Consórcio Guaicurus testará novamente ônibus movido a gás natural para estudar sua aquisição

Prisão preventiva do garoto de 21 anos foi decretada em audiência de custódia nesta sexta-feira

A polícia civil contesta se Alfredo Henrique Oruê dos Santos, de 21 anos, que matou a mãe Michelly Rios Midon Oruê com cinco facadas em Glória de Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul possui esquizofrenia, como alegou parte de sua família.

O jovem foi preso na última sexta-feira, em Dourados, e passou por audiência de custódia neste sábado, tendo sua prisão preventiva decretada pela justiça estadual. Com a decisão, ele deverá ser transferido para o sistema penitenciário já na próxima semana.

O crime aconteceu na quinta-feira (3), quando Alfredo teve um surto de violência após uma recaída no uso de drogas. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele queria sair de casa para comprar entorpecentes, mas foi impedido pela mãe.

No dia seguinte, o veículo foi localizado por policiais militares da Rádio Patrulha estacionado próximo a um ponto de venda de drogas na Rua Alegrete, no Jardim Jóquei Clube. Alfredo foi encontrado dormindo no local e acabou preso em flagrante.

Em depoimento à Polícia Civil, o acusado confessou o crime em detalhes. Segundo os investigadores, ele alegou ter cometido o assassinato sob efeito de entorpecentes, mas foi considerado plenamente consciente de seus atos.

Durante a investigação, segundo o portal Dourados informa, a Polícia Civil desmentiu informações disseminadas por familiares de que Alfredo Henrique sofreria de esquizofrenia. Policiais que conduzem o caso consultaram o médico responsável pelo tratamento do acusado, que descartou qualquer diagnóstico desse tipo. Segundo o profissional, Alfredo faz acompanhamento por depressão e ansiedade, sem histórico de transtornos psicóticos.

“A história de esquizofrenia é fake news. Ele sabia exatamente o que estava fazendo”, afirmou um dos policiais envolvidos no caso.

O fato

De acordo com o delegado Marcos Ibere, a vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular. O homicídio teria acontecido entre o 12h e 14h da quinta-feira (3) momento em que o pai de Alfredo estava viajando a trabalho.

Familiares relataram que estranharam a falta de contato de Michely, que não atendia às ligações, e decidiram ir até a residência, onde a encontraram caída, sem vida, nos fundos da casa por volta das 19h40.

As Polícias Civil e Militar foram acionadas e compareceram ao local, assim como a perícia, que constatou as perfurações na mãe do jovem, que havia fugido com o veículo Renault Logan branco da família. Michelly Rios Midon Oruê foi a 18ª vítima de feminicídio deste ano em MS.



