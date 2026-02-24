Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Conselheiro do TCE é sócio de balneário clandestino, palco de tragédia

Espaço funcionava sem documentação regular quando dois homens morreram eletrocutados durante festa de casamento em Bonito

Laura Brasil

24/02/2026 - 12h33
A Estância Walf, que funcionava de maneira clandestina e onde dois homens morreram durante uma festa de casamento, tem como sócio o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), Waldir Neves Barbosa.

Como acompanhou o Correio do Estado, a estância,  onde dois jovens morreram após receberem descarga elétrica em uma tirolesa, foi interditada depois que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul verificou que o local não possui Certificado de Vistoria.

“O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul informa que o local citado não possui Certificado de Vistoria emitido pela corporação. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil, a quem compete a investigação dos fatos”, diz a nota.

O local aparece ligado à Walf Agropecuária e Empreendimentos Turísticos e Imobiliários LTDA, com data de abertura em 23 de abril de 2024. A empresa tem sede registrada no Residencial Damha, na Capital, e mantém filial ativa no município de Bonito, onde ocorreu a tragédia.

Entenda

A estância onde dois jovens morreram após sofrerem descarga elétrica em uma tirolesa foi interditada e não possuía alvará. O acidente ocorreu na manhã de domingo (22), em uma chácara localizada na área rural de Bonito, a cerca de 276 quilômetros de Campo Grande.

Em nota encaminhada à reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul informou que o local “não possui Certificado de Vistoria emitido pela Corporação”. A instituição também destacou que as circunstâncias do acidente são apuradas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, responsável pela investigação.

O espaço, conhecido como Estância Walf, foi fechado após a ocorrência. Segundo os bombeiros, o empreendimento funcionava sem autorização e não estava regularizado para a realização de eventos.

Estrutura metálica e fiação antiga

Em nota, a Delegacia de Polícia de Bonito informou que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias das mortes. Peritos estiveram no local acompanhados por investigadores e técnicos da Energisa, que prestaram apoio material à perícia.

Segundo informações preliminares, toda a estrutura da tirolesa era metálica e, no topo da torre, havia um sistema de iluminação com fiação antiga e pontos desencapados. A suspeita é de que essa instalação possa ter energizado a estrutura, hipótese que será confirmada ou descartada após a conclusão dos laudos periciais.

A Polícia Civil ressaltou que a participação da concessionária de energia ocorreu apenas como suporte técnico e que, até o momento, não há indícios de que o acidente tenha relação com a rede pública elétrica, já que o fato aconteceu integralmente dentro da propriedade.

As causas exatas das mortes ainda dependem dos laudos necroscópicos e do exame pericial no local. A autoridade policial também apura eventuais responsabilidades criminais relacionadas à instalação da estrutura e à realização do evento em espaço sem regularização junto ao Corpo de Bombeiros.

Novas informações devem ser divulgadas após o avanço das investigações.

O caso

As vítimas foram identificadas como Gustavo Henrique Camargo, de 29 anos, e Pedro Henrique de Jesus, de 20 anos, moradores de Vicentina. Eles participavam de uma festa de casamento no local.

Conforme apurado, Gustavo utilizava a tirolesa instalada sobre um açude quando sofreu uma descarga elétrica ao entrar na água. Ao perceber a situação, Pedro entrou no lago para tentar socorrer o amigo, mas também acabou atingido.

Os dois foram retirados da área rural em veículos particulares, que encontraram equipes de resgate no trajeto. Pedro chegou a dar entrada em um hospital de Bonito e passou por cerca de 40 minutos de manobras de reanimação, mas não resistiu.

Gustavo foi transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, devido à gravidade do quadro. Ele morreu na noite de domingo (22).

Afastamento do TCE

Afastado do Tribunal de Contas do Estado (TCE) desde o dia 8 de dezembro de 2022, o conselheiro Waldir Neves foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a reocupar seu cargo, conforme publicação do diário oficial de 13 de maio de 2025, que veio a público no dia 14.

Sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que havia afastado o conselheiro, demorou demais para julgar o caso, o ministro do STF determinou ainda a retirada da tornozeleira eletrônica. Porém, duas semanas após o afastamento, ele já havia se livrado do monitoramento, pois fazia tratamento contra câncer de próstata.

Waldir Neves foi afastado em decorrência da Operação Mineração de Ouro, por suspeita de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Junto com ele também foram afastados os conselheiros Ronald Chadid e Iran Coelho das Neves, que por enquanto continuam fora do TCE. 

Os advogados de Waldir Neves alegaram que as medidas se prolongaram por tempo excessivo sem que houvesse julgamento da denúncia, apresentada ainda em março de 2023.

** Colaborou Alicia Miyashiro e Neri Kaspary

TRAGÉDIA EM BONITO (MS)

Tirolesa que causou duas mortes tinha fios antigos e desencapados, diz polícia

Polícia Científica e Polícia Civil, com apoio de materiais técnicos da Energisa, vistoriaram tirolesa e aguardam laudos periciais e necroscópicos para conclusão

24/02/2026 11h50

Açude em que ocorreu a tragédia

Açude em que ocorreu a tragédia

Polícia Científica e Polícia Civil, com apoio de materiais técnicos da Energisa, realizaram medições e exames preliminares, nesta terça-feira (24), na tirolesa que matou dois homens em uma estância localizada a 20 quilômetros de Bonito (MS).

Os trabalhos constataram que a tirolesa é metálica e, no topo, havia um sistema de iluminação com fiação antiga e pontos desencapados.

Isto signfica que, possivelmente, a tirolesa estava energizada por conta de algum fio elétrico desencapado que encostou na parte metálica. O metal e a água são capazes de distribuir a carga elétrica facilmente, sendo condutores perigosos, ampliando o alcance de choques.

O serviço ocorreu integralmente na área interna da chácara, sem relação aparente com a rede pública de energia.

As informações são preliminares e as investigações continuam. A autoridade policial aguarda laudos periciais e necroscópicos aos autos para conclusão técnica sobre a dinâmica do fato e eventuais responsabilidades criminais.

TRAGÉDIA

Gustavo Henrique Camargo dos Santos, de 32 anos e Pedro Henrique de Jesus, de 20 anos faleceram após pularem de uma tirolesa, neste domingo (22), durante uma festa de casamento, em uma estância localizada a 20 quilômetros de Bonito (MS), a 276 quilômetros de Campo Grande (MS).

Eles morreram eletrocutados e não afogados. Possivelmente, a tirolesa estava energizada por conta de algum fio elétrico desencapado que encostou na parte metálica. O metal e a água são capazes de distribuir a carga elétrica facilmente, sendo condutores perigosos, ampliando o alcance de choques.

Eles eram residentes em Vicentina (MS). A prefeitura do município lamentou a morte dos jovens nas redes sociais.

A Prefeitura Municipal de Vicentina manifesta, com profundo pesar, o falecimento dos jovens Gustavo Henrique Camargo dos Santos e Pedro Henrique de Jesus. Por meio do Decreto nº 045/2026, o prefeito Cleber Dias da Silva decretou Luto Oficial por 03 (três) dias no município de Vicentina, em sinal de respeito e solidariedade às famílias, amigos e a toda a comunidade vicentinense. Neste momento de imensa dor, nos unimos em oração e prestamos nossas mais sinceras condolências, desejando que Deus conforte o coração de todos. Vicentina está de luto”.

A estância, local da festa de casamento, não possuía alvará e foi interditada pelos bombeiros.

Conforme apurado pela reportagem, Gustavo desceu a tirolesa, recebeu um choque elétrico, caiu na água e submergiu.

Em seguida, Henrique entrou na água para salvar o amigo, mas também acabou levando o choque.

Ambos foram socorridos por convidados da festa e levados até o hospital pelo Corpo de Bombeiros (CBMMS).

Henrique não resistiu e faleceu na manhã de domingo (22). O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana.

Já Gustavo teve que ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande devido à gravidade do caso, mas, também não resistiu e faleceu na noite de domingo (22).

As causas da morte serão apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para apurar os fatos e realizar levantamentos técnicos.

MORTE

Suspeitos de matar mulher a facada têm prisão mantida por 30 dias

Laudo confirma que vítima morreu por choque hemorrágico após golpe de faca; investigação passa a ser conduzida pela Delegacia da Mulher

24/02/2026 11h47

Nilza foi encontrada caída sobre um colchão na sala da residência onde morava

Nilza foi encontrada caída sobre um colchão na sala da residência onde morava Coxim Agora/ Pedro Depetriz

A prisão temporária dos dois suspeitos de envolvimento no feminicídio de Nilza de Almeida Lima, de 50 anos, foi deferida pelo Poder Judiciário pelo prazo de 30 dias. Com a decisão, ambos permanecerão presos enquanto avançam as investigações sobre o crime ocorrido na madrugada de domingo (22), no bairro Senhor Divino, em Coxim.

A partir de agora, o inquérito policial passa a ser conduzido pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim, que dará sequência às oitivas, diligências e análise dos laudos periciais.

De acordo com o laudo do exame necroscópico, a causa da morte foi choque hemorrágico, em decorrência de ação de agente perfurocortante. A vítima apresentava uma perfuração na região do abdômen.

Nilza foi encontrada caída sobre um colchão na sala da residência onde morava. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e perícia técnica atenderam a ocorrência. O óbito foi confirmado ainda no local.

Versões contraditórias e suspeita

No dia do crime, o companheiro da vítima, de 46 anos, apresentou versões divergentes aos policiais. Inicialmente, afirmou ter saído da casa por cerca de 40 minutos para buscar gelo na residência de uma filha e que, ao retornar por volta das 4h30, encontrou Nilza ferida, pedindo socorro. Posteriormente, alterou o relato e disse que o fato teria ocorrido por volta das 20h do dia anterior.

Conforme o boletim de ocorrência, ele apresentou comportamento agressivo durante o atendimento da equipe policial, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos.

O filho do casal, de 22 anos, também é apontado como suspeito de ter desferido o golpe. Segundo o relato do pai, mãe e filho permaneceram na residência após uma discussão verbal e os conflitos entre ambos seriam frequentes. Quando ele retornou ao imóvel, o jovem já não estava mais no local.

Dentro da casa, os policiais identificaram sinais de luta, o que reforça a hipótese de confronto antes do crime. A dinâmica dos fatos e a motivação ainda serão esclarecidas ao longo da investigação.

Terceiro caso no Estado

O boletim de ocorrência classifica o caso como feminicídio, tipificação aplicada quando o homicídio é cometido contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar.

Se confirmado ao fim do inquérito, este será o terceiro feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2026.

O primeiro caso ocorreu em 16 de janeiro, quando Josefa dos Santos, de 44 anos, foi morta pelo companheiro com um disparo de espingarda na zona rural de Bela Vista. Após o crime, o autor tirou a própria vida.

O segundo foi registrado em 24 de janeiro, em Corumbá, onde Rosana Candia, de 62 anos, foi morta a pauladas pelo ex-companheiro no bairro Guarani.

Dados do painel estatístico da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) indicam que, em janeiro de 2025, não houve registro de feminicídio no Estado. Naquele ano, os casos começaram a ser contabilizados a partir de fevereiro.

Assim que os demais laudos periciais forem concluídos ou o inquérito policial finalizado, novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades.

