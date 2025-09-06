Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (6) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Mesmo com tempo nublado, umidade do ar fica baixa, podendo chegar a 15%

Mariana Piell

Mariana Piell

06/09/2025 - 04h30
Continue lendo...

Neste sábado (6), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo seco sobre grande parte de Mato Grosso do Sul.

Esse cenário favorece a ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 15% e 35%, sobretudo nas regiões norte, pantaneira e bolsão.

As temperaturas ao amanhecer tendem a ser mais amenas, com mínimas previstas entre 8°C e 11°C, enquanto à tarde as máximas apresentam tendência de elevação.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 8°C e 14°C e máximas entre 20°C e 29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 8°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 12°C e 18°C e as máximas entre 23°C e 34°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16°C e 21°C e máximas entre 31°C e 37°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 15°C e 18°C e máximas entre 28°C e 33°C.

Os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste ao longo do domingo com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Algumas recomendações para enfrentamento do tempo extremamente seco:

  • Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.
  • Beber bastante líquido.
  • Umidificar os ambientes.
  • Redobrar atenção quanto ao uso de fogo e descarte de materiais que possam provocar incêndios.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 16°C e máxima de 28°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 14°C e 28°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 12°C e a máxima de 23°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 16°C e máxima de 32°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 20°C e 34°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 16°C e máxima de 28°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 14°C e máxima de 24°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 9°C e 20°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 12°C e máxima de 21°C. 

PCMS

Polícia prende suspeito de envolvimento no crime que executou jovem com 15 tiros

O crime aconteceu dia 7 de julho e a vítima foi atingida por 15 disparos em uma tabacaria no Aero Rancho.

05/09/2025 18h15

Lucas Ribeiro Pastor foi morto em julho com 15 tiros em Campo Grande

Lucas Ribeiro Pastor foi morto em julho com 15 tiros em Campo Grande Reprodução/Redes Sociais

Continue Lendo...

Ação deflagrada na manhã de hoje (5) pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) juntamente com a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Campo Grande. 

Os mandados ocorreram no Jardim Aero Rancho e Jardim das Hortênsias e resultou na prisão em flagrante de um dos envolvidos no assassinato de Lucas Ribeiro Pastor, no dia 78 de julho. 

Junto com o suspeito, foram apreendidas 93 porções de pasta base, uma arma de fogo e foi recuperada uma motocicleta roubada. 

Segundo as investigações, o crime no mês de julho teria acontecido por causa de uma rixa decorrente de traições amorosas entre o suspeito e Lucas e suas respectivas namoradas. 

A Polícia Civil também evidenciou o envolvimento do homem com um grupo onde os integrantes estariam envolvidos em diversos outros crimes semelhantes ocorridos nos últimos meses na capital. 

Com isso, a Justiça decretou a realização da busca e apreensão nos endereços vinculados aos suspeitos e decretou a prisão temporária do suspeito da execução de Lucas. 

Durante as buscas, em um dos endereços foram localizadas 93 porções de pasta base e uma pistola calibre 9mm, que teria sido utilizada para cometer o crime. 

Jhullison Fernando da Silva, conhecido como ‘Ducho’, de 23 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e o suspeito da execução segue foragido. 

O jovem deve passar por audiência de custódia onde será decidido se deverá responder ao processo preso ou em liberdade. A investigação do homicídio seguirá a fim de apurar sua participação no crime e localizar o principal suspeito foragido. 

O crime

Lucas Ribeiro Pastor, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada do dia 7 de julho em uma tabacaria no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ele foi atingido por 15 disparos de pistola 9 milímetros na cabeça, ombro, axila, costas, tórax, costela e braço. 

Segundo o boletim de ocorrência, o atirador chegou ao local já com a arma em mãos, foi direto até Lucas e atirou. Ele ainda se aproximou e disparou várias vezes contra a cabeça da vítima para confirmar a sua morte. 

Testemunhas disseram à polícia que Lucas vinha sendo ameaçado de morte por um homem, ex-marido de uma mulher com quem ele teria se relacionado. 

Um amigo da vítima foi atingido de raspão e foi internado. 
 

Pesca

Mudanças no seguro-defeso impactam, diretamente, mais de mil pescadores em MS

Ao todo, são registrados 5.360 pescadores profissionais no Estado, mas 1.300 vivem exclusivamente da pesca e recebem o seguro em época de piracema

05/09/2025 17h15

A proibição da pesca na piracema tem como objetivo garantir a preservação das espécies nativas durante a fase de reprodução.

A proibição da pesca na piracema tem como objetivo garantir a preservação das espécies nativas durante a fase de reprodução. Foto: Saul Schramm

Continue Lendo...

O Ministério da Pesca e Aquicultura informou que a gestão do Seguro-Defeso, benefício pago aos pescadores que não podem exercer a atividade durante o período da piracema, deve sofrer alterações a partir de outubro. 

A decisão se deu após serem constatadas possíveis irregularidades no requerimento do benefício.

De acordo com dados recentes do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Mato Grosso do Sul conta com um total de 5.360 pescadores profissionais registrados, o terceiro menor número entre os estados brasileiros. 

Em 2023, mais de 1.300 pescadores artesanais no estado recebiam o seguro defeso, que tem o valor de um salário mínimo e pode ser acumulativo com outros benefícios, como o Bolsa Família. 

Entre os ajustes, os pescadores terão que reunir mais documentos e informações que comprovem a atividade, como notas fiscais de venda, comprovantes de contribuição previdenciária, fornecimento de endereço de residência e região de atuação, além de terem que realizar o registro biométrico na Carteira de Identidade Nacional (CIN). Também será preciso produzir um relatório de atividade. 

A gestão do benefício é feita, hoje, exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e passará a ter validação dos pedidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

O ministro do Trabalho e Empregos, Luiz Marinho, afirmou que o processo será concentrado de forma inicial nos estados onde há maior número de registros, como o Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí. 

Também são os locais onde a Controladoria Geral da União identificou o maior volume de distorções nas solicitações do Seguro. 

“A ideia é que venha a ser um processo permanente de fiscalização, de observação e de higienização desse cadastro, para poder ir constatando e para garantir efetivamente o direito de quem é da lei, que tem que ser protegido para não ser tentado a pescar no momento que é proibido pela lei”, disse. 

Marinho também acrescentou que serão agregados 400 servidores para o trabalho de verificação presencial dos novos requisitos e validação do pedido, que é feito de forma digital. 

Irregularidades

As mudanças ocorrem em meio a investigações realizadas a partir de indícios de irregularidades apurados pela Controladoria-Geral da União. 

De acordo com o secretário da pesca artesanal do ministério, Cristiano Ramalhop, uma auditoria do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) teria indicado fraudes de atravessadores, que estariam se beneficiando de forma irregular do seguro, em detrimento dos pescadores artesanais que realmente dependem do benefício. 

Marinho ressaltou que o trabalho foi uma orientação do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para atender às necessidades da classe. 

“A gente não pode abrir espaço dentro de um orçamento com todas as limitações que nós conhecemos, para ter desvios. Situações em que, infelizmente, pessoas que não têm direito ao benefício possam usufruir dele, em detrimento de pessoas que devem ter o direito”, reforça Luiz Marinho. 

*com informações da Agência Brasil

