Confira a previsão do tempo para hoje (5) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Com céu nublado, Campo Grande pode ter uma trégua do tempo seco - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta sexta-feira (5), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Apesar disso, não se descartam pancadas de chuva isoladas devido à passagem de uma frente fria.

O principal destaque desse sistema será a queda nas temperaturas, sobretudo na metade sul do estado.

Em relação às temperaturas, deve-se observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir apenas 17°C em Ponta Porã e Porto Murtinho e até 35°C em Paranaíba e Coxim.

Estão previstas mínimas entre 10°C e 14°C e máximas entre 17°C e 26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas abaixo dos 10°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13°C e 17°C e as máximas entre 18°C e 26°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 18°C e 21°C e máximas entre 33°C e 35°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 30° e 32°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Algumas recomendações para enfrentamento do tempo extremamente seco:

Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.

Beber bastante líquido.

Umidificar os ambientes.

Redobrar atenção quanto ao uso de fogo e descarte de materiais que possam provocar incêndios.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande , estão previstas temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C. Pode chover.

, estão previstas temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C. Pode chover. A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 15°C e 26°C.

deve registrar temperaturas entre 15°C e 26°C. Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 13°C e a máxima de 17°C.

é esperada a mínima de 13°C e a máxima de 17°C. O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 34°C.

deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 34°C. As cidades da região do Bolsão , no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C.

, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C. Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 32°C.

terá mínima de 17°C e máxima de 32°C. A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 14°C e máxima de 26°C.

deve registrar mínima de 14°C e máxima de 26°C. Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 10°C e 17°C.

temperaturas entre 10°C e 17°C. Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 12°C e máxima de 20°C.

Assine o Correio do Estado