Confira a previsão do tempo para hoje (5) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Enquanto tempo segue quente e seco no estado, pode ser que chova em Campo Grande

Mariana Piell

Mariana Piell

05/09/2025 - 04h30
Nesta sexta-feira (5), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Apesar disso, não se descartam pancadas de chuva isoladas devido à passagem de uma frente fria.

O principal destaque desse sistema será a queda nas temperaturas, sobretudo na metade sul do estado.

Em relação às temperaturas, deve-se observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir apenas 17°C em Ponta Porã e Porto Murtinho e até 35°C em Paranaíba e Coxim.

Estão previstas mínimas entre 10°C e 14°C e máximas entre 17°C e 26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas abaixo dos 10°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13°C e 17°C e as máximas entre 18°C e 26°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 18°C e 21°C e máximas entre 33°C e 35°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 30° e 32°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Algumas recomendações para enfrentamento do tempo extremamente seco:

  • Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.
  • Beber bastante líquido.
  • Umidificar os ambientes.
  • Redobrar atenção quanto ao uso de fogo e descarte de materiais que possam provocar incêndios.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C. Pode chover.
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 15°C e 26°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 13°C e a máxima de 17°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 34°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 32°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 14°C e máxima de 26°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 10°C e 17°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 12°C e máxima de 20°C. 

Irmãos condenados por estupro de duas crianças são presos em MS

Ambos foram condenados a mais de 35 anos por estupro de vulnerável, de crianças de 7 e 9 anos

04/09/2025 18h00

Mandado de prisão foi cumprido em assentamento em Terenos

Mandado de prisão foi cumprido em assentamento em Terenos Foto: Divulgação

Dois irmãos, que não tiveram as identidades divulgadas, condenados a mais de 35 anos por estupro de duas crianças, foram presos nesta quarta-feira (3), no Assentamento Santa Mônica, em Terenos.

O mandado de prisão foi cumprido por policiais do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), no âmbito da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras.

Segundo o Dracco, os irmãos são acusados de estupro de vulnerável, de duas crianças de 7 e 9 anos. Pelo crime, eles foram julgados e condenados a penas que ultrapassam os 35 de prisão, com condenação transitada em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos.

Eles estavam foragidos e investigação apontou que se escondiam na zona rural de Terenos, a cerca de 30 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais foram até o local, onde os criminosos foram localizados e receberam voz de prisão, sendo cumpridos os mandados de prisão expedido pela Vara Especializada em crimes contra a criança e ao adolescente.

Eles estavam cientes da condenação e foram presos e colocados à disposição do Poder Judiciário.

Estupro de vulnerável

O crime de estupro de vulnerável é previsto no artigo 217-A da lei nº 12.015/2009, que dispõe que é crime "ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos".

Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 

A pena é de reclusão de 8 a 15 anos, que podem ser aumentados da seguinte forma:

  • Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: reclusão, de 10 a 20  anos. 
  • Se da conduta resulta morte: reclusão, de 12 a 30 anos.

Contrato

TCE-MS suspende licitação de R$ 94 Milhões da Agepen para marmitas em presídios

Decisão apontou graves irregularidades no planejamento e no edital, incluindo exigências que restringem a competição

04/09/2025 17h43

Pregão era para contratar uma empresa especializada no preparo, fornecimento e distribuição de refeições nas unidades prisionais do estado

Pregão era para contratar uma empresa especializada no preparo, fornecimento e distribuição de refeições nas unidades prisionais do estado Foto: Divulgação

O conselheiro do TCE/MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul) Iran Coelho das Neves, suspendeu uma licitação de R$ 94,8 milhões da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) para o fornecimento de alimentação em presídios.

A decisão liminar, publicada no Diário Oficial do TCE-MS desta quinta-feira (4), apontou graves irregularidades no planejamento e no edital, incluindo exigências que restringem a competição.

A Agepen lançou o Pregão Eletrônico nº 003/2024 para contratar uma empresa especializada no preparo, fornecimento e distribuição de refeições nas unidades prisionais do estado.

O valor estimado do contrato era de quase R$ 95 milhões. Uma denúncia foi apresentada ao TCE-MS, e a análise da equipe técnica da Divisão de Fiscalização de Licitações apontou uma série de falhas que poderiam comprometer o resultado do certame.

Ao analisar o caso, o conselheiro Iran Coelho das Neves acolheu os apontamentos técnicos e determinou a suspensão imediata da licitação, que tinha sessão pública marcada para o dia 5 de setembro. A decisão considerou que as falhas representavam um risco de contratação irregular e desvantajosa para a administração pública.

Segundo a análise, faltou um Estudo Técnico Preliminar (ETP) aprofundado, documento obrigatório que analisa as soluções de mercado para justificar a escolha da contratação.

O edital também exigia que as empresas comprovassem experiência em "coffee break", o que não tem relação direta com o fornecimento de refeições em grande escala para presídios.

O edital não previa medidores individualizados de água e energia, o que poderia gerar custos indevidos para a Agepen. Por ser uma contratação de grande valor, era obrigatória a exigência de um programa de integridade (compliance) da empresa vencedora, o que não constava no edital.

A fundamentação, baseada na Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), reforça que um planejamento sólido e um edital que promova a ampla competição são essenciais para evitar prejuízos ao erário e garantir a eficiência do serviço contratado.

Com a suspensão, a Agepen está impedida de dar continuidade ao pregão. A agência tem um prazo de cinco dias para encaminhar ao TCE-MS a documentação que comprove a correção das irregularidades apontadas.

O diretor-presidente da Agepen também foi intimado a se manifestar sobre os problemas. O descumprimento da decisão pode acarretar em multa de 300 UFERMS.

