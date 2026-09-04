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SUSPENSÃO

TCE trava andamento do pacote de obras de R$ 188 milhões de Adriane

Decisão do conselheiro Osmar Domingues Jeronymo foi baseada na análise prévia da Divisão de Fiscalização de Obras, Serviços de Engenharia e Meio Ambiente

João Pedro Flores

04/09/2026 - 12h00
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O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) decidiu pela suspensão cautelar dos itens 1 e 11 do procedimento licitatório da Prefeitura de Campo Grande, a qual trata-se da contratação de empresas especializadas para execução das obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversos bairros do Município. Ao todo, o investimento é de aproximadamente R$ 188,5 milhões. 

O item 1 em questão trata-se de obras nos bairros Vila Nossa Senhora Aparecida e o Bosque da Saúde, com investimento total de R$ 16.821.643,03; já o 11 refere-se ao lote no Jardim São Conrado, com R$ 9.959.984,17 de recursos previstos na licitação.

Além disso, a Corte de Contas também determinou a suspensão cautelar da formalização dos contratos dos itens 4 e 9, adjudicados e homologados pelo Executivo, no dia 24 de agosto de 2026.

O investimento de R$ 4.995.603,89 é previsto no item 4, que engloba obras no bairro Complexo Jardim Itatiaia. A empresa Gradual Engenharia e Consultoria Eireli venceu esta licitação.

A do item 9 teve como vencedora a TST Construções e refere-se ao lote nas regiões do Coophavilla II e Batistão, com valores de R$ 13.080.365,52.

A prefeita Adriane Lopes terá o prazo de cinco dias úteis para comprovar o cumprimento das suspensões cautelares, sob pena de responsabilização, reparação de eventual dano ao erário e aplicação de multa de 1.800 Uferms. A decisão foi do relator Osmar Domingues Jeronymo.

Análise do certame

Uma análise prévia da equipe técnica da Divisão de Fiscalização de Obras, Serviços de Engenharia e Meio Ambiente identificou pendências de instrução e propôs a intimação da prefeita de Campo Grande para manifestação e envio de documentos pertinentes.

Diante do pedido, a prefeita de Campo Grande compareceu aos autos, apresentando justificativas e documentos que foram submetidos à nova análise da equipe técnica.

Com base nos procedimentos de auditoria realizados, o controle prévio do certame quanto aos aspectos relevantes está com atendimento parcial, com os critérios aplicados. Portanto, a Divisão de Fiscalização de Obras opinou por:

  • determinar à Administração a suspensão da licitação para os Lotes 01 e 11, além de republicar o edital para tais itens, com as planilhas orçamentárias revisadas, e reabrir o prazo legal para a formulação de novas propostas;
  • autorizar o prosseguimento regular da licitação para os lotes (02 ao 10 e 12 ao 18, incluindo o 13), e retificar os memoriais descritivos quanto às referências normativas do DNIT;
  • solicitar à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) que, antes de iniciar a execução contratual e emitir as ordens de serviço dos lotes liberados, defina, em Especificação Técnica/Termo de Referência, a faixa granulométrica a ser utilizada e espessura mínima do CBUQ;
  • determinar que as medições somente sejam processadas mediante apresentação dos relatórios de controle tecnológico; não processar e/ou atestar, nenhuma medição para pagamento, se, junto a ela, não anexar relatório de controle da qualidade com resultados dos ensaios laboratoriais e determinações devidamente interpretados, caracterizando a conformidade técnica do serviço executado.
  • após às providências cabíveis quanto aos lotes 1 e 11, nos quais a revisão técnica repercutiu sobre a solução, os quantitativos e o orçamento, remeter a documentação para análise do Projeto Básico/Orçamentos dos lotes.

Pacote de obras

O pacote de R$ 188 milhões divulgado pela Prefeitura de Campo Grande é parte do planejamento municipal de ampliação da infraestrutura urbana, com intervenções para diversas regiões da Capital.

Conforme divulgado, esses recursos fazem parte do planejamento do Executivo de Campo Grande a serem empregados para cobertura da pavimentação e drenagem. A previsão da Capital do Mato Grosso do Sul é alcançar um volume de 640 milhões de reais em investimentos até o ano de 2028.

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independência

Confira o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro

Dia da Independência do Brasil irá cair em uma segunda-feira, emendando com o fim de semana e gerando um feriadão de três dias

04/09/2026 14h30

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Comércio está autorizado a abrir no feriado de 7 de setembro

Comércio está autorizado a abrir no feriado de 7 de setembro Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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No dia 7 de setembro é comemorado a Independência do Brasil. A data é feriado nacional e, neste ano, irá cair em uma segunda-feira, emendando com o fim de semana e gerando um feriadão de três dias.

Na data, muitos estabelecimentos não funcionam, enquanto em outros haverá alteração no horário de funcionamento.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados da Capital poderão abrir normalmente.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir, das 9h às 18h.

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia.

Shoppings

  • Campo Grande

O Shopping Campo Grande estará aberto no horário padrão, das 10h às 22h. 

  • Norte Sul Plaza

No Norte Sul Plaza,o funcionamento será das 10h às 22h.

  • Bosque dos Ipês

O funcionamento será das 10h às 22h para lojas, quiosques e praça de alimentação. Já o Detran e o Fácil não abrem.

  • Pátio - O Shopping do Centro

O Pátio abritá das 9h às 16h.

Feira Central

A Feira Central não abre às segundas-feiras.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na segunda-feira.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário não terá expediente forense, mas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não abrirão no feriado da Independência.

Detran

As agências do Detran em Campo Grande não abrirão no feriado.

Correios

Não haverá funcionamento das agências dos Correios no feriado.

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MATO GROSSO DO SUL

Cultura de MS abre o cofre libera R$ 1,2 milhão às vésperas da eleição

Show do cantor Gabriel Sater em Congresso Jurídico no Zagaia, em Bonito; da dupla Bruninho & Davi na Festa do Ovo em Terenos e da banda Rosa de Saron estão entre maiores recebedores do montante

04/09/2026 13h13

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Na ponta do lápis, 20 extratos somam R$1.216.000,00 para toda sorte de eventos, desde Festa do Ovo até congresso jurídico no Zagaia

Na ponta do lápis, 20 extratos somam R$1.216.000,00 para toda sorte de eventos, desde Festa do Ovo até congresso jurídico no Zagaia Reprodução redes sociais/Montagem C.E

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Há exatamente um mês da realização do primeiro turno das Eleições 2026, através de publicações de extratos de dispensas de licitação publicados hoje (04) no Diário Oficial Eletrônico do Estado, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul "soltou a chave do cofre" com a liberação de mais de R$1 milhão para shows às vésperas da popular "Festa da Democracia". 

Somente na edição desta sexta-feira (04) foram publicados 20 extratos das chamadas "inexigibilidades" de licitação, modelo de contratação sem disputa comumente adotado pela Pasta da Cultura estadual por tratar-se de viabilização de apresentações específicas de artistas. 

Na ponta do lápis, os 20 extratos de contratação de artistas somam a liberação de um monte de R$ 1.216.000,00 para toda sorte de eventos, desde Festa do Ovo, Campeonato de Pesca, até congresso jurídico no Zagaia, um dos empreendimentos imobiliários mais renomados de Bonito. 

Confira a lista

Alguns nomes aparecem repetidos entre os recebedores desse montante, como no caso da cantora "Fiorella" Noemy Gimenez Ayala, que deve receber um total de R$160 mil para duas apresentações de três horas e meia, no valor de 80 mil reais cada. 

A primeira trata-se de duas horas de show na "Exponan Rodeio Show 2026", amanhã (05) no parque de Exposições Henrique Martins, no município de Nova Andradina. A segunda apresentação, de apenas uma hora e meia, acontece no dia seguinte, na Festa do Peão de Boiadeiro de Paraíso das Águas. 

Dos valores específicos de cada extrato, a maior quantia única é voltada para a contratação da banda Rosa de Saron, contratada por R$140 mil para uma hora e meia de show neste sábado (05), durante a Jornada Diocesana da Juventude que acontece a partir das 19h no município de Corumbá. 

Entre os maiores recebedores aparece também Gabriel Sater, com R$136 mil sendo pagos por 1 hora e 30 minutos de duração de seu show durante o evento "Congresso de Precedentes Jurídicos – Diretrizes que orientam caminhos", marcado para o dia 18 de setembro no Zagaia Eco Resort, em Bonito, que já chegou a ser eleito como um dos melhores eco resorts do país no Prêmio Melhores Destinos.

Logo em seguida no ranking de maiores recebedores aparece a dupla Bruninho e Davi, que deverá receber R$130.000,00 para também se apresentar durante uma hora e meia como atração, neste caso, da Festa do Ovo de Terenos no próximo dia 12 de setembro. 

Também o nome do cantor "Loubet" aparece nesta lista de quantias  liberadas, sendo pago com 110 mil reais para uma hora e meia de apresentação durante o "Campeonato de Pesca Esportiva de Coxim", que estava marcado para acontecer entre 04 e 07 de setembro, Dia da Independência inclusive no qual ele deveria se apresentar. 

Este evento, vale lembrar, já foi adiado para acontecer entre 09 e 12 do mês de outubro, suspensão causada por um entrave administrativo que impediu a prefeitura de Coxim de efetuar repasse de recursos financeiros para a Associação Esportiva Galera do Taquari, que é a entidade encarregada de organizar a competição.

Desses maiores valores cabe destacar ainda as quantias de R$100.000,00, liberado para a dupla João Gustavo e Murilo, para 1h30 de show na Festa do Peão de Boiadeiro 2026 de Paraíso das Águas; e outros R$ 90 mil por 90 minutos de apresentação da cantora Soraya Moraes durante a Marcha para Jesus 2026 do município de Batayporã. 

Ainda foram contemplados com a liberação: 

  • R$90.000,00 = Soraya Moraes | "Marcha para Jesus 2026", em 05 setembro/ Batayporã | 1h30 de show 
     
  • R$85.000,00 = Grupo Tradição | Exponan Rodeio Show, em 06 de setembro/ Nova Andradina | 1h40 
     
  • R$55.000,00 = João Lucas e Walter Filho | “7ª Edição da Festa do Peixe do Distrito de Palmeiras" em 06 de setembro | 1h40 de show
     
  • R$50.000,00 = Bruno Roques | “Marcha para Jesus 2026”, em 19 de setembro/Itaporã | 1h30 de show
     
  • R$45.000,00 = Victor Gregório & Marco Aurélio | "60 anos da Paróquia Cristo Luz dos Povos” em 13 de setembro/Capital | 1h30m de show
     
  • R$ 30.000,00 = Nani Azevedo | 10º Aniversário da Rádio Liberdade Gospel, em 12 de setembro/ Dourados | 1h30 
      
  • R$20.000,00 = Jonavo | "Circuito Universitário Jonavo-UFMS", em 13 de setembro/ Três Lagoas | 1h30 de show 
     
  • R$15.000,00 = Banda de Ontem | Formatura dos Aspirantes da Turma Canindé em 04 de setembro/ Capital| 1h30
     
  • R$12.000,00 = “Uirapuru” | Rodeio Sertanejo do Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora/ em 12 de setembro/Bodoquena| 2h de show
     
  • R$10.000,00 = Banda Integração | 1º Evento Garota ACCITA em 11 de setembro/Iguatemi | 3h de show
     
  • R$10.000,00 = Sambra Caramelo | "Trail Run Serra da Bodoquena- Edição 10 anos”, em 12 de setembro| 2h de show
     
  • R$10.000,00 = Leandro e Galeano | "23° Amistoso da Diversidade 2026", em 06 de setembro/ Corumbá | 1h30 de show
     
  • R$ 8.000,00 = Marcelo Markes |  “Um Só Povo Uma só Nação”, em 12 de setembro/ Santa Rita do Pardo | 1h30 de show

 

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