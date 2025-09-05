Confira o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro

Comércio poderá abrir até às 18h - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

No dia 7 de setembro é comemorado a Independência do Brasil. A data é feriado nacional e, neste ano, irá cair em um domingo. Mesmo sendo uma data que muitos estabelecimentos não funcionam, haverá alteração no horário de funcionamento de alguns locais.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados da Capital poderão abrir normalmente.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir, das 9h às 18h.

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia.

Shoppings

Campo Grande

O Shopping Campo Grande estará aberto no horário padrão de domingo, das 11h às 20h.

Norte Sul Plaza

No Norte Sul Plaza, as lojas âncoras estarão abertas das 11 às 20h; quiosques das 12h às 20h e praça de alimentação das 11h às 21h.

Bosque dos Ipês

O funcionamento será das 11h às 20h para lojas e quiosques e das 11h às 21h na praça de alimentação.

Pátio Central

O Pátio Central não abre aos domingos.

Feira Central

A Feira Central abrirá das 11h às 23h.

Bancos

As agências bancárias não abrem aos domingos.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário não tem expediente forense no fim de semana, mas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não abrem no domingo.

Detran

As agências do Detran em Campo Grande não funcionam aos domingos.

Correios

Não haverá funcionamento das agências dos Correios no feriado.

