Confira o que abre e o que fecha nos dias de Carnaval

O Carnaval é uma das festas que duram vários dias no Brasil, mas, ao contrário do que muitos pensam, a data não é feriado, e sim ponto facultativo.

Mesmo assim, é comum que órgãos públicos, bancos e alguns estabelecimentos comerciais adotem horários diferenciados ou suspendam o funcionamento durante os dias de folia.

Para quem precisa se planejar, reunimos as informações sobre o que abre e o que fecha durante a segunda e terça-feira de Carnaval e também na quarta-feira de Cinzas, dias 16,17 e 18 de fevereiro, respectivamente.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados podem funcionar normalmente.

Comércio

Desde o fim de semana que o antecede até a quarta-feira de cinzas (18), o comércio pode abrir normalmente.

Shoppings

Campo Grande

O Shopping Campo Grande abrirá das 10h às 22h, horário normal de funcionamento.

Norte Sul Plaza

O Norte Sul Plaza funciona em horário normal, das 10h às 22h.

Bosque dos Ipês

O Bosque dos Ipês irá funcionar normalmente nos dias de Carnaval, das 10h às 22h.

Pátio Central

O Pátio Central Shopping terá alterações no horário. Na segunda, o funcionamento será das 8h às 19h para as lojas e das 8h às 20h para alimentação.

O shopping não abre na terça de carnaval e, na quarta de Cinzas, será das 11h às 19h e alimentação das 11h às 20h.

Feira Central

A Feira Central não abre às segundas e terças, mas funcionará normalmente na quarta-feira de Cinzas.

Bancos

Não haverá atendimento presencial nas agências bancárias nos dias 16 e 17 de fevereiro e retornam suas atividades na quarta-feira, dia 18, a partir das 12 horas.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O plantão do Poder Judiciário terá início às 19h de sexta-feira (13) e terminará ao meio-dia de quinta-feira (19), quando o retoma o expediente normal.

Os prazos processuais ficam suspensos durante todo o período e o plantão judiciário funcionará para os casos considerados urgentes, como: mandados de segurança, habeas corpus, medidas protetivas da Lei Maria da Penha, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória, pedidos de prisão preventiva ou temporária, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão (de bens ou pessoas) e medidas urgentes ou cautelares de natureza cível ou criminal.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais em Campo Grande nos dias 16 e 17 de fevereiro, com retorno a partir das 13h da Quarta-Feira de Cinzas, conforme decretos.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não devem abrir na segunda e terça-feira de Carnaval, pois não haverá sorteio de loterias nos dias 16 e 17 de fevereiro.

Detran

As agências do Detran de Mato Grosso do Sul não irão funcionar nos dias de folia.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios nos dias 16 e 17 de fevereiro. O expediente nessas unidades será retomado na quarta-feira, a partir das 12h.

