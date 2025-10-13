Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

rota da celulose

K-Infra recorre à Justiça e diz que Governo de MS foi traiçoeiro

Empresa encabeça consórcio que venceu o leilão para concessão de 870 km de rodovias, mas acabou sendo desclassificada

Neri Kaspary

Neri Kaspary

13/10/2025 - 14h20
"A conduta revela, somada aos demais elementos, a clara intenção de direcionar certame público, porque cria regras não previstas no edital." É com base nesta argumentação que o consórcio K&G recorreu à Justiça para tentar recuperar a concessão dos 870 quilômetros de rodovias da chamada Rota da Celulose. 

O consórcio K&G havia apresentado o maior deságio sobre o valor máximo da tarifa do pedágio, de 9%, e venceu o leilão realizado na B3 no dia 8 de maio. Porém, o segundo colocado recorreu administrativamente e o Govendo do Estado acabou dando ganho de causa ao consórcio Caminhos da Celulose. 

Por conta disso, a K-Infra, que detém 50% das ações do grupo desclassificado, recorreu à Justiça no começo de agosto uma vez que, segundo o desclassificado, "mesmo na pendência de recurso administrativo com automático efeito suspensivo, a Autoridade Coatora prosseguiu/ignorou e adjudicou o contrato para o segundo colocado". 

A decisão do Governo, segundo a K-Infra, teria tido motivações nada democráticas e muito menos legais. "Talvez em razão do poder econômico exercido por umas das recorrentes integrantes do consórcio, a Comissão Especial de Licitação acolheu o recurso com base em critérios inéditos, e declarou a inabilitação do Consórcio formado pela Impetrante", diz trecho da ação judicial. 

O consórcio que acabou sendo beneficiado pela desclassificação do primeiro colocado é formado pela formado pelo fundo de investimentos XP, detentor da metade das cotas do consórcio e possivelmente o alvo da acusação de influência do poder econômico.

Além da XP, fazem parte as empreiteiras CLD Construtora, Laços Detentores e Eletrônica; Construtora Caiapó; Ética Construtora; Distribuidora Brasileira de Asfalto; Conter Construções e Comércio; e Conster Construcoes e Terraplanagem. Boa parte destas construtoras já têm contratos milionários em obras de pacimentação no Estado. 

CONDUTA MENDAZ

Em sua argumentação judicial, os advogados da K-Infra utilizam termos nada lisongeiros quando se referem à comissão de licitação. "A conduta é mendaz, improba e em desrespeito ao disposto no art. 168, da Lei Federal 14.133/2021, cuja eloquente redação é a seguinte: O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competentente". 

Ao utilizarem o termo mendaz, os advogados disseram que a conduta da comissão de licitação foi "desleal, enganosa, pérfida e traiçoeira", conforme os termos que servem de sinônimo para o termo nada comum de mendaz.

O consórcio K&G foi desclassificado depois que a Dnit e a ANTT expulsaram a empresa da BR-393, chamada de Rodovia do Aço, no Rio de Janeiro. A experiência que ela tinha na administração daquele rodovia foi utilizada para que fosse habilitada a participar da licitação. 

Ela perdeu a concessão cerca de um mês depois de vencer o leilão para administrar trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 (de Campo Grande a Bataguassu). Além disso, ficaria com parte das rodovias federais BR-262 (de Campo Grande a Três Lagoas) e da BR-267 (de Nova Alvorada do Sul à divisa com São Paulo), onde será instalados 12 pedágios.

Ao se defender sobre a desclassificação, a K-Infra alega que "em relação à caducidade, trazida à baila como fato superveniente, é importante destacar que não há qualquer previsão em nosso ordenamento jurídico de que a decretação da caducidade produza efeitos retroativos, a fim de desconstituir situação plenamente constituída". 

ASSINATURA DO CONTRATO

A K-Infra protocolou a ação judicial na 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos no dia 7 de outubro e até agora o juiz não se manifestou sobre a concessão ou não de liminar.

Em entrevista ao Correio do Estado, o governador Eduardo Riedel afirmou que o Governo do Estado pretende assinar até o final de outubro o contrato com o consórcio Caminhos da Celulose. E é exatamente para tentar evitar esta assinatura que o K&G apelou ao Judiciário.

A concessão será válida por 30 anos e a previsão é de que sejam investidos em torno de R$ 10 bilhões em benfeitorias, sendo R$ 6,9 bilhões destinados a despesas de capital e R$ 3,2 bilhões a custos operacionais.

As obras incluem 115 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 245 km de terceiras faixas, 12 km de marginais, 38 km de contornos urbanos, 62 dispositivos em nível e 4 em desnível, 25 acessos, 22 passagens de fauna, 20 alargamentos de pontes, entre outras intervenções.

FLAGRANTE

Professor estupra menino de 8 anos e é preso em aldeia de Dourados

Vítima foi convidada para ir buscar lenha com o agressor e relatou o ocorrido para os pais quando chegou em casa

13/10/2025 12h15

Homem de 32 anos estupra menino de 8 anos em aldeia de Dourados

Homem de 32 anos estupra menino de 8 anos em aldeia de Dourados Foto / Osvaldo Duarte / Dourados News

Nesta segunda-feira, um homem de 32 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. O caso ocorreu na aldeia Panambizinho, em Dourados, a 211,3 km de Campo Grande.

Segundo a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), a vítima é um garoto de 8 anos. Convidado pelo homem para acompanhá-lo na busca por lenha por perto da aldeia, o crime aconteceu no final da tarde e início da noite de ontem (12).

Ao chegar em casa assustado, os pais da criança notaram o comportamento do filho e o questionaram sobre o que teria acontecido para estar daquele jeito. Em relato, o menino contou que o homem o beijou à força e estuprou.

Após contar para os pais, a família seguiu para a Delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência. O agressor, foi identificado como professor substituto da rede pública, mas de acordo com a rede de ensino da comunidade indígena, o homem estava inativo e não atuava na escola da aldeia.

Na manhã desta segunda-feira, o homem foi localizado pela Polícia Militar, detido e preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Encaminhado para a Depac, durante interrogatório, o suspeito não negou, nem confirmou o crime.

A vítima realizará exames e o caso segue sendo investigado.

(Com informações do Dourados News)
 

ECOTURISMO

Bonito ultrapassa 200 mil turistas em 2025

Número é 2,73% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 214.391 visitantes

13/10/2025 12h00

Gruta do Lago Azul, cartão postal de Bonito

Gruta do Lago Azul, cartão postal de Bonito Foto: Daiany Albulquerque

Bonito ultrapassou a marca de 200 mil turistas no ano de 2025. O destino alcançou esse número em setembro, a três meses do fim do ano.

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 220.243 turistas entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2025.

Confira o número detalhado de visitantes, por mês, em 2025:

MÊS Nº DE TURISTAS
Janeiro 36.858
Fevereiro 17.017
Março 25.849
Abril 25.478
Maio 22.977
Junho 14.675
Julho 25.849
Agosto 24.413
Setembro 27.127

* Total: 220.243 (janeiro a setembro)

O número é 2,73% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 214.391 visitantes.

No ano de 2024, Bonito também alcançou 200 mil turistas no mês de setembro e quase chegou aos 300 mil visitantes no ano todo.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (34,77%), Paraná (8,75%), Rio de Janeiro (8,17%), Santa Catarina (7,50%), Rio Grande do Sul (6,79%), Mato Grosso do Sul (5,73%), Minas Gerais (5,46%), Distrito Federal (1,87%), Ceará (1,64%), Espírito Santo (1,54%), entre outros.

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (56,12%), Sul (25,88%), Centro-Oeste (10,15%), Nordeste (6,52%) e Norte (1,32%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países da Holanda (1,51%), Paraguai (1,39%), Estados Unidos (1,01%), Alemanha (0,93%), entre outros.

Estima-se que, do total de visitantes (220.243) que estiveram em Bonito e região, 24.965 desembarcaram pelo aeroporto. O número representa um aumento de 17,45% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 21.255 desembarques.

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 640.338 visitas, um aumento de 1,91% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 628.366 visitações.

A taxa de ocupação dos hotéis ficou em 61% em setembro.

BONITO

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completou 77 anos em 2025.

Três linhas aéreas operam em Bonito: Gol, Latam e Azul.

O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

PASSEIOS

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00. Confira:

  • Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
  • Grutas de São Miguel
  • Grita São Mateus
  • Gruta Catedral
  • Gruta do Mimoso 
  • Abismo Anhumas
  • Nascente Azul
  • Lagoa Misteriosa
  • Rio Sucuri
  • Rio da Prata Recanto Ecológico
  • Rio Formoso
  • Aquário Natural
  • Estância Mimosa
  • Boca da Onça
  • Cachoeiras da Serra da Bodoquena
  • Balneário do Sol
  • Balneário Bosque das Águas
  • Balneário Municipal
  • Eco Park Porto da Ilha
  • Eco Serrana Park
  • Recanto das Águas
  • Cânion do Rio Salobra
  • Fazenda Ceita Corê
  • Buraco das Araras
  • Buraco do Macaco
  • Praia da Figueira
  • Projeto Jiboia
  • Biopark

