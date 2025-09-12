Confira a previsão do tempo para hoje (12) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta sexta-feira (12), a previsão indica tempo firme em todo o estado, com predomínio de sol e variação de poucas nuvens. Essa condição está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuva.

As temperaturas entram em rápida elevação ao longo das tardes, especialmente nas regiões norte, pantaneira e do bolsão.

O destaque fica por conta da baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 10% e 30%, caracterizando um ambiente atmosférico potencialmente prejudicial à saúde. Além disso, as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 16°C e 19°C e máximas entre 29°C e 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 21°C e 25°C e máximas entre 34°C e 41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19°C e 22°C e máximas entre 34°C e 41°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.

Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande , estão previstas temperatura mínima de 21°C e máxima de 35°C.

, estão previstas temperatura mínima de 21°C e máxima de 35°C. A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 22°C e 38°C.

deve registrar temperaturas entre 22°C e 38°C. Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 21°C e a máxima de 34°C.

é esperada a mínima de 21°C e a máxima de 34°C. O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 39°C.

deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 39°C. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 36°C.

, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 36°C. Anaurilândia terá mínima de 19°C e máxima de 34°C.

terá mínima de 19°C e máxima de 34°C. A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 18°C e máxima de 34°C.

deve registrar mínima de 18°C e máxima de 34°C. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 17°C e 30°C.

temperaturas entre 17°C e 30°C. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 16°C e máxima de 32°C.

Assine o Correio do Estado