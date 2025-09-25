Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (25) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Mariana Piell

Mariana Piell

25/09/2025 - 04h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta quinta-feira (25), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

As temperaturas estarão em elevação, com máximas que podem chegar até os 30°C e 34°C. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, com valores entre 20% e 30%, principalmente durante o período da tarde.

Embora o tempo firme predomine, de forma pontual, podem ocorrer pancadas de chuva com destaque para as regiões extremo norte e nordeste do estado. Porém, com menor probabilidade, não se descartam pancadas de chuvas passageiras nas demais regiões.

Estão previstas mínimas entre 9/C e 15°C e máximas entre 22°C e 29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13°C e 21°C e máximas entre 30°C e 34°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 14°C e 21°C e máximas entre 28°C e 35°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 14°C e 19°C e máximas entre 26°C e 30°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul, com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 19°C e máxima de 29°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 20°C e 34°C.  
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 18°C e a máxima de 32°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 17°C e máxima de 35°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 18°C e 29°C. Pode chover.
  • Anaurilândia terá mínima de 15°C e máxima de 27°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 14°C e máxima de 28°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 15°C e 26°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 14°C e máxima de 27°C. 

Assine o Correio do Estado

Queda de avião

Tradição chinesa trava perícia em corpo de arquiteto chinês morto no Pantanal

Trabalho inicial concentrou-se em garantir a retirada das vítimas dos destroços e na identificação

24/09/2025 18h00

Compartilhar
Arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu

Arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O corpo do arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, uma das maiores autoridades globais em planejamento urbano sustentável, não passará por perícia neste momento em Mato Grosso do Sul. De acordo com as autoridades brasileiras, o procedimento só poderá ser realizado com a presença de familiares, em respeito a uma tradição cultural da China. Parentes do especialista devem vir ao Brasil para acompanhar a liberação.

Os corpos das outras três vítimas do acidente aéreo ocorrido na noite de terça-feira (23), na fazenda Barra Mansa, região do Pantanal sul-mato-grossense, e, Aquidauana, chegaram na manhã desta quarta-feira (24) ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IML) do município. Eles serão submetidos a exames para identificação formal ainda hoje.

Entre as vítimas já encaminhadas à perícia estão o documentarista Luiz Fernando Cunha, o diretor de cinema Rubens Crispim Junior e o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros.

A queda do avião de pequeno porte, que resultou na morte dos quatro ocupantes, é investigada pela Polícia Civil e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A liberação dos corpos das quatro vítimas foi a prioridade da Polícia Civil após o acidente aéreo que matou o arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, referência mundial em planejamento urbano sustentável, os documentaristas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., além do piloto Marcelo Pereira de Barros, no Pantanal sul-mato-grossense, na terça-feira (23).

Segundo a delegada Ana Cláudia Medina, titular do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), o trabalho inicial concentrou-se em garantir a retirada das vítimas dos destroços e na identificação. “A identificação não deixou dúvidas quanto às pessoas que perderam a vida no sinistro, mas havia a necessidade da individualização dos corpos, já que a aeronave acabou carbonizando, trazendo diversos prejuízos para esse processo”, explicou.

Com a primeira etapa concluída, a investigação avançou para outras frentes. “Promovemos oitivas de testemunhas, levantamos informações sobre as condições de voo e requisitamos diversos exames periciais. Também aguardamos a chegada da equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que vai aprofundar a análise técnica dos destroços e das condições da aeronave”, disse Medina.

A delegada afirmou ainda que já surgiram informações preliminares sobre possíveis irregularidades na operação da aeronave. “Temos alguns elementos que nos levam a considerar a hipótese de um voo realizado fora do horário adequado na pista existente no local. Precisamos aprofundar essas diligências para compreender o que concorreu para o acidente e, principalmente, dar uma resposta às famílias”, reforçou.

O ACIDENTE

No final da tarde de ontem (23), um avião que levava uma equipe de documentaristas à região da fazenda Barra Mansa, localizada a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana e onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, caiu no final da tarde, explodiu e os quatro ocupantes morreram. 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, os corpos ficaram carbonizados devido à explosão. A tragédia ocorreu próximo da pista de pouso e a suspeita inicial é de que o piloto, Marcelo Pereira de Barros, que também seria proprietário do avião, tenha tentado arremeter instantes antes do pouso, mas a aeronave perdeu potência e acabou caindo.

A Fazenda Barra Mansa, região onde aconteceu a tragédia, foi fundada em 1940 pela família Rondon, é uma das mais tradicionais do Pantanal. Ela está localizada em uma das áreas de maior biodiversidade da região, e ganhou destaque por ter sido escolhida para as filmagens da novela Pantanal tanto na versão original de 1990, como para o remake da Rede Globo.

Ela está localizada no município de Aquidauana, cidade a a cerca de 130 km de Campo Grande. A sua área é considerada privilegiada por estar próxima ao encontro do Rio Negro com a Vazante do Castelo, conhecida como a região mais rica e preservada de todo o Pantanal.

*Saiba

O Cenipa, órgão ligado à Aeronáutica, será responsável pelo relatório técnico sobre as causas do acidente, enquanto o inquérito policial segue conduzido pelo Dracco.

Assine o Correio do Estado 

Morto ou vivo?

Usuários reclamam de instabilidade nos serviços da Vivo em Campo Grande

Clientes relatam que os problemas nos serviços da empresa são frequentes e oscilações perduram há semanas

24/09/2025 17h15

Compartilhar
Queda do sinal é um dos problemas relatados pelos usuários

Queda do sinal é um dos problemas relatados pelos usuários Divulgação

Continue Lendo...

A operadora de telefonia VIVO tem apresentado instabilidade nos últimos dias, de acordo com relatos de usuários ao Correio do Estado. Entre as reclamações, estão falta de sinal, ligação que não completa ou cai, internet fora do ar, entre outros.

A jornalista Karol Peralta é uma das usuárias da operadora e explicou que o problema persiste há, pelo menos, três semanas.

“Semana retrasada, fiquei o dia inteiro sem sinal, mas há alguns dias já estava instável. Caía e voltava. De lá para cá, quando estou sem wi-fi, a internet oscila mesmo estando paga em dia. A ligação não completa ou ninguém me entende do outro lado da linha”, relata Karol. 

A jornalista disse que, no começo, imaginou que fosse algum problema com o celular, mas que era improvável que fosse já que o aparelho é novo. 

“Às vezes que cai, a gente coloca em modo avião e volta, mas fazer isso várias vezes durante o dia não é algo normal. Meus pais também têm Vivo e também estão com problemas. Todas as vezes que tentamos ligar para eles, o celular aparece como desligado ou ‘fora da área’”. 

Karol conta que tentou entrar em contato com a operadora, mas o problema persistiu. 

“Na primeira vez que a rede caiu, eu liguei e eles resolveram na hora. Mas a rede continuou caindo. Eu não vou perder meu tempo ligando todas as vezes, até porque eles falam que é um problema na rede, que vão atualizar, que vão resolver e, no fim, não resolve nada”

Para o advogado Bruno Assis, a situação é mais recente, mas também tem causado transtornos no dia-a-dia. 

“Está bem horrível, a rede oscila, cai e volta. Eu dependo da rede móvel para fazer várias coisas e essa instabilidade atrapalha muito”, contou ao Correio do Estado. 

Um outro usuário que não quis se identificar também relatou os mesmos problemas que Karol. 

“Há dias, em Campo Grande, a gente percebe que tem algum problema com a Vivo. O sinal cai de repente, ligações não completam, quando completam elas caem no meio da chamada, a internet também some”. 

De acordo com o site Downdetector, que fornece informação em tempo real sobre o status de vários serviços através de relatos dos usuários, os problemas de instabilidade das redes não se limitam apenas à Campo Grande.

Outras localizações no Brasil como São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba também apresentaram relatos de problemas com a rede. 

Queda do sinal é um dos problemas relatados pelos usuáriosGráfico mostra que foram registradas quase 100 reclamações ao mesmo tempo à empresa./Fonte: Downdetector

Segundo o site, 40% das reclamações são com relação à internet fixa, 31% são sobre a internet móvel e 29% dos relatos são sobre a falta de sinal. 

A Vivo foi procurada pela reportagem do Correio do Estado para esclarecimentos sobre os problemas apresentados, mas até a publicação desta reportagem, não respondeu à solicitação.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano
Plágio

/ 17 horas

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

2

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

3

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal
TRAGÉDIA

/ 20 horas

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

4

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)

5

Avião cai, explode e 4 morrem na fazenda das novelas Pantanal
TRAGÉDIA

/ 1 dia

Avião cai, explode e 4 morrem na fazenda das novelas Pantanal

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 7 horas

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros