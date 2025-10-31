Confira o que abre e o que fecha no feriado de Dia de Finados

Comércio não está autorizado a abrir no Dia de Finados - Foto: Arquivo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No dia 2 de novembro é celebrado o Dia de Finados. A data é feriado nacional e, neste ano, irá cair em um domingo.

Por se tratar de fim de semana, especialmente domingo, já há vários serviços que não funcionam, mas há também alguns estabelecimentos que terão horário de funcionamento alterado em razão da data.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados abrirão normalmente no feriado.

Comércio

O comércio de Campo Grande não poderá abrir no Dia de Finados, conforme consta em Convenção Coletiva de Trabalho.

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia.

Shoppings

Campo Grande

No Dia de Finados o lazer e a alimentação funcionarão das 10h às 22h. O Shopping disponibilizará a estrutura, ficando o funcionamento a critério de cada lojista.

Norte Sul Plaza

O funcionamento será apenas nas áreas de alimentação e lazer; demais lojas não abrem.

Bosque dos Ipês

No Bosque dos Ipês, praça de alimentação e lazer funcionam das 11h às 21h, enquanto as demais lojas não abrem.

Pátio Central

Não haverá funcionamento do Pátio Central Shopping no feriado.

Feira Central

A Feira Central abrirá normalmente, a partir de 11h para almoço.

Bancos

As agências bancárias não abrirão no feriado, funcionando apenas os terminais de autoatendimento.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

No Judiciário, apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes, como mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais em Campo Grande.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não abrem aos domingos.

Detran

As agências do Detran de Mato Grosso do Sul não irão funcionar no feriado.

Correios

Não haverá funcionamento das agências de Campo Grande no dia 2 de novembro.

Assine o Correio do Estado