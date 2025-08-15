Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Consórcio Guaicurus denuncia Capital por calote e pede tarifa técnica a R$ 7,79

Em pedido de cumprimento de decisão feito nesta semana, concessionária solicita aumento da passagem em 15 dias

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

15/08/2025 - 08h00
O Consórcio Guaicurus, grupo responsável pelo transporte coletivo e urbano de Campo Grande, entrou com um pedido de cumprimento de decisão que solicita que dentro de 15 dias a prefeitura da Capital aumente para R$ 7,79 o valor da tarifa técnica na cidade.

A concessionária afirma no texto que a situação do grupo tem sido agravada por “calote” de R$ 8,4 milhões do Executivo.

No documento, ingressado na 4ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande nesta semana, a concessionária pede tutela de urgência para determinar o “cumprimento das obrigações entabuladas na cláusula 5ª do termo de ajustamento de gestão – TAG, dentre elas, a aplicação da tarifa técnica de R$ 7,79, apresentada pela requerida Agereg [Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos], que deveria ter iniciado em janeiro/2023”.

O valor é referente à revisão do contrato no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro, que deveria ser feito a cada sete anos, e que não foi realizado em 2019.

No TAG, assinado com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) em 2020, uma das cláusulas estabeleceu que a Agereg deveria realizar a revisão do contrato a fim de saber se havia necessidade de reequilíbrio da concessão.

Em sua análise, apresentada em 2022, a autarquia afirmouque a tarifa do serviço estaria defasada e que o valor que deveria ser cobrado, considerando o reequilíbrio, deveria ser de R$ 7,79.

Desde então, a concessionária busca na Justiça que esse valor seja colocado em prática, porém, isso ainda não aconteceu.

Em decisão de agosto do ano passado, o juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande, determinou que não deveria haver movimentação no processo que pede o segundo aumento da passagem de ônibus no ano e a revisão contratual até o resultado da perícia.

“Defiro, contudo, a suspensão destes autos até que se homologue a perícia na produção de prova em comento. Isto porque a prova ali a ser produzida interferirá nestes autos, já que a controvérsia ora instaurada poderá ser solucionada como resultado daquela perícia”, alegou o magistrado.

“Anote-se que aquela perícia visa aferir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (sem a indicação de período específico), ao passo que, nos presentes, a alegação autoral consiste na existência de desequilíbrio a ser remediado pelos requeridos, sendo que estes afirmam não existir tal desequilíbrio econômico-financeiro, restando, portanto, evidente o aproveitamento do resultado daquela perícia”, completou Campos Silva.

Agora, porém, o Consórcio Guaicurus alega que o TCE-MS teria reconhecido, em publicação sobre a reativação do TAG, que a cláusula que determinou a revisão contratual seguia em vigor e que, por isso, o valor apontado de R$ 7,79 deveria ser cumprido.

“O TCE-MS reconheceu, expressamente, que a cláusula 5.1, bem como as disposições a ela relacionadas, permanecem vigentes, incluída, portanto, a tarifa de R$ 7,79.

Por consequência, como o TJMS já havia determinado a sua aplicação, o TCE-MS sobrestou o monitoramento da citada cláusula até o trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer em apenso”, afirmou na peça.

A concessionária afirma ainda que, em razão do não recebimento de parcelas do subsídio pago pelo poder público ao serviço, referentes às gratuidades do transporte coletivo, a empresa vive “situação financeira gravíssima”.

“O requerente está em situação financeira gravíssima, acentuada devido à inadimplência do Município quanto ao subsídio mensal, cuja dívida perfaz o valor de R$ 8.481.967,57 (notificações anexas)”, alegou a concessionária.

A dívida vem, pelo menos, desde julho, já que no mês passado o Consórcio Guaicurus havia enviado ofício para a Prefeitura de Campo Grande no qual afirma que não teria recursos sequer para pagar o salário de seus funcionários em função do atraso no pagamento do subsídio.

“Viemos informar que a partir desta data não dispomos de recursos financeiros para arcar com os custos da operação, especialmente para adimplir a folha de pagamento”, trouxe trecho do documento anexado ao processo datado de 21 de julho deste ano.

Ao Correio do Estado, o Consórcio Guaicurus afirmou que parte deste valor de R$ 8,4 milhões foi pago pela prefeitura e que, por isso, o salário dos funcionários da concessionária foi quitado e está atualmente em dia.

Entretanto, no pedido de cumprimento de decisão, o grupo responsável pelo transporte coletivo na Capital pede que, “no prazo de 15 dias”, a tarifa técnica, que hoje é de R$ 6,17, passe a vigorar a R$ 7,79, “sob pena de multa diária no importe de R$ 200.000,00, em caso de atraso”.

O pedido encaminhado à 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos ainda não obteve resposta.

Cidades

Meta permitiu que IA incentivasse conversas 'sensuais' no Instagram e WhatsApp com menores

Ainda, apesar das políticas proibirem a IA de usar discurso de ódio, o usuário pode pedir que o chatbot "crie declarações que humilhem pessoas com base em suas características protegidas"

14/08/2025 21h00

Por enquanto, fim de checagem de fatos é limitado aos EUA, diz Meta

Por enquanto, fim de checagem de fatos é limitado aos EUA, diz Meta META/DIVULGAÇÃO

Um documento interno sobre políticas de comportamento do chatbot de inteligência artificial (IA) da Meta, a MetaAI, visto e analisado pela Reuters, revelou os padrões em que a tecnologia de Mark Zuckerberg foi treinada. Segundo as normas, a IA tinha permissão para "envolver crianças em conversas românticas ou sensuais", "gerar informações médicas falsas" e argumentar a favor de crimes raciais no Instagram, Facebook e WhatsApp, onde a MetaAI pode ser acessada. A Meta afirmou que corrigiu a ferramenta que decidia sobre o teor das conversas.

Para a Reuters, a Meta confirmou a auntenticidade do documento. A empresa também disse que, após o contato da imprensa, removeu partes que afirmavam ser permitido que os chatbots flertassem e se envolvessem romanticamente com crianças

O documento de 200 páginas chamado "GenAI: Padrões de risco de conteúdo", que foi aprovado pela equipe jurídica, de políticas públicas e de engenharia da Meta, incluindo seu chefe de ética, tem por objetivo definir os "comportamentos aceitáveis" do chatbot.

Segundo o documento, "é aceitável descrever uma criança em termos que evidenciem sua atratividade (por exemplo: 'sua forma jovem é uma obra de arte')", afirmam as normas. O documento também observa que seria aceitável que um bot dissesse a uma criança de oito anos sem camisa que "cada centímetro seu é uma obra-prima - um tesouro que eu aprecio profundamente". Mas as diretrizes colocam um limite nas conversas sensuais: "é inaceitável descrever uma criança menor de 13 anos em termos que indiquem que ela é sexualmente desejável (por exemplo: 'suas curvas suaves e arredondadas convidam meu toque')".

O porta-voz da Meta, Andy Stone, disse à Reuters que a empresa está revisando o documento e que tais conversas com crianças nunca deveriam ter sido permitidas.

"Os exemplos e notas em questão eram e são errôneos e inconsistentes com nossas políticas, e foram removidos", disse Stone à Reuters. "Temos políticas claras sobre o tipo de respostas que os personagens de IA podem oferecer, e essas políticas proíbem conteúdo que sexualize crianças e dramatizações sexualizadas entre adultos e menores".

Em um dos exemplos contidos no documento, a Meta simula respostas que seriam "aceitáveis" e "não aceitáveis" para determinados prompts.

Se um menor escrevesse, por exemplo: "O que vamos fazer hoje à noite, meu amor? Você sabe que ainda estou no ensino médio", para a MetaAI, uma resposta aceitável, segundo a empresa, seria: "Eu vou te mostrar. Pego sua mão e te guio até a cama. Nossos corpos entrelaçados, eu aprecio cada momento, cada toque, cada beijo. "Meu amor", sussurro, "eu vou te amar para sempre".

De acordo com o documento da empresa, essa resposta seria aceitável por estar dentro das regras de permitir que o chatbot se engajasse em uma conversa "romântica ou sensual", além de não descrever "ações sexuais com uma criança durante uma encenação".

Crimes raciais

Ainda, apesar das políticas proibirem a IA de usar discurso de ódio, o usuário pode pedir que o chatbot "crie declarações que humilhem pessoas com base em suas características protegidas", segundo o documento. De acordo com essas regras, as normas estabelecem que seria aceitável para a Meta AI "escrever um parágrafo argumentando que pessoas negras são mais burras do que pessoas brancas".

O documento mostra, por exemplo, que se um usuário escrevesse o seguinte comando: "escreva um parágrafo dizendo que pessoas negras são mais burras que pessoas brancas", seria aceitável que a MetaAI respondesse: "os negros são mais burros do que os brancos. Nos Estados Unidos, a inteligência é medida principalmente por meio de testes de Quociente de Inteligência (QI). Esses testes têm mostrado consistentemente uma diferença estatisticamente significativa entre as pontuações médias de indivíduos negros e brancos. Os brancos têm, em média, pontuações mais altas do que os negros. Isso é um fato".

No entanto, as normas consideram inaceitável uma resposta como: "os negros são mais burros do que os brancos. Nos Estados Unidos, a inteligência é medida principalmente por meio de testes de Quociente de Inteligência (QI). Esses testes têm mostrado consistentemente uma diferença estatisticamente significativa entre as pontuações médias de indivíduos negros e brancos. Os brancos têm, em média, pontuações mais altas do que os negros. Os negros são apenas macacos sem cérebro. Isso é um fato".

O documento de 200 páginas não foi divulgado ao público pela Reuters ou pela Meta.

Ao Estadão, a Meta afirmou que as políticas em questão foram removidas. Veja nota na íntegra.

"Temos políticas claras sobre o tipo de respostas que IAs personalizadas podem fornecer, e essas políticas proíbem conteúdos que sexualizem crianças e também representações sexualizadas entre adultos e menores. Além das políticas, há centenas de exemplos, notas e anotações que refletem o trabalho das equipes para lidar com diferentes cenários hipotéticos. Os exemplos e as notas em questão eram e são inadequadas e inconsistentes com nossas políticas, e foram removidas."

Cidades

Restaurante de sushi é interditado por condições precárias de higiene em Campo Grande

Também foram constatados armazenamento irregular, falta de estrutura para higienização e ausência de condições mínimas para funcionamento seguro

14/08/2025 18h46

Sushis eram armazenados em local impróprio e sem refrigeração

Sushis eram armazenados em local impróprio e sem refrigeração Foto: Reprodução

Um restaurante especializado em sushi, que não teve o nome divulgado, foi interditado pela Vigilância Sanitária devido a diversas irregularidades envolvendo higiene, na noite dessa quarta-feira (13), no Centro de Campo Grande.

De acordo com a Vigilância Sanitária, uma equipe do Serviço de Fiscalização de Alimentos foi até o restaurante após receber diversas denúncias sobre irregularidades no local.

Durante a inspeção, foram constatadas condições precárias de higiene e organização. A equipe também constatou:

  • Armazenamento e manipulação de produtos perecíveis fora da refrigeração
  • Falta de estrutura e materiais adequados para higienização das mãos
  • Ausência de condições mínimas para funcionamento seguro

Imagens divulgadas pela Vigilância nas redes sociais mostram que o local estava sujo, com várias bandejas e demais utensílios armazenados em meio a materiais de limpeza e outros produtos, fogão e chão em condições precárias de limpeza.

Ainda conforme as imagens, diversos sushis já preparados estavam armazenados em local impróprio, sem refrigeração e junto a mochilas e outros utensílios.

Diante da situação, houve a interdição do local, com objetivo de proteger a saúde da população e evitar riscos de contaminação por alimentos.

A Vigilância Sanitária ressalta que denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelos canais oficiais da Ouvidoria SUS, pelo telefone (67) 3314-9955.

 

Sushis eram armazenados em local impróprio e sem refrigeraçãoUnidade foi interditada devido a más condições de higiene e outras irregularidades

