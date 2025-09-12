Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (12) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Final de semana será de calorão em todo o estado

Mariana Piell

Mariana Piell

12/09/2025 - 04h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta sexta-feira (12), a previsão indica tempo firme em todo o estado, com predomínio de sol e variação de poucas nuvens. Essa condição está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuva.

As temperaturas entram em rápida elevação ao longo das tardes, especialmente nas regiões norte, pantaneira e do bolsão.

O destaque fica por conta da baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 10% e 30%, caracterizando um ambiente atmosférico potencialmente prejudicial à saúde. Além disso, as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 16°C e 19°C e máximas entre 29°C e 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 21°C e 25°C e máximas entre 34°C e 41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19°C e 22°C e máximas entre 34°C e 41°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.

Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 21°C e máxima de 35°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 22°C e 38°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 21°C e a máxima de 34°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 39°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 36°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 19°C e máxima de 34°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 18°C e máxima de 34°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 17°C e 30°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 16°C e máxima de 32°C. 

Assine o Correio do Estado

TEMPO SECO

Condições climáticas em MS ligam o alerta para incêndios florestais

Altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e falta de chuvas significativas são tendências no estado nesta época do ano

11/09/2025 18h07

Compartilhar
Temperaturas seguem acima dos 30°C e umidade relativa do ar se mantém abaixo dos 30%

Temperaturas seguem acima dos 30°C e umidade relativa do ar se mantém abaixo dos 30% Bruno Henrique / Correio do Estado

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul atravessa um período crítico caracterizado pela combinação de estiagem prolongada, temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar. Esse cenário tem intensificado de forma significativa o risco de ocorrência e propagação de incêndios florestais em diferentes regiões do estado. 

A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica é a causa para estas condições, de acordo com análise técnica elaborada pelo entro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Em Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as condições críticas persistem há pelo menos 13 dias consecutivos, com temperaturas acima de 30°C e umidade relativa inferior a 30%. Essa combinação forma o chamado “triângulo do fogo”, em que calor e ar seco criam ambiente altamente favorável à ignição e rápida propagação das chamas.

As temperaturas máximas superaram os 38°C em diversas localidades, enquanto a umidade relativa do ar caiu para índices entre 8% e 15% em municípios como Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu.

Ainda de acordo com a análise técnica, os próximos dias permanecem com índices de perigo de fogo em nível extremo, situação que representa alta probabilidade de incêndios de difícil controle, mesmo com emprego de meios aéreos. 

A ausência de precipitações significativas agrava a situação. Em Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Paranaíba e Três Lagoas não chove de forma expressiva há mais de 37 dias. Porto Murtinho lidera o registro, com 94 dias sem acumular mais de 10 mm de chuva.

Temperaturas seguem acima dos 30°C e umidade relativa do ar se mantém abaixo dos 30%

Em escala sazonal, de acordo com informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a previsão probabilística para o trimestre setembro-outubro-novembro de 2025 aponta que a maior parte do estado se encontra sob níveis de risco de fogo de Atenção.

Temperaturas seguem acima dos 30°C e umidade relativa do ar se mantém abaixo dos 30%

Entre outubro e dezembro de 2025, a tendência é de temperaturas acima da média e chuvas mal distribuídas, o que deve prolongar a vulnerabilidade ambiental.

Clima

Aquidauana fica entre as cidades mais quentes do Brasil e calor em MS não tem data para ir embora

As máximas no Estado devem chegar aos 41°C até a próxima semana e o calor não tem data para ir embora

11/09/2025 18h00

Compartilhar
Temperaturas não têm data para diminuir no Estado

Temperaturas não têm data para diminuir no Estado Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

A cidade de Aquidauana, distante 190 quilômetros de Campo Grande, registrou nesta quinta-feira (11) a quarta maior temperatura registrada no Brasil de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros no Portal do Pantanal chegaram aos 41,2°C na tarde de hoje e a umidade ficou abaixo dos 20%, índice considerado perigoso para a saúde, compondo o ranking brasileiro juntamente de Lagoa da Confusão, no Tocantins (41,3°C), Goiás (42,4°C) e São Miguel do Araguaia, em Goiânia (42,9°).

Sem previsão de chuva e nem frio para os próximos dias, o calorão volta a dar as caras em todo o Estado. De sexta-feira (12) a domingo (14), a previsão é de tempo firme em todo Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e poucas nuvens devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a ocorrência de chuvas. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, as regiões sul, cone-sul e grande Dourados concentram as menores mínimas, que podem variar entre 16°C e 19°C. As máximas nessas regiões devem ficar entre 29°C e 34°C. 

Já nas regiões sudoeste e pantaneira, que abrange Porto Murtinho até Corumbá, as mínimas podem chegar a 21°C e as máximas alcançarem os 41°C. 

Nas regiões de Anaurilândia, Três Lagoas e Camapuã, as mínimas não devem chegar a menos de 19°C e as máximas também podem chegar aos 41°C. 

Em Campo Grande, as mínimas previstas estão entre 21°C e 23°C e as máximas podem chegar a 34°C e 36°C. 

O CEMTEC também alerta para a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 10% e 30%, característico de um ambiente atmosférico grandemente prejudicial à saúde, tornando o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais. 

Próxima semana

A partir da próxima semana, entre segunda (15) e terça-feira (16), deve ocorrer aumento da nebulosidade em grande parte do estado, favorecendo as possibilidades de chuva principalmente nas regiões centro-sul e oeste. 

As precipitações podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento. Embora a maior probabilidade de ocorrência seja nas regiões acima, não é descartada a possibilidade de chuva no restante do Estado. 

Os ventos podem variar entre 40-60km/h e em alguns locais podem ocorrer rajadas de vento acima dos 60 km/h. 

Até o dia 26 de setembro devem ocorrer acumulados de chuva na região centro-sul com volumes estimados entre 10 e 70 milímetros. 

Atenção aos cuidados

Para se proteger do calor e cuidar da saúde em dias quentes, o Correio do Estado separou algumas dicas de cuidado:

  • Use protetor solar, boné, chapéu, viseiras, óculos com proteção UV, guarda-sol e sapato adequado ao sair de casa. O protetor solar deve ser reaplicado a cada 3 horas;
  • Use roupas leves, de preferência de cor clara e soltas;
  • Evite o contato direto com o sol, principalmente nos horários de maior intensidade das 10h às 16h. Caso seja inevitável estar exposto ao sol  nesse período, beba bastante água, opte por roupas com proteção UV e intensifique o uso do protetor solar a cada 2 horas;
  • Reduza o tempo de atividade física em ambientes diretamente expostos ao sol;
  • No trabalho ou em casa, deixe o ambiente sempre arejado e climatizado, usando, se possível, um umidificador de ar ou mantendo uma bacia com água por perto;
  • Tome banhos frios;
  • Nos dias mais quentes, faça uso de isotônicos para ajudar a repor os nutrientes perdidos no suor.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)
loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)

2

Detento é executado com seis tiros na Gameleira
Mais um

/ 19 horas

Detento é executado com seis tiros na Gameleira

3

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo
INTERIOR | MS

/ 16 horas

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo

4

Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão
trama golpista

/ 10 horas

Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

5

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"
aliados

/ 9 horas

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 horas

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?