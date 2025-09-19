Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira a previsão do tempo para hoje (19) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Calor intenso e baixa umidade seguem no estado, mas pancadas de chuva não são descartadas

Mariana Piell

Mariana Piell

19/09/2025 - 04h30
Nesta sexta-feira (19), a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens em Mato Grosso do Sul devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. O destaque segue sendo o calor intenso e a baixa umidade relativa do ar.

As temperaturas máximas podem atingir altos valores, variando entre 38°C e 40°C em diversas regiões.

A umidade relativa do ar cai para níveis críticos, com valores entre 10% e 30%, especialmente durante as horas mais quentes do dia.

Essas condições meteorológicas elevam significativamente o risco de incêndios florestais, exigindo atenção redobrada.

Embora o tempo seco predomine, o forte aquecimento diurno pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, porém de forma pontual e passageira.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18°C e 24°C e máximas entre 33°C e 37°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 24°C e 28°C e máximas entre 36°C e 40°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19/C e 26°C e máximas entre 35°C e 38°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 25°C e 28°C e máximas entre 34°C e 36°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 25°C e máxima de 35°C. Pode chover na região.
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 24°C e 38°C.  
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 24°C e a máxima de 38°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 36°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 19°C e máxima de 34°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 18°C e máxima de 35°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 19°C e 33°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 18°C e máxima de 34°C. 

Campo Grande

Mutirão "Todos em Ação" oferece mais de 300 serviços gratuitos no Bairro Noroeste

O evento acontece das 8h às 12h, na Escola Municipal Ione Catarina, localizada na Rua Dois Irmãos

18/09/2025 17h45

Evento oferece serviços nas áreas de documentação, saúde, beleza, etc.

No próximo sábado (20), o Mutirão “Todos em Ação” leva mais de 300 serviços gratuitos aos moradores do Bairro Noroeste, na Região Urbana do Prosa. O evento acontece das 8h às 12h, na Escola Municipal Ione Catarina, localizada na Rua Dois Irmãos.

O objetivo é facilitar o acesso da população a serviços essenciais nas áreas de documentação, saúde, assistência social, educação, cultura e lazer. Para ter acesso aos serviços, é necessário que os interessados levem os documentos originais e também cópias.

Confira alguns dos serviços que serão oferecidos durante o mutirão:

  • emissão e encaminhamento de RG e Carteira de Trabalho;
  • alistamento na Junta Militar;
  • atualização do Cadastro Único;
  • orientações e serviços relacionados aos programas sociais Bolsa Família, Passe Livre Urbano e Intermunicipal, credencial do idoso e Cartão SUS;
  • Equipes da Vigilância Sanitária e do Procon auxiliam com orientações ao público.

Na área da beleza, serão oferecidos:

  • corte de cabelo;
  • design de sobrancelhas;
  • esmaltação e hidratação capilar. 

Para o público infantil e outras idades:

  • atividades culturais e recreativas;
  • teatro de bonecos;
  • recreação infantil;
  • oficinas;
  • exposições de artesanato e de carros antigos; 
  • gibiteca;
  • shows ao vivo.

Entre as ações solidárias: 

  • sorteios de cestas básicas; 
  • doações de verduras;
  • mudas de árvores frutíferas e adubos;
  • distribuição de roupas e calçados por meio do varal solidário;
  • inscrição para o casamento comunitário.

Serviços aos animais:

  • atendimentos veterinários gratuitos;
  • vacinação de cães e gatos;
  • exames clínicos;
  • agendamento de castração, realizados por meio do CCZ e da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea).

A expectativa é de grande participação da comunidade, fortalecendo mais uma vez a proposta do mutirão de aproximar o poder público da população, promovendo cidadania, inclusão e justiça social de forma prática e efetiva.

virada no tempo

Frente fria derruba temperaturas e traz tempestades no fim de semana

Tempo terá mudança significativa e calorão e tempo seco darão lugar a frio e chuvas intensas em Mato Grosso do Sul

18/09/2025 17h15

Chuva e frio estão previstas para todo o Estado a partir de domingo

Chuva e frio estão previstas para todo o Estado a partir de domingo Foto: Paulo Ribas / Arquivo

O tempo deve ter mudança significativa a partir de domingo (21), com a chegada de uma nova frente fria, que trará queda nas temperaturas e chuvas, com risco de temperais em grande parte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), antes da virada no tempo, a sexta-feira (19) e o sábado (20) ainda terão calor e tempo seco.

Para estes dois dias, a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

As temperaturas máximas podem ultrapassar 40°C em diversas regiões. A umidade relativa do ar cai para níveis críticos, com índices entre 10% e 30%, especialmente durante as horas mais quentes do dia.

Essas condições meteorológicas elevam significativamente o risco de incêndios florestais. Embora o tempo seco predomine, o forte aquecimento diurno pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, porém de forma pontual e passageira.

Em Campo Grande estão previstas mínima de  25°C e máxima de 36°C.

Frente fria

No domingo e segunda ocorre a mudança no tempo, que coincide com o início da primavera, estação que se estende de 22 de setembro a 21 de dezembro e é marcada por altas temperaturas e muitas chuvas.

No domingo, o dia ainda começa com sol, variação de nebulosidade e temperaturas elevadas, além de ventos moderados a fortes em algumas regiões.

Porém, entre a tarde e à noite, o tempo muda com o avanço da frente fria, provocando aumento de nebulosidade e condições favoráveis à ocorrência de chuvas e tempestades.

Entre o fim de domingo e ao longo da segunda-feira (22), há risco de temporais, com possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento fortes, descargas elétricas e, de forma localizada, queda de granizo.

Esse cenário é resultado da aproximação e avanço da frente fria, associada ao transporte de ar quente e úmido da região norte do país, além da atuação de cavados e uma área de baixa pressão que reforça as instabilidades.

Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 40 mm no dia, principalmente na região centro-sul do Estado.

Além das chuvas, com a chegada da massa de ar frio, espera-se uma acentuada queda nas temperaturas.

Em Campo Grande, estão previstas mínima de 17°C e máxima de 29°C. Nas regiões sul, conesul e grande Dourados, as temperaturas variam entre 12°C e 27°C. Já no sudoeste e Pantanal, os termômetros devem oscilar entre 16°C e 31°C.

O Cemtec alerta para s população evitar áreas de risco de alagamento ou se abrigar embaixo de árvores durante tempestades com raios. 

Primavera

A primavera, conhecida como a estação das flores, começa às 14h19 no dia 22 de setembro e, neste ano, deve ser marcada por chuvas irregulares e calor acima da média para o período em Mato Grosso do Sul.

É o que aponta prognóstico da primavera elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), com projeções climáticas para os meses de outubro, novembro e dezembro, quando se encerra a primavera e começa o verão.

Climatologicamente, a primavera é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.

Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.

Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.

O esperado para a primavera, conforme dados históricos do órgão baseados nos últimos 30 anos, é de chuvas entre 400 a 500 mm em grande parte do Estado. Por outro lado, nas regiões nordeste e extremo sul as chuvas variam entre 500 a 600 mm e, na região noroeste, as chuvas variam entre 300 a 400 mm

As temperaturas, que já estão altas, devem se elevar gradativamente nos próximos meses, ocorrendo uma maior frequência de dias de calor. O prognóstico aponta que a temperatura deve permanecer ligeiramente acima da média, ou seja, há previsão de um trimestre mais quente que o normal em Mato Grosso do Sul.

