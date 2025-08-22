Conversão em corredor de ônibus termina em acidente envolvendo três veículos

Os corredores de ônibus continuam causando confusão nos motoristas que precisam fazer conversão para outras vias em Campo Grande. Na tarde desta sexta-feira (22), um acidente envolveu dois veículos e uma motocicleta durante uma conversão, na Avenida Rui Barbosa, esquina com a 15 de Novembro. É o segundo acidente do tipo nesta semana.
De acordo com informações do Cabo Rocha, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), todos os veículos seguiam pela Rui Barbosa, quando a motorista da BMW, que estava na pista do meio, realizou uma conversão à esquerda para acessar a 15 de Novembro e acabou atingido o motociclista, que estava no corredor de ônibus, mas seguiria reto pela Rui Barbosa.
A moto ficou caída na pista e, cerca de 10 minutos depois, uma outra mulher, que dirigia um Tucson, não viu a moto e acabou passando por cima do veículo.
O motociclista Honório Morales, 59 anos, no entanto, negou que iria seguir direto e afirmou que também faria a conversão na 15 e, por este motivo, estaria no corredor de ônibus, que é a pista correta para quem vai acessar outras vias.
Ele sofreu uma lesão no peito e estava consciente, mas foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento.
Eliete Moraes, 70 anos, dirigia a Tucscon, que acabou passando por cima da moto posteriormente, e disse que não viu a moto.
"Tinha acabado de acontecer o acidente, não tinha nada sinalizado, e eu passei por cima e parei", disse Eliete, que não sofreu ferimentos.
Segundo informações apuradas pelo Correio do Estado, os envolvidos no acidente tentarão resolver a situação com um acordo no Juizado de Trânsito.
Na última segunda-feira (18), um acidente semelhante aconteceu também na Rui Barbosa, mas no cruzamento com a rua Tônico Saad, quando um carro que estava na pista fez a conversão à esquerda e atingiu um motociclista que estava no corredor de ônibus e seguiu reto.
Conversão em corredor de ônibus
Conforme informações divulgadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), nos corredores de ônibus, os motoristas precisam estar atentos a sinalização na hora de fazer a conversão à esquerda.
"Na quadra é necessário entrar na pista exclusiva de circulação dos coletivos, mesmo onde não houver estação de embarque, para que o acesso às suas transversais seja feito com segurança", diz comunicado da Agetran.
Este procedimento já é feito desde abril de 2022, quando começou a funcionar o primeiro trecho do Corredor Sudoeste, ligação da Avenida Afonso Pena com o Terminal Bandeirantes, pelas ruas Guia Lopes e Brilhante.
Os técnicos da Agetran lembram que sob nenhuma hipótese o motorista deve fazer a conversão pela faixa central da pista atravessando o corredor.