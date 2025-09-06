Confira a previsão do tempo para hoje (6) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

PCMS

O crime aconteceu dia 7 de julho e a vítima foi atingida por 15 disparos em uma tabacaria no Aero Rancho.

Lucas Ribeiro Pastor foi morto em julho com 15 tiros em Campo Grande Reprodução/Redes Sociais

Ação deflagrada na manhã de hoje (5) pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) juntamente com a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Campo Grande.

Os mandados ocorreram no Jardim Aero Rancho e Jardim das Hortênsias e resultou na prisão em flagrante de um dos envolvidos no assassinato de Lucas Ribeiro Pastor, no dia 78 de julho.

Junto com o suspeito, foram apreendidas 93 porções de pasta base, uma arma de fogo e foi recuperada uma motocicleta roubada.

Segundo as investigações, o crime no mês de julho teria acontecido por causa de uma rixa decorrente de traições amorosas entre o suspeito e Lucas e suas respectivas namoradas.

A Polícia Civil também evidenciou o envolvimento do homem com um grupo onde os integrantes estariam envolvidos em diversos outros crimes semelhantes ocorridos nos últimos meses na capital.

Com isso, a Justiça decretou a realização da busca e apreensão nos endereços vinculados aos suspeitos e decretou a prisão temporária do suspeito da execução de Lucas.

Durante as buscas, em um dos endereços foram localizadas 93 porções de pasta base e uma pistola calibre 9mm, que teria sido utilizada para cometer o crime.

Jhullison Fernando da Silva, conhecido como ‘Ducho’, de 23 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e o suspeito da execução segue foragido.

O jovem deve passar por audiência de custódia onde será decidido se deverá responder ao processo preso ou em liberdade. A investigação do homicídio seguirá a fim de apurar sua participação no crime e localizar o principal suspeito foragido.

O crime

Lucas Ribeiro Pastor, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada do dia 7 de julho em uma tabacaria no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ele foi atingido por 15 disparos de pistola 9 milímetros na cabeça, ombro, axila, costas, tórax, costela e braço.

Segundo o boletim de ocorrência, o atirador chegou ao local já com a arma em mãos, foi direto até Lucas e atirou. Ele ainda se aproximou e disparou várias vezes contra a cabeça da vítima para confirmar a sua morte.

Testemunhas disseram à polícia que Lucas vinha sendo ameaçado de morte por um homem, ex-marido de uma mulher com quem ele teria se relacionado.

Um amigo da vítima foi atingido de raspão e foi internado.

