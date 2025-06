Conselho promove drive-thru de coleta de lixo eletrônico e distribuição de mudas

tempo

Temperaturas devem ficar abaixo de 10°C em alguns municípios do Estado a partir de domingo

Frio volta no domingo, mas temperaturas devem ser menores na segunda-feira Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

O frio mal foi embora e já tem data para voltar a Mato Grosso do Sul. A segunda onda de frio do ano deve chegar ao Estado no domingo (8) e derrubar as temperaturas, que devem ficar baixas, pelo menos, até o dia 14 de junho.

De acordo com o Climatempo, a massa de ar polar deve avançar sobre o continente e provocar queda acentuada nas temperaturas em Mato Grosso do Sul e nos estados do Sudeste e Norte do País, além dos demais do Centro-Oeste.

Ainda segundo o Climatempo, esta onda de frio tem características um pouco diferentes da primeira, registrada na última semana de maio.

"O ar frio abrange uma área um pouco menor e não será tão intenso como a primeira onda registrada, porém, em termos de duração, esta será um pouco maior. Muitos locais irão sentir frio por mais tempo do que a onda que encerrou no dia 3 de junho", diz a instituição.

O meteorologista Natálio Abrão explica que a frente fria será impulsionada por um ciclone mais ao sul.

Entre os dias 9 e 10 de junho, previsões indicam a ocorrência de temperaturas abaixo dos 10°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 12°C, com máxima de 22°C, a partir de segunda-feira (9).

As cidades do interior, especialmente na região sul, devem registrar as menores temperaturas. Diferentemenete da frente fria anterior, até o momento não há previsão de geadas.

O tempo deve ser mais estável, com sol entre nuvens. Pode ocorrer pancadas de chuvas em áreas isoladas.

Inverno

O inverno começa no dia 21 de junho. Ainda não há prognóstico de como será a estação neste ano.

Historicamente, o inverno, que compreende os meses de junho, julho, agosto e parte de setembro, costuma ser marcado pelo tempo seco e estiagem.

É também a estação com o menor volume de chuvas no ano, com pancadas irregulares e mal distribuídas.

Durante o período, costuma haver oscilação, com dias de calor e outros de frio. Frentes frias ocorrerem, geralmente, durante os primeiros 30 dias de inverno.

A partir de agosto, o frio costuma ficar menos frequente, com temperaturas entre amenas e elevadas, além de períodos de estiagem, com longos perídos sem precipitações.

Outra característica da estação é que o primeiro dia do inverno é o mais curto do ano, com a noite mais longa, com duração de 14 horas.