Confira o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro

MATO GROSSO DO SUL

Show do cantor Gabriel Sater em Congresso Jurídico no Zagaia, em Bonito; da dupla Bruninho & Davi na Festa do Ovo em Terenos e da banda Rosa de Saron estão entre maiores recebedores do montante

Na ponta do lápis, 20 extratos somam R$1.216.000,00 para toda sorte de eventos, desde Festa do Ovo até congresso jurídico no Zagaia Reprodução redes sociais/Montagem C.E

Há exatamente um mês da realização do primeiro turno das Eleições 2026, através de publicações de extratos de dispensas de licitação publicados hoje (04) no Diário Oficial Eletrônico do Estado, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul "soltou a chave do cofre" com a liberação de mais de R$1 milhão para shows às vésperas da popular "Festa da Democracia".

Somente na edição desta sexta-feira (04) foram publicados 20 extratos das chamadas "inexigibilidades" de licitação, modelo de contratação sem disputa comumente adotado pela Pasta da Cultura estadual por tratar-se de viabilização de apresentações específicas de artistas.

Na ponta do lápis, os 20 extratos de contratação de artistas somam a liberação de um monte de R$ 1.216.000,00 para toda sorte de eventos, desde Festa do Ovo, Campeonato de Pesca, até congresso jurídico no Zagaia, um dos empreendimentos imobiliários mais renomados de Bonito.

Confira a lista

Alguns nomes aparecem repetidos entre os recebedores desse montante, como no caso da cantora "Fiorella" Noemy Gimenez Ayala, que deve receber um total de R$160 mil para duas apresentações de três horas e meia, no valor de 80 mil reais cada.

A primeira trata-se de duas horas de show na "Exponan Rodeio Show 2026", amanhã (05) no parque de Exposições Henrique Martins, no município de Nova Andradina. A segunda apresentação, de apenas uma hora e meia, acontece no dia seguinte, na Festa do Peão de Boiadeiro de Paraíso das Águas.

Dos valores específicos de cada extrato, a maior quantia única é voltada para a contratação da banda Rosa de Saron, contratada por R$140 mil para uma hora e meia de show neste sábado (05), durante a Jornada Diocesana da Juventude que acontece a partir das 19h no município de Corumbá.

Entre os maiores recebedores aparece também Gabriel Sater, com R$136 mil sendo pagos por 1 hora e 30 minutos de duração de seu show durante o evento "Congresso de Precedentes Jurídicos – Diretrizes que orientam caminhos", marcado para o dia 18 de setembro no Zagaia Eco Resort, em Bonito, que já chegou a ser eleito como um dos melhores eco resorts do país no Prêmio Melhores Destinos.

Logo em seguida no ranking de maiores recebedores aparece a dupla Bruninho e Davi, que deverá receber R$130.000,00 para também se apresentar durante uma hora e meia como atração, neste caso, da Festa do Ovo de Terenos no próximo dia 12 de setembro.

Também o nome do cantor "Loubet" aparece nesta lista de quantias liberadas, sendo pago com 110 mil reais para uma hora e meia de apresentação durante o "Campeonato de Pesca Esportiva de Coxim", que estava marcado para acontecer entre 04 e 07 de setembro, Dia da Independência inclusive no qual ele deveria se apresentar.

Este evento, vale lembrar, já foi adiado para acontecer entre 09 e 12 do mês de outubro, suspensão causada por um entrave administrativo que impediu a prefeitura de Coxim de efetuar repasse de recursos financeiros para a Associação Esportiva Galera do Taquari, que é a entidade encarregada de organizar a competição.

Desses maiores valores cabe destacar ainda as quantias de R$100.000,00, liberado para a dupla João Gustavo e Murilo, para 1h30 de show na Festa do Peão de Boiadeiro 2026 de Paraíso das Águas; e outros R$ 90 mil por 90 minutos de apresentação da cantora Soraya Moraes durante a Marcha para Jesus 2026 do município de Batayporã.

Ainda foram contemplados com a liberação:

R$90.000,00 = Soraya Moraes | " Marcha para Jesus 2026", em 05 setembro/ Batayporã | 1h30 de show



Marcha para Jesus 2026", em 05 setembro/ Batayporã | 1h30 de show R$85.000,00 = Grupo Tradição | Exponan Rodeio Show, em 06 de setembro/ Nova Andradina | 1h40



Exponan Rodeio Show, em 06 de setembro/ Nova Andradina | 1h40 R$55.000,00 = João Lucas e Walter Filho | “7ª Edição da Festa do Peixe do Distrito de Palmeiras" em 06 de setembro | 1h40 de show



“7ª Edição da Festa do Peixe do Distrito de Palmeiras" em 06 de setembro | 1h40 de show R$50.000,00 = Bruno Roques | “Marcha para Jesus 2026”, em 19 de setembro/Itaporã | 1h30 de show



“Marcha para Jesus 2026”, em 19 de setembro/Itaporã | 1h30 de show R$45.000,00 = Victor Gregório & Marco Aurélio | " 60 anos da Paróquia Cristo Luz dos Povos” em 13 de setembro/Capital | 1h30m de show



60 anos da Paróquia Cristo Luz dos Povos” em 13 de setembro/Capital | 1h30m de show R$ 30.000,00 = Nani Azevedo | 10º Aniversário da Rádio Liberdade Gospel, em 12 de setembro/ Dourados | 1h30



10º Aniversário da Rádio Liberdade Gospel, em 12 de setembro/ Dourados | 1h30 R$20.000,00 = Jonavo | "Circuito Universitário Jonavo-UFMS", em 13 de setembro/ Três Lagoas | 1h30 de show



"Circuito Universitário Jonavo-UFMS", em 13 de setembro/ Três Lagoas | 1h30 de show R$15.000,00 = Banda de Ontem | Formatura dos Aspirantes da Turma Canindé em 04 de setembro/ Capital| 1h30



Formatura dos Aspirantes da Turma Canindé em 04 de setembro/ Capital| 1h30 R$12.000,00 = “Uirapuru” | Rodeio Sertanejo do Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora/ em 12 de setembro/Bodoquena| 2h de show



Rodeio Sertanejo do Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora/ em 12 de setembro/Bodoquena| 2h de show R$10.000,00 = Banda Integração | 1º Evento Garota ACCITA em 11 de setembro/Iguatemi | 3h de show



1º Evento Garota ACCITA em 11 de setembro/Iguatemi | 3h de show R$10.000,00 = Sambra Caramelo | "Trail Run Serra da Bodoquena- Edição 10 anos”, em 12 de setembro| 2h de show



"Trail Run Serra da Bodoquena- Edição 10 anos”, em 12 de setembro| 2h de show R$10.000,00 = Leandro e Galeano | "23° Amistoso da Diversidade 2026", em 06 de setembro/ Corumbá | 1h30 de show



| "23° Amistoso da Diversidade 2026", em 06 de setembro/ Corumbá | 1h30 de show R$ 8.000,00 = Marcelo Markes | “Um Só Povo Uma só Nação”, em 12 de setembro/ Santa Rita do Pardo | 1h30 de show

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