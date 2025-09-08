Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Garoas e chuvas fracas podem atingir o sul do estado

Mariana Piell

Mariana Piell

08/09/2025 - 04h30
Nesta segunda-feira (8), a previsão indica tempo com sol e aumento gradual de nebulosidade, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada.

De forma pontual, não se descartam tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa situação ocorre devido à aproximação e ao avanço de uma nova frente fria, em conjunto com a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Além disso, o intenso transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de cavados, deve favorecer a formação de instabilidades, principalmente na região sul do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 17°C e 19°C e máximas entre 30°C e 33°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17°C e 22°C e as máximas entre 36°C e 38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 19°C e 21°C e máximas entre 36°C e 39°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 34°C e 36°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 22°C e máxima de 35°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 21°C e 37°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 17°C e a máxima de 36°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 38°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 21°C e 37°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 19°C e máxima de 34°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 18°C e máxima de 33°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 17°C e 31°C. Pode chover.
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 17°C e máxima de 30°C. Há previsão de chuva.

Advogados passam a ter atendimento prioritário nos órgãos públicos da Capital

Profissionais deverão estar inscritos na OAB e no exercício de suas funções para usufruir da prioridade nos órgãos e entidades da administração pública

07/09/2025 16h31

Nova lei, aprovada na Câmara Municipal e sancionada pela prefeita Adriane Lopes (PP), garante atendimento prioritário a advogados nos órgãos públicos de Campo Grande. A lei foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município na última sexta-feira (5).

Conforme a publicação, fica assegurado o atendimento prioritário aos advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), quando no exercício de suas funções, em órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de Campo Grande.

A lei ainda esclarece que o atendimento prioritário será concedido ao advogado que se apresentar no exercício de suas funções, com o objetivo de praticar ato ou obter informação em favor de seu constituinte ou representado.

Para obter esta prioridade, o profissional deverá se identificar, mediante a apresentação da carteira de identidade profissional.

O advogado também deverá apresentar a correspondente procuração que lhe outorgue poderes para o ato pretendido, sendo admitida a procuração em formato físico ou digital. 

"A prioridade de atendimento será exercida de forma compatível com os princípios da legalidade, da eficiência e da razoabilidade, devendo respeitar as prioridades legalmente previstas para idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas com crianças de colo, nos termos da Lei Federal n. 10.048, de 8 de novembro de 2000", diz a legislação.

O Poder Executivo Municipal regulamentará a Lei no que for necessário para sua execução.

A prioridade já está em vigência, pois a lei entrou em vigor na data da publicação, com efeitos imediatos, independentemente da regulamentação, que ainda será feita.

Justificativa

Na Câmara, o projeto de lei foi de autoria do vereador Leinha (Avante), que afirmou, na ocasião da votação, que a lei não interfere nas prioridades já garantidas a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência ou crianças de colo, conforme determina a legislação federal.

O parlamentar destacou ainda que a medida não cria privilégios, mas busca dar agilidade e eficiência ao trabalho dos advogados, permitindo que atuem com rapidez na defesa dos direitos de seus clientes.

“Nosso objetivo é garantir que a advocacia possa cumprir sua função essencial sem burocracias desnecessárias, beneficiando diretamente o cidadão”, afirmou.

A proposta foi fundamentada na Constituição Federal, no Estatuto da Advocacia e em decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a advocacia como atividade essencial à Justiça. Segundo o parlamentar, filas e longas esperas em repartições públicas comprometem a produtividade dos profissionais e, indiretamente, prejudicam aqueles que buscam seus serviços.

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

Homem de 31 anos estava sozinho na moto, quando perdeu o controle da direção em Corumbá

07/09/2025 16h00

O motociclista Endion Natividade Ribeiro, de 31 anos, morreu em um acidente na manhã deste domingo (7), em Corumbá. A moto que ele pilotava bateu contra um poste.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, boletim de ocorrência aponta que o homem estava sozinho na moto quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bater no poste.

O acidente aconteceu por volta da s 5h50, na rua Cyríaco de Toledo, próximo a um posto de combustíveis, na parte alta da cidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local, constatam que a vítima já estava em óbito.

Equipes das Polícias Civil e Militar e a perícia também foram ao local.

Imagens de câmeras de segurança da região foram colhidas e serão analisadas para ajudar na apuração da dinâmica do acidente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que Ribeiro invade a calçada e bate contra o poste de iluminação.

Durante os trabalhos iniciais, a mãe da vítima esteve no local e fez o reconhecimento. Com ele estavam documentos e objetos pessoais, que foram entregues a ela.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

 

