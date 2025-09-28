Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (28) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Calor e umidade podem trazer chuva para algumas regiões do estado

Mariana Piell

Mariana Piell

28/09/2025 - 04h30
Neste domingo (28), a previsão indica sol com variação de nebulosidade. No entanto, nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, há condições para aumento da nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de calor e umidade, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Estão previstas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 24°C e 32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 21°C e 26°C e máximas entre 27°C e 35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19°C e 24°C e máximas entre 34/C e 37°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 32°C e 34°C.

Os ventos atuam do quadrante norte e giram para o quadrante sul, com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 24°C e máxima de 32°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 25°C e 35°C. Deve chover.
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 21°C e a máxima de 27°C. Pode chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 37°C. Pode chover.
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 21°C e máxima de 28°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 19°C e máxima de 28°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 18°C e 24°C. Pode chover.
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 18°C e máxima de 27°C. Deve chover.

Cidades

Homem morre após ser atropelado por motorista que fugiu sem prestar socorro no Zé Pereira

Na madrugada deste sábado (27), um homem de 47 anos, que estava caído na via, terminou atropelado e não resistiu

27/09/2025 14h53

Um homem identificado como Enéas Rodrigues Ferreira, de 47 anos, popularmente conhecido como “Zé Bonitinho”, morreu após ser atropelado na madrugada deste sábado (27), no bairro Zé Pereira, em Campo Grande.

A irmã da vítima esteve na delegacia e relatou que, por volta das 5h30 da manhã, foi informada por familiares de que o irmão havia sido atropelado, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa.

Em busca de respostas, e como Zé Bonitinho era uma figura conhecida na região, ela começou a conversar com moradores até que uma vizinha, que possui câmeras de segurança, mostrou imagens do acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava caída na rua quando um veículo branco passou, atropelou Zé Bonitinho e fugiu sem prestar socorro.

De acordo com a irmã, Zé Bonitinho era uma pessoa com deficiência (PCD), com deficiência intelectual, tinha dificuldade de locomoção e consumia bebida alcoólica.

Após o acidente, a vítima foi socorrida e levada à Santa Casa. Ele sofreu ferimentos graves, chegou em parada cardiorrespiratória e, apesar das manobras da equipe médica, não resistiu.

Durante o registro da ocorrência, outro irmão telefonou e apontou um veículo com as características do que atingiu Zé Bonitinho, estacionado. A polícia foi até o local e conversou com o motorista de aplicativo, que usava o carro de terceiros para trabalhar.

O condutor negou envolvimento no acidente. A polícia segue investigando o caso.

"se medicar, não dirija"

OMS publica lista de medicamentos que podem afetar na hora de dirigir

Desde analgésicos a relaxantes muscalares e ansiolíticos, é preciso estar atento aos efeitos e durações das medicações

27/09/2025 13h33

Algumas categorias de remédios requerem atenção antes de pegar na direção

Algumas categorias de remédios requerem atenção antes de pegar na direção Divulgação: Governo MS

Organização Mundial da Saúde, a OMS publicou diversos alertas recentes sobre a epidemia de transtornos mentais registrada atualmente e que inclui quadros como ansiedade e depressão.

O cenário se agrava diante de casos de automedicação, prática comum em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. 

O que nem todos sabem é que o simples uso de um antidepressivo, de um ansiolítico, de um anti-inflamatório ou mesmo de um antialérgico pode comprometer a capacidade de guiar um veículo com segurança. O alerta foi feito durante o 16º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego, em Salvador. 

De acordo com o diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), Adriano Isabella, uma diretriz recente editada e publicada pela entidade lista e classifica medicamentos que podem comprometer a capacidade do motorista de conduzir um veículo com segurança.

“O ato de dirigir é um ato complexo e envolve exatamente a coordenação dos sentidos humanos”, disse, ao citar a capacidade de cognição e a função motora do condutor.

“O uso de determinados medicamentos aumenta e muito o risco de sinistros indesejáveis no trânsito”, completou. 

Segundo o diretor, diversos fatores influenciam na intensidade e na duração dos efeitos de medicamentos que podem comprometer a condução de um veículo, incluindo a capacidade de metabolização, a idade, o peso, a dose, o horário em que o remédio foi tomado e a combinação com álcool. 

Abaixo, seguem algumas categorias de remédios a serem levadas em consideração no momento de pegar na direção (Abramet): 

Analgésicos

Condutores que utilizam ácido acetilsalicílico não se envolvem mais significativamente em sinistros automobilísticos. 

Testes de desempenho cognitivo e de habilidades psicomotoras também não demonstraram comprometimento significativo do desempenho de motoristas em uso de paracetamol.  

Já no caso de opióides, estudos epidemiológicos constataram resultados estatisticamente significativos da relação entre os medicamentos e sinistros de trânsito. O risco chega a ser oito vezes maior para ferimentos graves e cinco vezes maior para morte. 

Relaxantes musculares

Os efeitos do carisoprodol foram avaliados em simuladores de direção, constatando-se sedação, raciocínio lento e falha de atenção. Além disso, o prejuízo da psicomotricidade é subestimado e, muitas vezes, não percebido pelo condutor.

Há risco de envolvimento em acidentes de trânsito com vítimas logo na primeira semana de uso. 

No caso da ciclobenzaprina, foram constatados efeitos adversos no desempenho da condução, como sonolência, visão turva, equilíbrio e coordenação motora prejudicados e confusão mental. 

Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos 

No caso dos benzodiazepínicos, foi constatado aumento significativo de risco de envolvimento em sinistros automobilísticos. A estimativa é que 2% da população adulta brasileira utilize esse tipo de medicação. 

Testes de direção sob o efeito de buspirona comprovaram que não há alteração no desempenho do condutor. 

Há evidências consistentes de que hipnóticos Z têm efeitos prejudiciais para a condução veicular segura. 

Antidepressivos 

No caso de tricíclicos, há maior risco de sinistros automobilísticos, sobretudo em condutores idosos. Mesmo doses baixas noturnas comprometem o desempenho na condução desde o primeiro dia de uso de forma similar ao que é observado em motoristas que consumiram álcool. 

Já os inibidores seletivos de serotonina, em geral, são bem tolerados quanto aos efeitos colaterais. 

No caso da trazodona, efeitos colaterais significativos na condução veicular, como perda de memória, sedação, sonolência e alterações cognitivas e motoras. 

Antialérgicos

Anti-histamínicos de primeira geração (difenidramina, tripolidina, terfenadina, dexclorfeniramina, clemastina) prejudicam significativamente o desempenho ao dirigir. 

Os de segunda geração (cetirizina, loratadina, ebastina, mizolastina, acrivastina, emedastina, mequidazina) também podem prejudicar o desempenho, mas com diferenças de pessoa para pessoa. 

Já os de terceira geração (fexofenadina, desloratadina, levocetirizina) não produzem comprometimento após o uso. 

Antipsicóticos

A maioria é sedativo e tem potencial para afetar negativamente as habilidade de condução. 

Canabinóides

Entre os produtos medicinais provenientes da cannabis, muitos contêm THC, canabinóide com propriedades psicoativas que prejudicam a capacidade de conduzir um veículo devido aos efeitos na cognição, na função visual e na coordenação motora, que podem persistir por várias horas. 
*A repórter viajou à convite da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet).

 

