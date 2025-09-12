Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Construções em torno do Parque do Prosa têm alvará suspenso após decisão judicial

O Município de Campo Grande deve comunicar a todos os empreendimentos vigentes nas próximas 24 horas

Karina Varjão

12/09/2025 - 14h45
O juiz Flávio Renato Almeida Reyes, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, deliberou na última quinta-feira (11) a suspensão imediata dos alvarás de construção dos novos prédios em torno do Parque dos Poderes, na Capital. 

Foram suspensas, também, as licenças ambientais prévias e de instalação, bem como as guias de diretrizes urbanísticas. O juíz determinou, com urgência, a intimação do município de Campo Grande para iniciar as fiscalizações dos empreendimentos nas próximas 24 horas. 

As fiscalizações devem conferir em que estágio as obras se encontram e comunicar a decisão judicial, que foi tomada porque a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) e o Governo do Estado não teriam tomado os devidos cuidados, deixando de exigir o Termo de Referência com roteiro técnico de estudo para uma análise detalhada de todos os impactos sinérgicos e cumulativos dos empreendimentos, tanto os que já existem como os que estariam em planejamento. 

“O dever fundamental de proteção ambiental encontra seu fundamento constitucional no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que estabelece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos e bem de uso comum do povo. Esse dispositivo impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações, configurando uma responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade”, escreve a decisão. 

O documento também explica que a decisão é pautada pelo princípio da “precaução ambiental”, que estabelece que riscos ambientais e falta de certeza científica absoluta não devem ser usados como justificativas para adiar medidas preventivas, que podem gerar prejuízos irreversíveis.

“Apesar de Campo Grande estar longe de ser uma capital de grande porte, pensar ou afirmar que problemas ambientais e urbanísticos nesta cidade não são um problema concreto é extremamente leviano e perigoso. Toda grande cidade que enfrenta hoje problemas ambientais e urbanísticos já foi, um dia, uma cidade que não se preocupou quando as causas ainda eram de pequena monta. Então, por mais que se alegue que não há um ´boom´ na região do entorno do PEP, isso não pode ser justificativa para afrouxar as preocupações concretas do hoje e do agora”. 

Suspensão

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) já havia determinado a suspensão da emissão de novas autorizações para construções no entorno do Parque em julho deste ano, além de pedir que novas construções fossem paralisadas, com o objetivo de impedir danos ambientais e urbanísticos na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa. 

A zona abrange uma área de cerca de 9,72 km², e compreende vias como as Avenidas Afonso Pena, Mato Grosso, Ministro João Arinos e Hiroshima, além de trechos do Anel Viário da BR-163. Os bairros Parque dos Poderes e Jardim Veraneio foram completamente afetados, além de partes dos bairros Cidade Jardim, Jardim Panorama e Carandá Bosque.

Conforme o MPMS, a ação foi imposta “após a constatação de que ao menos 15 empreendimentos imobiliários de alta densidade estavam sendo planejados para a região sem regulamentação específica, o que contraria a legislação federal”.

Isso fez com que, ao menos, 20 empreendimentos e construtoras entrassem em contato com advogados para a reversão da medida, com justificativa de que o Parque do Prosa não tem sua zona de amortecimento regulamentada, conforme apurou anteriormente o Correio do Estado

Duas semanas depois do acordo, o MPMS recomendou que o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) realizasse o embargo imediato e a paralisação de obras de empreendimentos situados na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa sem a devida regularização. 

Sobre a paralisação, a advogada ambiental Vanessa Lopes, já havia dito ao Correio do Estado que uma revisão ou suspensão dos alvarás precisa passar por provas técnicas que comprovem que a construção resultará em prejuízos para o Parque Estadual do Prosa.

“As licenças urbanísticas e ambientais já expedidas, em tese, devem ser respeitadas, justamente para preservar a segurança jurídica e a livre iniciativa. No entanto, como se trata de um processo judicial em curso, e o direito ambiental não admite direito adquirido em face de dano comprovado a unidades de conservação, eventual revisão ou suspensão de licenças dependerá de provas técnicas que demonstrem efetivo prejuízo ao Parque Estadual do Prosa”. 


 

laranjal

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF

Há exatamente um ano do deputado de MS ocupou a tribuna da Assembleia para defender empresa controlada por Maurício Camisotti, preso hoje com o "Careca do INSS"

12/09/2025 12h13

Deputado do PL assumiu a tribuna da Assembleia em setembro do ano passado para defender os interesses da Prevident

Em 17 de setembro de 2024 o deputado João Henrique Catan (PL-MS) subiu na tribuna da Assembleia Legislativa para fazer uma série de elogios à empresa Prevident. Um ano depois, nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, a Polícia Federal prendeu o empresário Maurício Camisotti, apontado como proprietário desta Prevident.

Ele foi preso por ser um dos principais responsáveis pelos desvios da ordem de R$ 6 bilhões de aposentados e pensionistas do INSS entre 2019 e 2024. 

Além de Maurício Camisotti, a Operação Cambota levou à prisão Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Na casa dos investigados foram apreendidos uma Ferrari, uma réplica de um carro de Fórmula 1, além de relógios e dinheiro em espécie.

A ação é desdobramento da Operação Sem Desconto, realizada em abril deste ano.  Além dos dois mandados de prisão preventiva, a PF cumpriu nesta sexta-feira 13 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo e no Distrito Federal.

Segundo a PF, a ação apura os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação.

Ao assumir a tribuna há exatamente um ano,  o deputado Catan afirmou que “a empresa Prevident é uma empresa séria, tem mais de 37 anos no mercado, 20 mil dentistas, um milhão de duzentos mil usuários e beneficiários  suspendeu todos os atendimentos, inclusive dentro da rede Cassems…” 

Na época, ele defendia a criação de uma CPI para investigar a Cassems, instituição com   dez hospitais em Campo Grande e nas nove maiores cidades do interior. 

O que o deputado bolsonarista possivelmente não esperava é que a Prevident, segundo ele uma “empresa séria”, viria a ser pivô de um escândalo gigantesco. O controlador da Prevident, Maurício chegou a tomar, segundo estimativas da PF, R$ 56 milhões em um único mês dos aposentados.

A empresa da qual o deputado Catan se mostrava fã faz parte do grupo THG (Total Health Group), comandado por Maurício Camisotti. E, segundo a investigação da Polícia Federal, o empresário comandava, indiretamente, três entidades que juntas foram responsáveis pelo maior desconto de aposentados ao longo do ano passado.

As três associações juntas respondem por 17,3% dos descontos estimados de 2024, somando R$ 456,5 milhões. Assim, superaram a campeã oficial em descontos, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), com R$ 435 milhões. 

Os elogios de Catan à Prevident ocorreram sete meses depois de o site de notícias Metrópoles ter iniciado uma série de denúncias sobre descontos irregulares de aposentados e que acabaram levando a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal a desencadearem a operação Sem Desconto. As reportagens já citavam o envolvimento dos proprietários da Prevident no esquema.

No pronunciamento, Catan questionava a contratação da empresa Suda Odonto, que segundo ele estava impedida pela Agência Nacional de Saúde (ANS) de comercializar planos desde setembro desde 2022 e mesmo assim foi contratada pela Cassems. Por conta  disso, a Prevident, de Maurício Camisotti, acabou rompendo com a Cassems. 

AMBEC

Entre as principais entidades que conseguiram tomar dinheiro dos aposentados no ano passado está a Ambec (Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos). Ela foi a terceira entidade que mais descontou valores em 2024. 

Ela é investigada por ser controlada por “laranjas” ligados a Mauricio Camisotti.  Foi fundada em 2006, e até fevereiro do ano passado, quando denúncias sobre descontos ilegais feitas pela associação foram publicadas no portal de notícias Metrópoles, ela era presidida por Maria Inês Batista de Almeida, ex-auxiliar de dentista que trabalhou nas empresas Brazil Dental e Prevident, ambas do grupo THG (Total Health Group), de Camisotti. 

CARECA

O inquérito também cita que Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”, seria procurador legal da Ambec. A PF caracteriza o “Careca do INSS” como figura central no esquema investigado, como um lobista que representava as associações junto ao INSS, cooptando funcionários públicos para liberar os descontos milionários.

Ainda de acordo com a PF, o empresário Maurício Camisotti usou sua corretora de seguros, chamada Benfix, para pagar R$ 1 milhão à empresa de consultoria do “Careca do INSS”. 

Ele era procurador com "total poderes" da Ambec, cuja presidente, à época, tinha 69 anos e era "aposentada por incapacidade permanente desde 2008". No período investigado, a Polícia Federal identificou que a associação enviou R$ 11 milhões para uma das empresas do “Careca”.

Do momento em que Antunes assumiu como procurador da associação até agora, a Ambec recebeu mais de R$ 492 milhões  a partir de descontos realizados nas aposentadorias de idosos e pensionistas.

Em maio, depois da eclosão do esquema de fraudes no INSS, a reportagem do Correio do Estado procurou o deputado para tentar falar sobre seus comentários feitos na tribuna e ele enviou nota dizendo que  “qualquer ilegalidade tem que ser investigada e apurada! Não tenho ligação e nem conhecimento com a empresa”

Veja o vídeo


Cidades

Homem que tentou matar ex-companheira é condenado a 14 anos de prisão

Crime não foi concretizado porque vizinhos impediram

12/09/2025 12h00

Divulgação

Continue Lendo...

Um homem foi condenado, nesta quinta-feira (11), a 14 anos e 9 dias de prisão em regime fechado por uma tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira em Bonito. 

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a tentativa de feminicídio ocorreu em 8 de janeiro de 2022, nove dias após o término do relacionamento, que durou cerca de um ano.

Inconformado com a separação, o homem passou a perseguir e importunar a vítima, usando falsos pretextos para frequentar a residência dela.

Na data do crime, embriagado e agressivo, ele invadiu a casa da vítima, que tentou impedi-lo de entrar.
Dentro do imóvel, ele exigiu que reatassem o relacionamento e, diante da recusa, agrediu-a com socos e tomou o celular dela.

Em seguida, foi ao carro buscar um facão e iniciou a perseguição contra a vítima. A mulher não foi morta porque o agressor foi impedido por vizinhos.

Pouco mais de um mês depois, em 9 de fevereiro de 2022, o acusado voltou a atacá-la com golpes de arma branca na cabeça e no pescoço, fatos que estão sendo apurados em outro processo judicial.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, por maioria, reconheceu a materialidade e autoria do crime, além das qualificadoras de motivo fútil e violência doméstica e familiar.

Na sentença, o magistrado ressaltou os maus antecedentes e a multirreincidência do réu, que já possuía três condenações definitivas, o que reforçou a gravidade da conduta e a necessidade de uma resposta penal rigorosa.

