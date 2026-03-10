Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Congresso aprova projeto de Rose Modesto que cria piso salarial para técnicos da educação básica

O Projeto de Lei foi apresentado pela ex-deputada em 2021 e segue para o Senado

Karina Varjão

Karina Varjão

10/03/2026 - 15h30
O Congresso Nacional aprovou na última semana o Projeto de Lei nº 2531/2021, de autoria da ex-deputada federal Rose Modesto, que institui o piso salarial nacional para os profissionais técnicos-administrativos da educação básica pública.

O projeto foi apresentado em 2021, durante o mandato de Rose na Câmara dos Deputados, voltado à valorização de trabalhadores considerados essenciais para o funcionamento das escolas, como merendeiras, cozinheiras, auxiliares de serviços gerais, assistentes administrativos, técnicos de manutenção, apoio escolar e pedagógico não docente. 

Segundo a autora da proposta, o objetivo do projeto é reparar uma distorção histórica na educação brasileira, a falta de reconhecimento e de uma política salarial mais justa para os profissionais que atuam fora da sala de aula, mas que são fundamentais para o funcionamento da rede pública de ensino. 

“A escola funciona graças ao trabalho de muitas mãos. Merendeiras, assistentes administrativos, agentes educacionais, o pessoal da limpeza, manutenção, e tantos outros profissionais fazem parte da base que sustenta a educação pública. Garantir um piso salarial é reconhecer a importância desses trabalhadores e fortalecer a educação no Brasil”, destacou Rose. 

O projeto segue para aprovação no Senado. Caso seja aprovado, fica instituída a criação de um piso nacional para os profissionais técnico-administrativos da educação básica, onde a remuneração mínima desses trabalhadores corresponda a 75% do piso salarial nacional dos professores. 

“Vamos continuar lutando e trabalhando para que seja aprovado no Senado e que a gente possa fazer justiça com todos esses profissionais que são tão importantes para a educação pública brasileira continue avançando. Estou muito feliz. Vamos continuar lutando todos os dias para que todos os profissionais da educação sejam respeitados e valorizados”, comemorou Modesto. 

Fetems

Para a presidenta da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), a professora Deumeires Morais, a aprovação do projeto representa um avanço histórico na luta pela valorização de todos os trabalhadores da educação. 

“Essa é uma conquista importante porque reconhece que a escola não funciona apenas com professores. Existem profissionais que garantem o funcionamento da estrutura escolar todos os dias. São trabalhadores essenciais que, por muito tempo, ficaram invisibilizados nas políticas de valorização. O piso nacional para os administrativos representa um passo importante no reconhecimento desses profissionais”, afirmou.

Para o vice-presidente da Federação, professor Onivan Correa, a medida representa um movimento positivo para a construção de uma política nacional de valorização dos trabalhadores. 

“A educação pública é construída coletivamente. Cada profissional que atua dentro da escola tem um papel fundamental no processo educativo. O piso nacional para os trabalhadores técnico-administrativos fortalece a carreira, garante mais dignidade profissional e contribui para consolidar uma política de valorização mais justa para toda a comunidade escolar”, ressaltou. 

Chove, chuva

MS entra em alerta vermelho para grandes acumulados de chuva

No alerta, há risco para alagamentos, enchentes e desabamentos

10/03/2026 14h45

Previsão indica chuva durante toda a semana

Previsão indica chuva durante toda a semana FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após volumes de chuvas próximos a 100 milímetros por dia em cidades do interior, Mato Grosso do Sul entrou em alerta vermelho para grandes acumulados. Emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta é válido durante toda a quarta-feira (11), da meia noite às 23h59. 

Isso quer dizer que, durante todo o dia, há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra em, pelo menos, 31 municípios sul-mato-grossenses, consequência de grandes volumes de chuva em 24 horas. 

Os maiores riscos estão nas regiões do pantanais, centro-norte e sudeste, abrangendo os municípios de Água Clara, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bodoquena, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Terenos eTrês Lagoas. 

Entre as recomendações da Defesa Civil, é necessário cuidado dobrado nas encostas e permanecer em local abrigado. Em caso de situação de inundação ou similar, é indicado proteger os pertences das águas envoltos em sacos plásticos. 

Além disso, todo o Estado está em alerta laranja (perigo) para Chuvas Intensas até a quinta-feira (12), com chuvas chegando a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, com ventos chegando a 100 km/h. 

Previsão indica chuva durante toda a semanaAlertas de grandes acúmulos em vermelho e alertas de chuvas intensas em MS / Fonte: Inmet

Chuvas

Na última segunda-feira, grandes acumulados atingiram vários municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com o levantamento do Inmet, choveu aproximadamente 14,8 milímetros em Campo Grande e, nesta terça-feira (10), 9,4 mm até agora. 

No entanto, análise dos dados divulgados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em São Gabriel do Oeste, choveu um total de 93,6 milímetros nas últimas 24 horas. 

Outros municípios também tiveram grandes acúmulos, como Rio Verde (55,2 mm),  Bonito (47,6 mm), Ponta Porã (45 mm) e Coxim (32 mm).

Em Costa Rica, choveu 130 milímetros durante o domingo (8). Com isso, o Rio Sucuriú subiu cerca de 3,5 metros em área urbana, enquanto na região da Capela, um povoado localizado a cerca de 20 quilômetros,alcançou 4 metros. 

O chefe do Executivo Municipal frisou que a situação exige prudência e resposta célere, e decretou, nesta segunda-feira (9), o estado de calamidade pública.

Previsão

A previsão é que as chuvas continuem durante toda a semana. O tempo deve seguir instável, com temperaturas mais amenas que as registradas na última semana. As temperaturas máximas devem permanecer abaixo dos 30ºC na maior parte das regiões de Mato Grosso do Sul. 

Há risco de acumulados acima dos 50 milímetros diários, podendo vir acompanhados de chuvas mais intensas e tempestades com raios e rajadas de ventos superiores a 50 km/h. 


 

Ensino superior e médio

Com bolsas de R$ 1 mil, TRE-MS abre processo seletivo para vagas de estágio

Edital prevê preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva em nove cursos

10/03/2026 13h45

Foto: TRE-MS

Com bolsas de R$ 1.020,00, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) abriu processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para estágio. 

O processo seletivo visa o preenchimento de vagas nos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Informática e Ciências Matemáticas.

As oportunidades são destinadas para a sede do Tribunal, localizada no Parque dos Poderes, em Campo Grande. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de março de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Empregar Já.

De acordo com o Edital, é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 16 anos e esteja matriculado com frequência regular em curso de educação superior. Somente será aceito no programa o candidato em situação regular com a Justiça Eleitoral e não filiado a partido político.

Os estudantes selecionados também receberão vale-transporte, conforme as regras estabelecidas no edital.A carga horária dos aprovados será de 5h diárias, totalizando 25h semanais.

Nível Médio

Também estão abertas as inscrições para formação de cadastro de reserva de estagiários de nível médio, conforme o Edital nº 01/2026.

As oportunidades são destinadas às zonas eleitorais localizadas nos municípios de Bonito, Brasilândia, Campo Grande, Chapadão do Sul, Miranda, Paranaíba, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste.

As inscrições estarão abertas de 4 a 13 de março de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Empregar Já. Os estudantes selecionados receberão bolsa mensal de R$ 605,00, além de vale-transporte. 

