Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (16) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Tempo seco e calor seguem, mas há possibilidade de chuva em algumas localidades

Mariana Piell

Mariana Piell

16/09/2025 - 04h30
Continue lendo...

Nesta terça-feira (16), a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens em Mato Grosso do Sul devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O tempo quente e seco continua sendo destaque, com temperaturas máximas elevadas podendo chegar aos 40°C e 42°C em algumas regiões do estado, aliado a baixa umidade relativa do ar, com previsão de valores entre 10% a 30%.

As condições meteorológicas previstas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Devido ao acentuado aquecimento diurno, podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado, embora não se descarte pancadas de chuva nas demais regiões.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 32°C e 37°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 22°C e 27°C e máximas entre 35°C e 41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 35°C e 41°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 35°C e 38°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 35°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 23°C e 38°C. Pode chover. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 22°C e a máxima de 35°C. Pode chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 21°C e 37°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 21°C e máxima de 34°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 21°C e máxima de 35°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 20°C e 32°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C. Pode chover.

Social

Projeto já atendeu mais de 18 mil pessoas leva justiça e saúde a ribeirinhos do Pantanal

O JEF Itinerante Fluvial chega à sua décima edição levando cidadania a quem vive isolado

15/09/2025 18h00

Ação vai até o dia 19 de setembro

Ação vai até o dia 19 de setembro Divulgação/Assessoria TRF 3

Continue Lendo...

A partir desta segunda-feira (15), comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas do Tramo Norte do Rio Paraguai em Mato Grosso do Sul vão receber não só serviços básicos, mas também o alcance da Justiça. 

O Juizado Especial Federal (JEF) Itinerante Fluvial parte em missão de cidadania, levando formalização de documentos, atendimento jurídico e suporte social a quem vive isolado pelas águas. 

Nesta semana, entre os dias 15 e 19 de setembro, das 8h às 17h, moradores de localidades como Barra de São Lourenço, Paraguai Mirim e Jatobazinho poderão emitir RG, CPF, pedir aposentadoria urbana ou rural, auxílio-doença e outros benefícios sociais, tudo isso transportado por dois navios da Marinha, sendo um deles equipado com uma clínica médica e odontológica. 

“É ir ao encontro de pessoas que não conseguem acessar o Poder Judiciário por contextos dramáticos de sobrevivência", afirmou o presidente do Tribunal Regional Federal (TRF) 3, desembargador Carlos Muta, durante a cerimônia de abertura em Ladário na última sexta-feira (12). 

Em números

Este será mais um capítulo do JEF Itinerante. Na abertura, a juíza federal Monique Marchioli Leite lembrou que nas nove edições anteriores, foram contabilizados mais de 18 mil atendimentos, 1.923 ações distribuídas, 1.892 audiências realizadas, 857 perícias e mais de 6.300 documentos expedidos. 

“Os números representam não somente estatísticas, mas principalmente, histórias de vidas transformadas”, afirmou. 

A operação conta com o apoio da Marinha brasileira, com navios disponibilizados para transportar magistrados, defensores públicos e servidores, assim como o Navio de Assistência Hospitalar (NASH) “Tenente Maximiano”, para oferecer serviços médicos e odontológicos. 

Também estiveram presentes na soledidade a vice-prefeita de Corumbá, Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira, o comandante do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil, contra-almirante Alexandre Amendoeira Nunes e o juiz estadual Alan Robson de Souza Gonçalves, representado os órgãos parceiros. 

Como participar

A ação por meio fluvial vai passar por três localidades: 

  • 15/09 na Barra de São Lourenço (Base do Corpo de Bombeiros);
  • 16-17/09 na Fazenda Ilha Verde - Paraguai Mirim;
  • 18-19/09, na Escola Municipal Jatobazinho

Os atendimentos ocorrerão das 8h às 17h.

Para ser atendido, cada pessoa deve levar documento de identificação com foto, comprovante de residência, além de qualquer documento ou prova relacionada ao serviço desejado e testemunhas. Em caso de benefícios, podem ser necessários atestados, laudos ou exames. 

Ação vai até o dia 19 de setembroEquipe do JEF Itinerante / Divulgação

Cidades

Justiça manda acusados de envolvimento com jogo do bicho de volta à prisão

Desembargador considerou que risco de reiteração delitiva e de confronto violento entre facções rivais justificam a prisão preventiva

15/09/2025 17h30

1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça determinou a prisão preventiva de três acusados

1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça determinou a prisão preventiva de três acusados FOTO: TJMS/ Divulgação

Continue Lendo...

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou que três acusados de exploração ilegal do jogo do bicho retornem à prisão, por risco de confronto entre facções rivais pelo controle da jogatina e por reiteração delitiva. 

Conforme a decisão, publicada no Diário Oficial da Justiça desta segunda-feira (15), a prisão preventiva foi determinada para Julio Cezar Ferreira dos Santos, Diego Souza Nunes e Edilson Rodrigues Ferreira, denunciados por integrar organização criminosa armada e explorar ilegalmente o jogo do bicho.

Eles foram presos no âmbito da Operação Successione, deflagrada pelo MPMS para apurar suposta guerra pelo domínio do jogo do bicho em Campo Grande, em dezembro de 2023, mas tiveram a prisão revogada pela juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna da 4ª Vara Criminal de Campo Grande.

O Ministério Público Estadual (MPMS) recorreu, pedindo o restabelecimento da segregação cautelar.

Conforme o MPMS, a prisão é necessária para "a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal", considerando a periculosidade dos réus.

Ao analisar o recurso, o relator, desembargador Jonas Hass Silva Júnior, afirmou que a prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta das condutas imputadas aos acusados, relacionadas à atuação em organização criminosa armada dedicada a roubos, exploração de jogos de azar e corrupção, "o que revela periculosidade acentuada".

"A liberdade dos recorridos representa risco de reiteração delitiva e de agravamento de conflitos violentos entre facções rivais, em razão da disputa pelo controle do jogo do bicho na Capital, circunstância que evidencia ameaça à ordem pública", disse o magistrado.

O desembargador acrescenta que jurisprudência do TJMS e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu, em habeas corpus anteriores, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos mesmos acusados e que não houve alteração de fatos relevantes que justifique decisão em sentido contrário.

"A proximidade da prolação da sentença, somada à reabertura de instrução criminal em razão da juntada de novos documentos, reforça a necessidade da custódia cautelar também por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal em eventual condenação", disse, na decisão.

Dessa forma, ele afirmou que subsistem os motivos que ensejaram a prisão.

"A gravidade concreta e a periculosidade dos acusados integrantes de organização criminosa armada justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A persistência do risco de reiteração delitiva e de confronto entre facções rivais reforça a necessidade da segregação cautelar", disse o relator.

Os juízes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por unanimidade, nos termos e no voto do relator, deram provimento ao recurso.

Operação Successione

No dia 5 de dezembro de 2023, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou a Operação Successione para o cumprimento de dez mandados de prisão temporária e de 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande e Ponta Porã.

Dentre os alvos estava o deputado estadual Neno Razuk (PL). Na ocasião, ele negou participação com a jogatina.

A investigação do Gaeco, que contou com a participação da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar, revelou a atuação de uma organização criminosa responsável por diversos roubos praticados mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, no contexto de disputa pelo monopólio do jogo do bicho local.

As investigações constataram que a organização criminosa tinha grave penetração nos órgãos de segurança pública e contava com policiais para o desempenho de suas atividades, revelando-se, portanto, dotada de especial periculosidade.

 

 

 

 

