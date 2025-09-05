Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

independência

Confira o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro

Dia da Independência do Brasil irá cair em um domingo, mas haverá alteração de funcionamento em alguns estabelecimentos

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

05/09/2025 - 15h31
No dia 7 de setembro é comemorado a Independência do Brasil. A data é feriado nacional e, neste ano, irá cair em um domingo. Mesmo sendo uma data que muitos estabelecimentos não funcionam, haverá alteração no horário de funcionamento de alguns locais.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados da Capital poderão abrir normalmente.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir, das 9h às 18h.

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia.

Shoppings

  • Campo Grande

O Shopping Campo Grande estará aberto no horário padrão de domingo, das 11h às 20h. 

  • Norte Sul Plaza

No Norte Sul Plaza, as lojas âncoras estarão abertas das 11 às 20h; quiosques das 12h às 20h e praça de alimentação das 11h às 21h.

  • Bosque dos Ipês

O funcionamento será das 11h às 20h para lojas e quiosques e das 11h às 21h na praça de alimentação.

  • Pátio Central

O Pátio Central não abre aos domingos.

Feira Central

A Feira Central abrirá das 11h às 23h.

Bancos

As agências bancárias não abrem aos domingos.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário não tem expediente forense no fim de semana, mas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não abrem no domingo.

Detran

As agências do Detran em Campo Grande não funcionam aos domingos.

Correios

Não haverá funcionamento das agências dos Correios no feriado.

Cidades

PMA flagra terceirizadas da Prefeitura jogando lixo de forma irregular no Noroeste

Flagra ocorreu horas após reunião entre MPE, PMA e secretarias municipais

05/09/2025 13h30

Retroescavadeira foi um dos maquinários utilizados para descarte de resíduos

Retroescavadeira foi um dos maquinários utilizados para descarte de resíduos Divulgação

A Polícia Militar Ambiental flagrou, na manhã desta sexta-feira (5), empresas terceirizadas da Prefeitura Municipal de Campo Grande descartando entulhos de forma irregular no bairro Noroeste.

“Flagramos um motorista de caminhão, de uma máquina retroescavadeira e um suposto fiscal da Secretaria de Obras da Prefeitura que estava lá trabalhando para que os caminhões descartassem os resíduos sólidos de forma irregular”, detalhou o Comandante da PMA.

Segundo informações, os resíduos seriam utilizados para aterrar a via, prática proibida por lei e passível de responsabilização administrativa e criminal.

O descarte irregular de resíduos é considerado crime ambiental de poluição e o transporte de Resíduos da Construção Civil sem a documentação válida pode configurar o crime do artigo 68 da Lei de Crimes Ambientais, que tipifica o crime de "descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental".

O Comandante destacou ainda que, na semana anterior, as equipes já haviam realizado outros dois flagrantes, resultando na apreensão de quatro caminhões utilizados para o descarte irregular de resíduos, além de duas pás-carregadeiras.

A PMA vai mensurar os danos causados pelas empresas terceirizadas e formalizar um auto de infração para cada um dos autores.

FISCALIZAÇÃO

Poucas horas antes do flagra, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Núcleo Ambiental, realizou uma reunião de alinhamento com a PMA, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), para organizar de forma articulada a fiscalização de descartes irregulares em Campo Grande. Durante o encontro, haviam sido discutidas justamente a geração, transporte e destinação final de Resíduos da Construção Civil (RCC). 

Durante a reunião foram destacados os principais pontos de atenção no gerenciamento dos RCC, abordando temas como:

• Geração de RCC: responsabilidades de grandes e pequenos geradores, elaboração de Planos de Gerenciamento e identificação de fraudes e fragilidades no sistema.

• Transporte de RCC: documentação obrigatória, cadastramento de veículos e procedimentos fiscalizatórios.

• Disposição final: boas práticas para destinação adequada, uso de aterros licenciados e prevenção do aterramento irregular de terrenos.

SETEMBRO AMARELO

Suicídios masculinos superam em 270% os femininos, aponta Sejusp

Em 2025, 212 pessoas cometeram suicídio no estado em 2025, sendo 161 homens e 51 mulheres

05/09/2025 12h00

Número de suicídios de homens é maior que o de mulheres em Rondônia

Número de suicídios de homens é maior que o de mulheres em Rondônia Foto: Getty Images

Conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, de 2015 a 2025, os suicídios masculinos são 270% superiores aos de mulheres. De acordo com os números, 458 mulheres tiraram a própria vida nos últimos 10 anos. Já entre os homens, foram 1.695 ocorrências.

O dado alarmante revela uma preocupação, e os especialistas apontam que um dos motivos para essa realidade pode estar relacionado a dificuldade em buscar ajuda psicológica e a resistência em demonstrar fragilidade. Ou seja, a cobrança social muitas vezes impede que eles reconheçam sinais de sofrimento emocional e procurem apoio. Veja:

Número de suicídios de homens é maior que o de mulheres em Rondônia
Vítimas de suicídio por ano em MS. FONTE: Sigo/Sejusp 

Ainda segundo a Sejusp, 212 pessoas cometeram suicídio no estado em 2025, sendo 161 homens e 51 mulheres.

A psicóloga e psicanalista Kerolly Lopes ressalta a necessidade de prestar atenção aos primeiros sinais. “As mulheres têm uma autopercepção de si, da sua saúde mental, da sua saúde corporal, dos seus sentimentos de uma forma mais aguçada. Com isso elas podem tratar de forma mais rápida os sintomas depressivos. Ao passo que nos homens, essa falta de percepção, lá do comecinho dos sintomas, fica mais camuflado, perante às preocupações do dia a dia, por serem mais racionais, por não pensarem tanto nos sentimentos. Então quando chega a esses pensamentos suicidas, a depressão já está muito profunda. Eles se assustam e não têm mais tanto tempo para se tratar”, explicou.

De acordo com o Ministério da Saúde, a depressão ﻿é a doença mental mais associada ao suicídio, tende a ser crônica e recorrente, principalmente quando não é tratada. O tratamento é medicamentoso e psicoterápico – saiba mais aqui. Além disso, questões como o abuso de álcool e drogas entre os homens estão entre os fatores que agravam o cenário.

*Com informações de Agência Alems

