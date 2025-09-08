Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Nesta segunda-feira (8), a previsão indica tempo com sol e aumento gradual de nebulosidade, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada.
De forma pontual, não se descartam tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa situação ocorre devido à aproximação e ao avanço de uma nova frente fria, em conjunto com a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.
Além disso, o intenso transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de cavados, deve favorecer a formação de instabilidades, principalmente na região sul do estado.
Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 30°C e 33°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.
Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17°C e 22°C e as máximas entre 36°C e 38°C.
Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 19°C e 21°C e máximas entre 36°C e 39°C.
Em Campo Grande são previstas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.
Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.
Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:
- Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C.
- A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 21°C e 37°C.
- Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 17°C e a máxima de 36°C.
- O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 38°C.
- As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 21°C e 37°C.
- Anaurilândia terá mínima de 19°C e máxima de 34°C.
- A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 18°C e máxima de 33°C.
- Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 17°C e 31°C. Pode chover.
- Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 17°C e máxima de 30°C. Há previsão de chuva.