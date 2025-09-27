Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (27) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Calor aumenta e regiões leste e sudeste podem ter pancadas de chuva

Mariana Piell

Mariana Piell

27/09/2025 - 04h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Neste sábado (27), o tempo permanece firme em grande parte de Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O destaque do dia são as altas temperaturas, com máximas que podem variar entre 37°C e 40°C em várias regiões do estado.

Além do calor intenso, a umidade relativa do ar tende a ficar em níveis críticos, especialmente durante a tarde, com valores entre 15% e 35%, o que exige atenção redobrada com hidratação e cuidados com a saúde e queimadas.

A partir do período da tarde/noite, o intenso transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, favorece o aumento de nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva. Há risco de tempestades isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões Sudoeste, Oeste e Sul do estado.

Estão previstas mínimas entre 14°C e 18°C e máximas entre 28°C e 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 20°C e 26°C e máxima de até 40°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 24°C e máximas entre 30°C e 38°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 19°C e 22°C e máximas entre 33°C e 36°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste, com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 26°C e 38°C. Deve chover.
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 24°C e a máxima de 39°C. Pode chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 34°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 32°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 18°C e máxima de 34°C. Há previsão de chuva.
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 17°C e 31°C. Pode chover.
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 16°C e máxima de 31°C. Deve chover.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Após denúncias de direcionamento, Sefaz anula edital da Lotesul

Edital passará por revisão e adequação e posterior republicação; Pedido de impugnação foi feito por Jamilzinho

26/09/2025 17h51

Compartilhar

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) anulou parcialmente o pregão eletrônico para escolha do gestor da plataforma eletrônica da Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul (Lotesul), para novas adequações. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta semana.

A anulação é referente a divulgação do edital, com objetivo de viabilizar a revisão e adequação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR), em consonância com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A decisão acatou parcialmente denúncia feita por Jamil Name Filho, o Jamilzinho, e pela empresa Criativa Technology, com sede em Dourados, que alegaram a existência de um direcionamento do certame, suspeitando que as exigências técnicas excessivas seriam indícios de uma tentativa de restringir a participação de empresas no processo licitatório.

"A medida adotada [anulação parcial] reflete o exercício da autotutela administrativa, em consonância com os princípios da legalidade, eficiência, moralidade e segurança jurídica, assegurando que o procedimento licitatório seja conduzido em estrita conformidade com a legislação vigente e com as melhores práticas de gestão pública", diz a Sefaz.

A republicação do edital, com as devidas alterações, será realizada posteriormente, ainda sem data definida. 

O advogado André Borges, que representa Jamil Name Filho, comemorou a decisão.

"Estado agiu bem. O edital era irregular, como demonstrou Jamil Name Filho na impugnação. Técnicos do TCE atuaram adequadamente, como sempre. Lei precisa ser cumprida e ela é clara no sentido de que licitação não pode restringir de maneira exagerada o universo de interessados", disse o advogado.

Impugnação

A decisão de suspender a licitação para a gestão da Lotesul, tomada pelo conselheiro do TCE-MS Márcio Monteiro no dia 9 de abril, foi dada “até a manifestação desta Corte de Contas sobre a legalidade do procedimento licitatório, evitando, assim, prejuízos ao interesse público”. 

“Os denunciantes alegam que o edital de licitação impugnado contém indícios de direcionamento do certame, em virtude de condições incomuns e injustificadas, assim como impugnam diversos itens do termo de referência que comprometam a competitividade e/ou viabilidade econômica da licitação, tanto para os concorrentes quanto para o próprio estado de Mato Grosso do Sul”, trouxe trecho do documento que determinou a suspensão da licitação.

Os mesmos requerentes que pediram a impugnação do certame (Jamilzinho e Criativa Technology) também haviam ingressado com pedido de impugnação na Sefaz, porém, o pedido foi inicialmente negado pela secretaria.

A licitação para controlar a Lotesul ocorreu no dia 17 de março, mas foi suspensa logo após seu início, com três propostas feitas.

A vencedora da licitação pode ficar à frente do negócio bilionário por até 35 anos. Segundo o edital, a estimativa de receita anual é de R$ 1,4 bilhão.

Cidades

IFMS abre 17 vagas para mestrado profissional

As inscrições já estão abertas e seguem até 12 de outubro

26/09/2025 17h45

Compartilhar

Reprodução - Alexandre Oliveira/IFMS

Continue Lendo...

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferece 17 vagas para o Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (ProfNIT), com ingresso em 2026. As inscrições já estão abertas e seguem até 12 de outubro.

Do total, quatro vagas são destinadas a servidores do IFMS, quatro para ampla concorrência, quatro para ações afirmativas — sendo três para candidatos pretos, pardos e indígenas e uma para pessoas com deficiência — e cinco para servidores da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado (Fundect).

O ProfNIT, ofertado gratuitamente em rede nacional, disponibiliza 499 vagas em todo o Brasil, com pontos focais em todas as unidades da federação. No IFMS, o curso é presencial e ofertado no Campus Campo Grande.

O processo seletivo inclui exame nacional no dia 8 de novembro, às 13h (horário de MS). A prova terá 20 questões objetivas sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia, sendo eliminatória e classificatória. Os aprovados passam para a etapa de análise curricular, prevista para 24 a 30 de novembro.

O resultado preliminar sai até 5 de dezembro e o final até 12 de dezembro. As aulas começam no primeiro semestre de 2025, com duração máxima de 24 meses.

Para participar, o candidato deve possuir diploma de nível superior reconhecido pelo MEC, preencher formulário de inscrição e pagar taxa de R$ 350, com envio eletrônico do comprovante até 12 de outubro.

Serviço - Mais informações e o edital completo estão disponíveis na página do ProfNIT. A secretaria do programa atende pelo e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]) e pelo telefone (67) 3357-8501.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 1 dia

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3497, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3497, sexta-feira (26/09)

3

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6837, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6837, sexta-feira (26/09)

5

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"
CPMI DO INSS

/ 1 dia

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois