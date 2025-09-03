Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Final de semana

Confira as orientações e detalhes para o desfile de 7 de setembro na Capital

Neste ano, serão 18 instituições participantes, 4 mil integrantes e o trecho contará com pontos com bebedouros, banheiros e atendimento emergencial

Karina Varjão

Karina Varjão

03/09/2025 - 17h30
Continue lendo...

Menos de 15 dias depois da última festança em Campo Grande, o próximo domingo também será de grande celebração na Capital com o desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. 

Neste ano, serão 18 instituições participantes e aproximadamente 4 mil integrantes, entre escolas, Forças Armadas e forças de segurança pública,. A celebração terá início às 8h45 ao longo da Rua 13 de Maio, em Campo Grande. 

Durante a solenidade, um momento muito especial faz parte da programação: os estudantes Maria Eduarda dos Santos (EE Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã), Danilo Esteban Mas Lopes (EE Cívico-Militar Alberto Elpídio Ferreira Dias) e Talys Matteus Correa Meurer (Colégio Militar de Campo Grande) participarão do acendimento da Pira da Pátria, que simboliza o patriotismo e o espírito de união nacional. 

Para que o dia seja tranquilo e sem intercorrências, o Governo do Estado divulgou algumas orientações para os espectadores do desfile: 

Água

Para curtir a festa desde cedo, a organização recomenda que o público chegue cedo para garantir um bom lugar e que use roupas leves, bonés, protetor solar e que não esqueça a garrafa de água. 

Para ajudar na hidratação, três pontos de bebedouro estarão disponíveis ao longo da Rua 13 de Maio na esquina com a Dom Aquino, no cruzamento com a Barão do Rio Branco e no trecho entre a Afonso Pena e a 15 de Novembro. 

Trânsito

O trânsito no Centro passará por mudanças e as interdições começam já no sábado, às 15h, para montagem das estruturas. Atenção aos bloqueios na Avenida Afonso Pena com a Avenida Calógeras, com a 14 de Julho e com a Rui Barbosa; e na Rua 13 de Maio com a Dom Aquino e com a Barão do Rio Branco.

No domingo, a partir das 5 horas, os bloqueios se estendem pelos seguintes trechos:

  • R.  14 de Julho x R. Eça de Queiroz
  • R.  14 de Julho x Tv. Guia Lopes
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
  • R.  14 de Julho x Tv. Camões
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
  • R.  14 de Julho x R. Gal Melo
  • R.  13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
  • Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
  • Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
  • R. 14 de Julho x R. Maracaju
  • R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
  • R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
  • R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
  • R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
  • Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
  • Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
  • R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
  • R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
  • R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
  • R. Rui Barbosa x R. Maracaju
  • R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.

A Agência de Trânsito (Agetran) orienta os motoristas que usem rotas alternativas, como a Rua Eça de Queiroz, Avenida Ernesto Geisel e Avenida Fernando Corrêa da Costa no sentido centro/bairro. 

Drones

Só será permitido o uso de drones para captação de imagens por organizadores e profissionais de imprensa cadastrados pelos órgãos de segurança, nos locais previamente definidos. 

Os operadores dos instrumentos devem estar atentos a não sobrevoar pessoas sem autorização, além de respeitar as distâncias mínimas de edificações, áreas povoadas e aglomerações, além de cumprir todas as normas de segurança. 

Emergências

Para garantir tranquilidade, o evento terá pontos de atendimento de emergência espalhados pelo trajeto. 

Três viaturas do Corpo de Bombeiros estarão disponíveis nos trechos da Rua 14 de Julho com a Afonso Pena e a Rua 7 de Setembro, e também em frente ao palanque oficial. 

O atendimento de emergência pode ser acionado pela população pelo telefone 193. 

Banheiros

Foram instalados 30 banheiros químicos na Rua 13 de Maio e nas seguintes vias: ruas 15 de Novembro, Barão do Rio Branco, Marechal Rondon, Dom Aquino, Maracaju, Antônio Maria Coelho e nas avenidas principais, Afonso Pena e Mato Grosso. 

Também terão sanitários na Rua 14 de Julho com a Dr. Temístocles, General Melo e travessas Coronel Edgard Gomes e Bocage. 


 

Previsão

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade

Temperaturas devem começar a cair a partir desta quinta-feira especialmente na região sul do Estado

03/09/2025 16h15

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade FOTO: Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Os próximos dias podem ser de alívio ao calorão em boa parte de Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para tempestades e queda de temperatura nas regiões sudoeste, leste, centro norte e dos pantanais. 

De acordo com o Instituto, a aproximação de uma nova frente fria pode derrubar as máximas das temperaturas em 3°C a 5°C, além de trazer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos e queda de granizo nas áreas destacadas. 

Essa situação ocorre devido ao avanço da frente fria, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Além disso, ainda há o transporte de calor e umidade e o avanço de cavados, que deve favorecer a formação de chuvas. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), até o dia 16 de setembro, estão previstos acúmulos de precipitação para as regiões centro-sul, sudoeste, leste e oeste do Estado, com volumes estimados entre 10 milímetros e 50 milímetros. 

Temperaturas

A partir desta quinta-feira (4), as temperaturas contrastam entre as regiões sul e norte, onde, em Ponta Porã e Porto Murtinho as máximas devem atingir 29°C e em Aquidauana e Coxim deve chegar a 38°C.

Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, estão previstas mínimas entre 17°C e 21°C e máximas entre 29°C e 32°C. Nas áreas de Coxim, Camapuã, Três Lagoas e Anaurilândia, os termômetros devem registrar mínimas entre 18°C e 21°C e máximas entre 32°C e 38°C. 

Em Campo Grande, as mínimas podem chegar a 22°C e as máximas variam entre 33°C e 35°C. 

Após a passagem da frente fria, entre os dias 05 a 07, deve ocorrer queda acentuada nas temperaturas, especialmente na região sul do Estado, com mínimas entre 10°C e 13°C.

Orientações

Para dias com uma queda brusca de temperatura, a tendência do organismo é reduzir a imunidade. Com isso, algumas doenças podem aparecer como gripe, resfriado, rinite e até a asma. 

Por isso, é importante tomar alguns cuidados para melhorar a qualidade de vida nestes períodos:

  • Fique atento às variações de temperatura. Em casa, no trabalho ou locais fechados, costuma estar calor, enquanto no ambiente externo, há presença de ar gelado. Por isso, não esqueça de manter-se aquecido e agasalhado. 
  • Faça uso de bebidas quentes ao longo do dia, como chás e café;
  • Mantenha a higiene doméstica, evitando o acúmulo de poeira;
  • Evite banhos muito quentes, eles provocam ressecamento da pele;
  • Lave colchas, cobertas e casacos antecipadamente, para evitar desencadear crises de asma, rinite e bronquite por roupas e cobertores guardados;
  • Faça uso de hidratantes labiais para evitar o ressecamento dos lábios;
  • Mantenha-se sempre hidratado, monitorando crianças e idosos que não se atentam à necessidade de hidratação.

Cidades

Conflitos internos em facções fortaleceram crime organizado em Campo Grande

Major PM Rafael Custódio Alves, revelou preocupação com a interiorização de conflitos típicos de regiões dominadas pelo tráfico para dentro da Capital

03/09/2025 16h00

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Em entrevista ao podcast do Ministério Público, vinculada na manhã desta quarta-feira (3), o comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) em Mato Grosso do Sul, Major PM Rafael Custódio Alves, revelou preocupação com a interiorização de conflitos típicos de regiões dominadas pelo tráfico para dentro de Campo Grande.

Alves destacou o fato de líderes de facções criminosas se estabelecerem em Campo Grande como uma das características que alteraram o comportamento de faccionados, que migraram para a Capital. 

“Eu percebo é que crimes que antes ocorriam em locais de disputa, áreas de fronteira, hoje ocorrem em Campo Grande. A guerra pra tomar o poder gera homicídios, quando alguém assume, dá aquela tranquilizada", destacou o oficial qu caracterizou o estado como uma importante rota para o tráfico internacional de drogas.  

Segundo ele, atentados contra servidores públicos não são vantajosos para os criminosos, porque resultam em operações intensas das forças de segurança. “É interessante pro criminoso, seja faccionado ou não, atentar contra a vida de algum servidor público? Não, porque você vai montar uma operação e vai procurar esse criminoso até esgotar os seus recursos, e isso pode gerar prejuízo para esse grupo criminoso.”

O comandante ainda alertou para a presença de criminosos ligados a facções em bairros da capital. “Hoje a gente já vê muitas pessoas, figuras, que a gente acompanha ou tenta acompanhar ali, envolvido em alguma parte, em alguma fração do crime organizado, morando em Campo Grande. E aí o cara vem para executar por poder. Nessas ocorrências a gente tenta dar a maior atenção possível, justamente para não perder o controle”, frisou.

Facções em MS

Mato Grosso do Sul tem, atualmente, 10 facções criminosas em atuação, sendo o terceiro no ranking de estado com maior número de grupos criminosos em atividade.
Levantamento feito pelo jornal O Globo em agosto deste ano apontou que o Brasil tem hoje 64 facções espalhadas pelas 27 unidades da federação, com menor ou maior tamanho e influência sobre a sociedade.

Os dados foram coletados junto a fontes das secretarias de Segurança Pública, Administração Penitenciária e Ministérios Públicos de todos os estados.

Conforme o levantamento, em número de facções, Mato Grosso do Sul está atrás apenas da Bahia e Pernambuco, com 17 e 12 facções, respectivamente.

Das dez facções em atuação em MS, apenas uma é de origem sul-mato-grossense, sendo a Okaida, enquanto as demais são ramificações e núcleos de grupos que têm como origem outros estados.

Enquanto os dois do Nordeste têm um cenário fragmentado, com muitas facções locais disputando espaço, o território sul-mato-grossense é o maior “importador” de facções de outros estados. Conforme O Globo, a rota do narcotráfico que passa pela fronteira com o Paraguai e a Bolívia estimulou nove das 12 facções interestaduais a criarem núcleos de atuação em Mato Grosso do Sul.

As facções criminosas em atuação em Mato Grosso do Sul são:

  • Okaida
  • Primeiro Comando da Capital (PCC)
  • Comando Vermelho (CV)
  • Amigos do Estado (ADE)
  • Bonde do Maluco (BDM)
  • Terceiro Comando Puro (TCP)
  • Primeiro Grupo Catarinense (PGC)
  • Bala na Cara (BNC)
  • Os Manos
  • Cartel do Sul (CDS)

A Okaida aparece na lista como facção local, enquanto as demais são "importadas", sendo o PCC com sede em São Paulo e presença em 25 estados; CV do Rio de Janeiro e presença em 25 estados; ADE de Goiás com núcleos em MS e TO; BNC com sede no RS e núcleo em MS e SC; PGC de Santa Catarina e núcleo em MS e PR; TCP do Rio com núcleos em MS, ES, MG e SP; CDS do Paraná e núcleo em MS e Os Manos, do Rio Grande do Sul com núcleos em MS e SC.

Operação Carbono Oculto

A Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram, nesta quinta-feira, 28 de agosto, a “Operação Carbono Oculto”. Trata-se da maior operação contra o crime organizado da história do País em termos de cooperação institucional e amplitude.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em cerca de 350 alvos - pessoas físicas e jurídicas - localizados em oito estados: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) também ingressou com ações judiciais cíveis de bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens dos envolvidos, incluindo imóveis e veículos, para a garantia do crédito tributário.

As investigações apontam que o sofisticado esquema engendrado pela organização criminosa, ao mesmo tempo que lavava o dinheiro proveniente do crime, obtinha elevados lucros na cadeia produtiva de combustíveis.

O uso de centenas de empresas operacionais na fraude permitia dissimular os recursos de origem criminosa. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentavam os lucros e prejudicavam os consumidores e a sociedade.

As dívidas, de centenas de milhões de reais, e o possível esquema foram denunciados pelo Correio do Estado em dezembro de 2024. A Copape, formuladora de combustíveis que passou a ser investigada após concorrer com gigantes do setor, como Vibra (Postos Petrobras) e Ultrapar (Ipiranga), por exemplo, tem sede em Campo Grande e deve nada menos que R$ 563,5 milhões ao fisco federal, conforme dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

A PGFN integra a Operação Carbono Oculto ao lado da Polícia Federal, Receita Federal e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Estado de São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, os mandados de busca e apreensão da operação foram cumpridos nas cidades de Iguatemi (7 alvos) e Dourados (1 alvo).

Conforme a Receita Federal, os oito alvos no Estado são empresas do núcleo operacional da cadeia de combustíveis envolvidas no esquema.

Só em Mato Grosso do Sul, a Copape, formuladora de combustíveis ligada à Aster, sonegou quase metade dos tributos federais.

O inquérito aponta que o principal cliente do BK Bank no período investigado foi a distribuidora de combustíveis Aster. Dos R$ 17,7 bilhões em movimentações suspeitas, R$ 2,22 bilhões foram destinados à Aster.

Problema antigo

Antes mesmo de as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) disputarem o domínio do tráfico de drogas na fronteira entre Capitán Bado, no Paraguai, e o município sul-mato-grossense de Coronel Sapucaia, a divisa era comandada por um clã familiar que contrabandeava produtos na região.

A família Morel, que era chefiada por João Morel, foi considerada dos anos 1990 até o início dos anos 2000 como o principal cartel de traficantes que comandava o narcotráfico no Paraguai.

Desde os anos 1960, as autoridades do país vizinho já suspeitavam que o clã criminoso de Capitán Bado, que possuía várias propriedades na cidade, tinha envolvimento na prática de contrabando de café e de ervas na fronteira.

Conforme informações do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico, realizada em 2000, a partir dos anos 1970, por meio de interceptações de carregamentos de cargas, a polícia identificou que João Morel começou a se envolver com o tráfico de drogas, tornando-se foragido a partir de 1993, quando foi decretada a prisão de João Morel pela Justiça de Sapucaia do Sul (RS), por envolvimento com o tráfico de drogas.

Neste período, João Morel e seus filhos Ramon Morel e Mauro Ezequiel Morel utilizavam as pistas de pouso para pequenas e médias aeronaves em suas fazendas para carregar cocaína que chegava da Bolívia e da Colômbia com destino para os mais diversos pontos do Brasil.

Desses locais onde atuava a família Morel também saía a maioria dos carregamentos de maconha para grandes traficantes e compradores de droga de vários estados, entre eles, o traficante carioca Fernandinho Beira-Mar, que de “sócio de confiança” do clã se tornou o principal inimigo da família paraguaia.

Conforme informações de edição de 2001 do Correio do Estado, o fim da parceria entre Beira-Mar e a família Morel na fronteira ocorreu após a prisão de Jaime Amato, um amigo de confiança de Beira-Mar, que teria sido preso por conta de informações repassadas sobre seu paradeiro pelos irmãos Morel.

Em represália à prisão do amigo, Fernandinho Beira-Mar encomendou o assassinato de Ramon Morel e Mauro Ezequiel Morel, filhos de João Morel, que foram fuzilados por quatro homens em um sítio na cidade de Capitán Bado, no dia 13 de janeiro de 2001.

Na semana seguinte às execuções, no dia 21 de janeiro, João Morel também foi assassinado dentro do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande por um companheiro de cela.

Além das motivações mencionadas, suspeita-se que as execuções encomendadas por Beira-Mar também envolviam uma disputa pelo controle total do tráfico de drogas na região, que, na época, era o principal ponto. 

