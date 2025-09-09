Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Chuvas podem atingir o sul e sudente do estado

Mariana Piell

Mariana Piell

09/09/2025 - 04h30
Nesta terça-feira (9), com a passagem de uma frente fria oceânica, a previsão indica sol e aumento de nebulosidade, com possibilidade de chuvas nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado. Nas demais áreas, também não se descartam pancadas de chuvas isoladas.

Pontualmente, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido a atuação conjunta da frente fria, de uma área de baixa pressão atmosférica e do avanço de um cavado pré-frontal.

Apesar da mudança no tempo, as temperaturas permanecem elevadas, especialmente durante a tarde, em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Deve-se observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir os 24°C na região sul e até 37°C na região norte.

Estão previstas mínimas entre 14°C e 19°C e máximas entre 24°C e 31°C para as regiões sul, sudoeste, cone-sul e grande Dourados. Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas mínimas abaixo dos 12/C e 14°C.

Na região Pantaneira, as mínimas devem variar entre 23°C e 26°C e máximas de até 35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 34°C e 37°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 20°C e 21°C e máximas entre 31°C e 32°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 21°C e máxima de 32°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 23°C e 35°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 19°C e a máxima de 31°C. Deve chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 21°C e máxima de 37°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 23°C e 35°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 31°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 15°C e máxima de 29°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 14°C e 24°C. Pode chover.
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 17°C e máxima de 31°C. Há previsão de chuva.

Cidades

Comunidade libanesa lamenta furto de busto do fundador de Campo Grande

Presente da comunidade para homenagear José Antônio Pereira, fundador do município, o furto foi visto com tristeza pela Federação Nacional das Entidades Líbano-Brasileiras em Mato Grosso do Sul

08/09/2025 18h33

Além do busto, a placa em homenagem ao fundador de Campo Grande também foi levada

Crédito: Gerson Olivieira / Correio do Estado

Presente da colônia libanesa, o busto de José Antônio Pereira, fundador de Campo Grande, foi furtado do canteiro central da Avenida Afonso Pena, esquina com a Avenida Calógeras, o que causou tristeza por se tratar da história da Capital sul-mato-grossense.

Em conversa com o Correio do Estado, o presidente da Federação Nacional das Entidades Líbano-Brasileiras em Mato Grosso do Sul, Munir Sayegh, lamentou o ocorrido, destacando a tristeza da comunidade libanesa, que mantém mais de 130 anos de relação com o Brasil.

“Quando você vem para um país, o que você deixa nesse país? O trabalho, a contribuição, você monta uma empresa, cria seus filhos. Mas, quando quer deixar um marco, quando quer deixar alguma coisa, ou você escreve um livro ou ergue um monumento para mostrar que naquele local estiveram pessoas vindas do longínquo Oriente”, explicou Munir, que também é diretor social da Associação das Nações Amigas (Japão, Portugal, Itália, Paraguai, Bolívia, Espanha e Líbano).

Segundo ele, muito mais que um símbolo, o busto representa o papel dos libaneses na formação de Campo Grande.

 “Estiveram nas encruzilhadas desde antes da divisão do Estado, construindo pousadas para tropeiros e abrindo comércio. Os monumentos e praças são a marca da presença desse povo no local", explicou Munir e completou:

“Então, quando uma colônia cria uma homenagem, mostrando que estamos homenageando o fundador de Campo Grande, que nos recebeu de braços abertos , queremos deixar um marco que cause no visitante a sensação de ‘puxa vida, olha isso aqui".

Munir contou ainda que, durante o City Tour, serviço que percorre os monumentos da Cidade Morena, ficou tocado pela reação dos turistas. “À medida que o ônibus seguia, a guia ia explicando cada monumento e, mesmo antes do furto, após ela explicar o que a comunidade libanesa fez, a reação dos turistas chamou atenção. Me deu uma tristeza quando eu passei e o pessoal falou: ‘Mas está tudo destruído’. Isso entristece.”

Ele também recordou a visita do embaixador do Líbano à Capital, ocasião em que foi questionado sobre o que a comunidade libanesa tinha feito para marcar sua presença.

“Tivemos que explicar que, no momento, são cinco parques que estão destruídos e que o monumento, que agora foi levado, estava vandalizado”, disse.

Histórico do busto

Munir relembrou que, na época em que o cônsul do Líbano em Mato Grosso do Sul era Assaf Trad, a colônia organizou uma arrecadação junto aos comerciantes para confeccionar o busto.

“O que aconteceu foi que o meu pai e o tio Assaf, que eu chamo de tio por carinho, saíram arrecadando dinheiro para fazer o busto de José Antônio Pereira. Escolheram o lugar, pediram autorização da prefeitura e fizeram a inauguração, provavelmente na década de 1970, com uma placa e o busto de cobre”, relatou.

Cerca de um ano e meio após a inauguração, o monumento sofreu o primeiro ato de vandalismo, tendo a cabeça furtada.

“Diferente de hoje, naquele período o cobre não tinha utilidade, ninguém pegava para vender como está acontecendo agora, não apenas em Campo Grande”, observou Munir.

O comerciante Georges el Sayegh voltou a arrecadar recursos junto à colônia para restaurar o monumento, que foi danificado em mais de uma ocasião. No total, ele foi depredado quatro vezes desde sua inauguração até o desaparecimento definitivo, fato que chamou a atenção de quem passa pela via com frequência.

"Nós inauguramos várias praças e nenhuma hoje está inteira, todas foram destruídas. Por isso temos até receio de erguer novos monumentos de imigração em locais abertos, devido à destruição que tem ocorrido. Infelizmente, é o poder público que precisa fiscalizar a sociedade. O vandalismo é tão grande que as pessoas sequer respeitam”, lamentou Munir e concluiu:

"A história é essa. Algo que a colônia faz para preservar a cultura acaba sendo depredado constantemente, e não conseguimos controlar isso. Um país sem história é um país sem cultura; ele é fadado a deixar de existir".

A reportagem entrou em contato com a Fundação Municipal de Cultura (Fundac), que, por meio de nota, informou ter tomado conhecimento do furto e registrado ocorrência, adotando todos os procedimentos legais.

Cidades

A cada semana, uma pessoa é internada por envenenamento em MS

Em dez anos, 578 pessoas foram internadas por envenenamento via Sistema Único de Saúde (SUS), entre casos acidentais e propositais

08/09/2025 18h00

Levantamento traz dados de internações por envenenamento no SUS

Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil

Ao longo dos últimos 10 anos, Mato Grosso do Sul contabilizou 578 atendimentos em emergências da rede pública relacionados a envenenamento que precisaram de internação. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (8) pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência (Abramede).

Desta forma, em média, foram 57,8 internadas por ano, ou 4,8 por ano, o que dá cerca de um envenenamento por mês com paciente internado.

Do total de casos, 91 foram classificados como intoxicação proposital causada por terceiros, enquanto outros 478 foram acidentais ou indeterminados.

“Esses casos destacam um fenômeno alarmante: muitos episódios de intoxicação são cometidos intencionalmente, muitas vezes com motivações emocionais ou familiares, e não apenas acidentais. A facilidade de acesso a venenos, a falta de fiscalização e de regulamentação, a impunidade e o uso em contextos íntimos tornam o envenenamento uma arma silenciosa e eficaz”, destacou a presidente da Abramede, Camila Lunardi.

Considerando os últimos 10 anos, 2018 foi o ano com o maior número de casos de envenenamento, com 74 pessoas que precisaram ser internadas.

Confira o número de casos por ano em MS:

  • 2015 - 45
  • 2016 - 67
  • 2017 - 56
  • 2018 - 74
  • 2019 - 71
  • 2020 - 54
  • 2021 - 40
  • 2022 - 48
  • 2023 - 66
  • 2024 - 57

Sem recorte regional, o levantamento aponta que a maioria dos registros se concentra em categorias inespecíficas, como drogas e substâncias químicas não determinadas.

Especificamente nos episódios acidentais, os envenenamentos por exposição a analgésicos e medicamentos para aliviar dor, febre e inflamação lideram a lista.

Na sequência, aparecem os episódios envolvendo pesticidas, álcool por causas não determinadas e anticonvulsivantes, sedativos e hipnóticos.

Brasil

No Brasil, foram registrados 45.511 internações por envenenamento na última década.

“Esse índice fica em torno de 379 registros ao mês e 12,6 ao dia. Isso significa que, a cada duas horas, uma pessoa deu entrada numa emergência da rede pública em consequência de ingestão de substâncias tóxicas ou que causaram reações graves dentro do período analisado”, alertou a Abramede, em nota.

A distribuição geográfica mostra que o Sudeste concentra quase metade dos casos, com mais de 19 mil ocorrências em 10 anos. O estado de São Paulo responde, sozinho, por 10.161 registros, seguido por Minas Gerais (6.154).

O Sul aparece em segundo lugar, com 9.630 atendimentos. Já o Nordeste totalizou 7.080 casos; o Centro-Oeste, 5.161, e a Região Norte somou 3.980 registros no período.

Com relação ao perfil das vítimas de envenenamento, seja proposital ou acidental, a maioria dos casos envolve homens (23.796 registros).

Quanto à idade, o destaque são adultos jovens com idade entre 20 anos e 29 anos, que respondem por 7.313 registros, e crianças de 1 a 4 anos, que concentram 7.204 registros.

As faixas com menos casos são bebês com menos de 1 ano e idosos, com idade entre 70 e 79 anos e com 80 anos ou mais.

Conforme salienta a coordenadora do Comitê de Toxicologia da Abramede, Juliana Sartorelo, o atendimento ao paciente envenenado é sempre uma corrida contra o tempo.

“A prioridade não é identificar o intoxicante, mas garantir o suporte de vida adequado. Por isso a capacitação da equipe impacta profundamente no atendimento. Garantir via aérea, ventilação e circulação é a base para que o paciente sobreviva. Só depois, com ele estabilizado, buscamos informações que possam direcionar o tratamento específico”, disse.

