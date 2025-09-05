Confira a previsão do tempo para hoje (5) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Nesta sexta-feira (5), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Apesar disso, não se descartam pancadas de chuva isoladas devido à passagem de uma frente fria.
O principal destaque desse sistema será a queda nas temperaturas, sobretudo na metade sul do estado.
Em relação às temperaturas, deve-se observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir apenas 17°C em Ponta Porã e Porto Murtinho e até 35°C em Paranaíba e Coxim.
Estão previstas mínimas entre 10°C e 14°C e máximas entre 17°C e 26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas abaixo dos 10°C.
Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13°C e 17°C e as máximas entre 18°C e 26°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 18°C e 21°C e máximas entre 33°C e 35°C.
Em Campo Grande são previstas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 30° e 32°C.
Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.
Algumas recomendações para enfrentamento do tempo extremamente seco:
- Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.
- Beber bastante líquido.
- Umidificar os ambientes.
- Redobrar atenção quanto ao uso de fogo e descarte de materiais que possam provocar incêndios.
Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:
- Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C. Pode chover.
- A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 15°C e 26°C.
- Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 13°C e a máxima de 17°C.
- O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 34°C.
- As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C.
- Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 32°C.
- A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 14°C e máxima de 26°C.
- Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 10°C e 17°C.
- Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 12°C e máxima de 20°C.