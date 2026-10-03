Nova empresa de patinetes chega com preço 48,8% maior

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Campo Grande passou a contar com duas empresas de patinetes elétricos, visando a ampliação nas opções de deslocamento para trajetos curtos na Capital. A nova frota disponibilizada pela empresa Whoosh, chega com 980 patinetes e custa 48,8% mais cara.

A autorização foi formalizada pelo Diário Oficial de Campo Grande, o Diogrande, da última sexta-feira (2) e contará com ajuda da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), que também, ficará responsável por acompanhar e fiscalizar a operação da Whoosh durante os 90 dias de autorização experimental.

A agência deverá monitorar a circulação dos patinetes, a ocupação das áreas autorizadas, o cumprimento das regras de trânsito, os limites de velocidade e o estacionamento correto dos equipamentos.

A Whoosh inicia a operação em seis bairros de Campo Grande, São Francisco, Centro, São Bento, Jardim dos Estados, Itanhangá Parque e Monte Líbano.

A empresa também prevê a distribuição dos equipamentos em pontos de grande circulação, como as praças Ary Coelho e do Rádio Clube, o Parque dos Poderes, as ruas 13 de Maio e 14 de Julho, a Avenida Afonso Pena e as proximidades do Shopping Campo Grande.

Ao todo, serão disponibilizados 980 patinetes, que deverão ser retirados e devolvidos nos locais indicados pelo aplicativo.

Whoosh cobra quase 50% a mais por minuto que a JET

A Whoosh cobra R$ 0,49 por minuto, valor 48,8% superior aos R$ 0,33 cobrados pela JET. Além da tarifa de uso, o cliente paga uma taxa de desbloqueio de R$ 0,90.

Nas simulações, a diferença de preço aumenta conforme o tempo de uso. Em uma viagem de 10 minutos, o usuário pagaria aproximadamente R$ 4,29 na JET, contra R$ 5,80 na Whoosh.

Para 20 minutos, os valores seriam de R$ 7,59 e R$ 10,70, respectivamente. Já em uma corrida de 30 minutos, o custo estimado seria de R$ 10,89 na JET e R$ 15,60 na Whoosh.

Os cálculos consideram apenas as tarifas iniciais divulgadas pelas empresas, sem eventuais promoções, pacotes ou variações de preço conforme o horário e a demanda.

Para utilizar o equipamento, é necessário baixar o aplicativo da empresa, realizar um cadastro, inserir uma forma de pagamento e localizar o patinete disponível no mapa.

Em seguida, o usuário deve escanear o QR Code presente no guidão para iniciar a viagem. Ao chegar ao destino, o equipamento precisa ser estacionado em um dos pontos indicados pelo aplicativo para que a corrida seja encerrada corretamente.

