráfico. No primeiro semestre de 2025, foram apreendidas 8,3 toneladas da droga, um aumento de 50% em relação ao período.

Esquema Fraudulento

Fraude em distribuição de combustível leva à interdição de base em MS

A empresa operava como "barriga de aluguel" de outras distribuidoras, incluindo algumas envolvidas no esquema com o PCC, as quais não enviavam dados da movimentação do estoque desde julho de 2024

10/09/2025 16h53

Divulgação ANP

Continue Lendo...

Durante a fiscalização conduzida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a empresa Ecológica Distribuidora de Combustíveis Ltda foi interditada pelo armazenamento de combustível “fantasma” em Iguatemi, município localizado a 439 quilômetros de Campo Grande.

A ação ocorreu em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ-MS). Na fiscalização, verificou-se que o armazenamento do combustível não acontecia e só existia no papel. Essa prática é conhecida como “barriga de aluguel” ou “base fantasma”.

O esquema praticado é considerado fraudulento, uma vez que a lei exige que as empresas mantenham a base onde solicitaram autorização em funcionamento.

Esquema

As empresas declararam para a ANP que tinham uma base de combustível em plena operação no município de Iguatemi, compartilhada por 24 distribuidoras.

O esquema era aplicado na matriz em Mato Grosso do Sul, por ser menos custoso adquirir propriedades em parte de uma base para, na prática, comercializar o combustível em São Paulo, por exemplo.

Alegando que mantinham o combustível na base, as empresas cumpriam a exigência de ter pelo menos 750 m³ de capacidade de armazenamento e, dessa forma, conseguiam a autorização de funcionamento.

Com a autorização para usar a “base fantasma” como matriz, elas não precisavam ter depósitos próprios. Assim, as distribuidoras pediam permissão para abrir filiais em outros estados, conseguindo vender combustível em lugares como São Paulo, mesmo sem atuar de fato no Mato Grosso do Sul.

Revogação

Além da base de Iguatemi usada como “barriga de aluguel”, a ANP revogou autorizações de cinco das 24 distribuidoras que utilizavam esse local.

As outras 19 empresas serão autuadas por fornecer informações falsas à ANP, responderão a processos administrativos e poderão apresentar defesa, conforme determina a lei.

De acordo com a Resolução ANP nº 950/2023, a autorização na distribuição pode ser interrompida em bases que possuem autorização caso parem de operar por 180 dias no total ou 90 dias consecutivos.

Fraude

Durante a fiscalização, verificou-se que as distribuidoras, obrigadas a informar a movimentação de produtos à ANP por meio de sistema eletrônico, não enviaram dados relativos à base desde julho de 2024.

Dessas empresas, oito que relatavam que armenazenavam combustível na base de Iguatemi, tiveram seus nomes divulgados na Operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo com a participação da ANP, no dia 28 de agosto. A ação visou desmantelar esquemas de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, atribuídos ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Conforme acompanhou o Correio do Estado, o possível elo da máfia dos combustíveis que envolve o PCC  tem sede em Mato Grosso do Sul.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Iguatemi, sendo sete alvos no município.

Segurança

Além disso, foram constatadas irregularidades de segurança:

  • Não possuir líquido gerador de espuma (LGE) em volume suficiente para a instalação, estando abaixo do volume autorizado pela ANP (o autorizado era 8 metros cúbicos – m³, enquanto a base possuía apenas 1,55 m³, fora da validade). O LGE é componente essencial do sistema de combate a incêndios.
  • Operar sem bacia de contenção corretamente dimensionada, necessária para garantir um combate eficiente a incêndios. A bacia tinha especificações diferentes das aprovadas pela ANP: 1,5 metros, enquanto o aprovado era 2,15 metros.

Esses problemas de segurança levaram à interdição imediata da base, de forma cautelar. A desinterdição só ocorrerá se a empresa comprovar à ANP que os problemas encontrados foram sanados, sem prejuízo do processo administrativo.

 

 

