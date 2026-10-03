Consulte seu local de votação para as Eleições 2026

O primeiro turno das Eleições 2026 acontecerá neste domingo, 4 de outubro, a partir das 7h, conforme horário de Mato Grosso do Sul, e parte importante para exercer o direito como cidadão é saber onde será seu local de votação.
O recomendado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é que o eleitor saia de casa informado sobre onde votará. Para isso, o site oficial do TRE disponibiliza uma ferramenta fácil e rápida para realizar a consulta do local, zona e seção eleitoral.
A verificação é essencial para não haver confusões, atrasos no planejamento do dia, e principalmente, para aqueles que tiveram o local de votação alterado, ou solicitou voto em trânsito.
Para a consulta no "Autoatendimento da Justiça Eleitoral" é necessário apenas o CPF, nome da mãe e data de nascimento.
Confira o passo a passo:
- Entre no site oficial de Autoatendimento do TRE-MS (aqui);
- Selecione a opção "Onde votar";
- Preencha os dados solicitados e clique em "entrar".
O TRE relembra que algumas seções eleitorais do Estado tiveram o local de votação alterado para as Eleições deste ano. Por isso, a recomendação é que mesmo quem já conhece e está acostumado a ir ao local de votação, deve conferir novamente antes da eleição.
Votação
No dia de ir às urnas, o eleitor deve ter em mãos o documento oficial com foto para conseguir votar.
O e-Título também é aceito como identificação, desde que esteja com a fotografia disponível no aplicativo. Para não depender da estabilidade de sinal no dia, o TRE recomenda que o eleitor leve um documento oficial com foto para garantir que consiga votar.
Nas Eleições 2026 serão necessários seis votos para cinco cargos diferentes, com dois votos destinados ao cargo de senador, para 1ª e 2º vaga. É importante lembrar que apesar de ser dois votos, não é possível votar no mesmo candidato ou candidata duas vezes, e caso o faça, apenas um voto valerá.
Confira os cargos em disputa e ordem de votação:
- Deputado federal (4 números)
- Deputado estadual (5 números)
- Senador — 1ª vaga (3 números)
- Senador — 2ª vaga (3 números)
- Governador (2 números)
- Presidente (2 números)
Para facilitar a votação, é permitido levar uma colinha eleitoral em papel com os números das candidatas e dos candidatos. O celular não pode ser levado para a cabine de votação.
Voto em trânsito
Em Mato Grosso do Sul, os locais de votação em trânsito são apenas dois, um Campo Grande e um em Dourados.
- Campo Grande: prédio do Sebrae — Avenida Mato Grosso, 1661, Centro.
- Dourados: Paróquia São José Operário — Avenida Marcelino Pires, s/n, Centro.
Assim como os demais eleitores, aqueles que estão cadastrados para votar em trânsito devem consultar antecipadamente o número da seção em que votarão.