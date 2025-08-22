Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

confusão

Conversão em corredor de ônibus termina em acidente envolvendo três veículos

BMW estava na pista do meio e, ao virar da Rui Barbosa para a 15 de Novembro, atingiu motociclista que estava no corredor; Um terceiro veículo "atropelou" a moto que estava caída na via

Glaucea Vaccari e Alison Silva

22/08/2025 - 18h31
Continue lendo...

Os corredores de ônibus continuam causando confusão nos motoristas que precisam fazer conversão para outras vias em Campo Grande. Na tarde desta sexta-feira (22), um acidente envolveu dois veículos e uma motocicleta durante uma conversão, na Avenida Rui Barbosa, esquina com a 15 de Novembro. É o segundo acidente do tipo nesta semana.

De acordo com informações do Cabo Rocha, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), todos os veículos seguiam pela Rui Barbosa, quando a motorista da BMW, que estava na pista do meio, realizou uma conversão à esquerda para acessar a 15 de Novembro e acabou atingido o motociclista, que estava no corredor de ônibus, mas seguiria reto pela Rui Barbosa.

A moto ficou caída na pista e, cerca de 10 minutos depois, uma outra mulher, que dirigia um Tucson, não viu a moto e acabou passando por cima do veículo.

O motociclista Honório Morales, 59 anos, no entanto, negou que iria seguir direto e afirmou que também faria a conversão na 15 e, por este motivo, estaria no corredor de ônibus, que é a pista correta para quem vai acessar outras vias.

Ele sofreu uma lesão no peito e estava consciente, mas foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento.

Eliete Moraes, 70 anos, dirigia a Tucscon, que acabou passando por cima da moto posteriormente, e disse que não viu a moto.

"Tinha acabado de acontecer o acidente, não tinha nada sinalizado, e eu passei por cima e parei", disse Eliete, que não sofreu ferimentos.

Segundo informações apuradas pelo Correio do Estado, os envolvidos no acidente tentarão resolver a situação com um acordo no Juizado de Trânsito.

Na última segunda-feira (18), um acidente semelhante aconteceu também na Rui Barbosa, mas no cruzamento com a rua Tônico Saad, quando um carro que estava na pista fez a conversão à esquerda e atingiu um motociclista que estava no corredor de ônibus e seguiu reto.

Motorista de uma Tucson não viu a moto caída na via e passou por cimaMotorista de uma Tucson não viu a moto caída na via e passou por cima (Foto: Gerson Oliveira)

Conversão em corredor de ônibus

Conforme informações divulgadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), nos corredores de ônibus, os motoristas precisam estar atentos a sinalização na hora de fazer a conversão à esquerda.

"Na quadra é necessário entrar na pista exclusiva de circulação dos coletivos, mesmo onde não houver estação de embarque, para que o acesso às suas transversais seja feito com segurança", diz comunicado da Agetran.

Este procedimento já é feito desde abril de 2022, quando começou a funcionar o primeiro trecho do Corredor Sudoeste, ligação da Avenida Afonso Pena com o Terminal Bandeirantes, pelas ruas Guia Lopes e Brilhante.

Os técnicos da Agetran lembram que sob nenhuma hipótese o motorista deve fazer a conversão pela faixa central da pista atravessando o corredor.

Agetran orienta que a conversão à esquerda pela faixa do meio é proibida, devendo ser feita a partir do corredor

Inclusão social

Feira Central tem 60 dias para entregar projeto de acessibilidade ao MP

A medida foi definida durante uma reunião nesta quinta-feira pela 67ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos

22/08/2025 18h00

O MPMS ainda solicitou ao Procon-MS uma vistoria na Feira Central

O MPMS ainda solicitou ao Procon-MS uma vistoria na Feira Central Foto: Portal Feira Central

Continue Lendo...

A Feira Central de Campo Grande terá 60 dias para apresentar o projeto final de adequação da às normas de acessibilidade para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A medida foi definida durante uma reunião nesta quinta-feira pela 67ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos.

O encontrou reunião representande da Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Associação da Feira Central (Afecetur), e foi conduzida pela Promotora de Justiça Paula Volpe. "A acessibilidade não é um detalhe técnico, é um direito constitucional. O MPMS está aqui para assegurar que esse direito seja respeitado em sua totalidade", enfatizou a promotora Paula.

A decisão busca apurar denúncias de práticas discriminatórias e falhas estruturais que dificultam o acesso de pessoas com deficiência ao espaço público e aos eventos culturais realizados na Feira, como o Festival do Sobá.

De acordo com o MPMS, há anos eles tem cobrado rampas, assentos reservados, cardápios em braille,  intérpretes de Libras e adequações em boxes, bancas e banheiros.

Apesar do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Afecetur em 2017, a fiscalização revelou que as medidas não foram plenamente implementadas. A Promotoria de Justiça também solicitou esclarecimentos ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O projeto de construção de uma nova Feira, viabilizado por convênio com a Caixa Econômica Federal, foi inicialmente rejeitado pelo Iphan, exigindo reformulação. Com a nova proposta aprovada e o processo licitatório em andamento, o MPMS reforça que a inclusão deve ser garantida desde o planejamento.

O MPMS ainda solicitou ao Procon-MS uma vistoria na Feira Central para verificar se os comerciantes estão respeitando as normas de acessibilidade, como a instalação de placas de prioridade e a adequação do mobiliário. 

Com o prazo de 60 dias estabelecido, a expectativa é que o projeto final seja apresentado em nova reunião, com todas as adequações previstas. 

Fenômeno passageiro

Morango do amor perde fama, mas deixa impacto positivo no comércio de MS

A onda passageira impulsionou até 50% das vendas nas confeitarias e elevou preço da fruta no Ceasa

22/08/2025 17h00

Morango do amor se popularizou na internet

Morango do amor se popularizou na internet Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Depois de movimentar as redes sociais e confeitarias de todo o Brasil, o “morango do amor" vem perdendo sua popularidade, mas deixa um impacto positivo no comércio sul mato-grossense. A febre momentânea impulsionou vendas e trouxe alívio, como é o caso da confeitera Danúbia de Oliveira, 41 anos, proprietária de uma cafeteria em Campo Grande.

De acordo com a comerciante, o doce proporcionou aumento no faturamento da loja de cerca de 50% e, junto, trouxe trabalho dobrado para a equipe.

“Foram duas semanas de trabalho intenso. Não tínhamos tempo para mais nada, quase não conseguíamos repor nossas outras mercadorias. E veio em bom tempo, pois estava com movimento fraco, sem data comemorativa para ajudar”, contou.

Além de ter sido a sensação do momento, o doce virou um chamariz para novos clientes. “Do nada veio o morango do amor para levantar as vendas e aliviar algumas contas. Os clientes entravam atrás do morango do amor e acabavam consumindo outras coisas, aproveitando para conhecer nosso cardápio”, relatou.

Apesar do sucesso, a confeiteira lembra que, com a chegada do morango do amor, veio também o aumento do preço da fruta que chegou a custar R$ 90 a caixa com quatro bandejas. "Antes eu pagava R$ 55 em uma caixa, porque compro aqueles selecionados, mas depois dessa onda paguei até R$ 90, porém eu sempre mantive o preço de R$ 10 a unidade", destacou. 

Impacto no mercado

De acordo com o boletim mensal, elaborado pela Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul - (Ceasa MS), nesta sexta-feira (22), a caixa do morango de 1,5 kg está custando em média de R$ 35 a R$ 40 dependendo do produtor.

O diretor de abastecimento do Ceasa-MS, Fernando Begena, recorda que o preço da caixa de morango chegou a custar acima de R$ 70.

"Foi um boom, teve momento que chegou até R$ 70, nas últimas semanas já deu uma freada nos preços, agora você acha até caixa de R$ 20 dependendo do tipo que procura", calculou. 

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, a sobremesa viral trouxe aumento de, aproximadamente 50%, superando o que é comercializado em datas comemorativas como o Dia das Mães e a Páscoa. 

