Confira a previsão do tempo para hoje (16) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Nesta terça-feira (16), a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens em Mato Grosso do Sul devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O tempo quente e seco continua sendo destaque, com temperaturas máximas elevadas podendo chegar aos 40°C e 42°C em algumas regiões do estado, aliado a baixa umidade relativa do ar, com previsão de valores entre 10% a 30%.

As condições meteorológicas previstas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Devido ao acentuado aquecimento diurno, podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado, embora não se descarte pancadas de chuva nas demais regiões.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 32°C e 37°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 22°C e 27°C e máximas entre 35°C e 41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 35°C e 41°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 35°C e 38°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande , estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 35°C.

, estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 35°C. A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 23°C e 38°C. Pode chover.

deve registrar temperaturas entre 23°C e 38°C. Pode chover. Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 22°C e a máxima de 35°C. Pode chover.

é esperada a mínima de 22°C e a máxima de 35°C. Pode chover. O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C.

deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas entre 21°C e 37°C.

, no leste do estado, terão temperaturas entre 21°C e 37°C. Anaurilândia terá mínima de 21°C e máxima de 34°C.

terá mínima de 21°C e máxima de 34°C. A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 21°C e máxima de 35°C.

deve registrar mínima de 21°C e máxima de 35°C. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 20°C e 32°C.

temperaturas entre 20°C e 32°C. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C. Pode chover.

