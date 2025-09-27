Confira a previsão do tempo para hoje (27) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Neste sábado (27), o tempo permanece firme em grande parte de Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O destaque do dia são as altas temperaturas, com máximas que podem variar entre 37°C e 40°C em várias regiões do estado.

Além do calor intenso, a umidade relativa do ar tende a ficar em níveis críticos, especialmente durante a tarde, com valores entre 15% e 35%, o que exige atenção redobrada com hidratação e cuidados com a saúde e queimadas.

A partir do período da tarde/noite, o intenso transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, favorece o aumento de nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva. Há risco de tempestades isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões Sudoeste, Oeste e Sul do estado.

Estão previstas mínimas entre 14°C e 18°C e máximas entre 28°C e 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 20°C e 26°C e máxima de até 40°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 24°C e máximas entre 30°C e 38°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 19°C e 22°C e máximas entre 33°C e 36°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste, com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande , estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C.

, estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 26°C e 38°C. Deve chover.

deve registrar temperaturas entre 26°C e 38°C. Deve chover. Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 24°C e a máxima de 39°C. Pode chover.

é esperada a mínima de 24°C e a máxima de 39°C. Pode chover. O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C.

deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 34°C.

, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 34°C. Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 32°C.

terá mínima de 17°C e máxima de 32°C. A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 18°C e máxima de 34°C. Há previsão de chuva.

deve registrar mínima de 18°C e máxima de 34°C. Há previsão de chuva. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 17°C e 31°C. Pode chover.

temperaturas entre 17°C e 31°C. Pode chover. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 16°C e máxima de 31°C. Deve chover.

