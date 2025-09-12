Confira a previsão do tempo para hoje (12) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Nesta sexta-feira (12), a previsão indica tempo firme em todo o estado, com predomínio de sol e variação de poucas nuvens. Essa condição está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuva.
As temperaturas entram em rápida elevação ao longo das tardes, especialmente nas regiões norte, pantaneira e do bolsão.
O destaque fica por conta da baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 10% e 30%, caracterizando um ambiente atmosférico potencialmente prejudicial à saúde. Além disso, as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.
Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 16°C e 19°C e máximas entre 29°C e 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.
Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 21°C e 25°C e máximas entre 34°C e 41°C.
Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19°C e 22°C e máximas entre 34°C e 41°C.
Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.
Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.
Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:
- Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 21°C e máxima de 35°C.
- A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 22°C e 38°C.
- Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 21°C e a máxima de 34°C.
- O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 39°C.
- As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 36°C.
- Anaurilândia terá mínima de 19°C e máxima de 34°C.
- A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 18°C e máxima de 34°C.
- Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 17°C e 30°C.
- Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 16°C e máxima de 32°C.