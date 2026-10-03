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Nova empresa de patinetes chega com preço 48,8% maior

Com tarifa de R$ 0,49 por minuto, Whoosh começa a operar na Capital com valor superior ao praticado pela JET

João Pedro Zequini

03/10/2026 - 10h00
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Campo Grande passou a contar com duas empresas de patinetes elétricos, visando a ampliação nas opções de deslocamento para trajetos curtos na Capital. A nova frota disponibilizada pela empresa Whoosh, chega com 980 patinetes e custa 48,8% mais cara. 

A autorização foi formalizada pelo Diário Oficial de Campo Grande, o Diogrande, da última sexta-feira (2) e contará com ajuda da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), que também, ficará responsável por acompanhar e fiscalizar a operação da Whoosh durante os 90 dias de autorização experimental. 

A agência deverá monitorar a circulação dos patinetes, a ocupação das áreas autorizadas, o cumprimento das regras de trânsito, os limites de velocidade e o estacionamento correto dos equipamentos. 

A Whoosh inicia a operação em seis bairros de Campo Grande, São Francisco, Centro, São Bento, Jardim dos Estados, Itanhangá Parque e Monte Líbano. 

A empresa também prevê a distribuição dos equipamentos em pontos de grande circulação, como as praças Ary Coelho e do Rádio Clube, o Parque dos Poderes, as ruas 13 de Maio e 14 de Julho, a Avenida Afonso Pena e as proximidades do Shopping Campo Grande. 

Ao todo, serão disponibilizados 980 patinetes, que deverão ser retirados e devolvidos nos locais indicados pelo aplicativo.

Whoosh cobra quase 50% a mais por minuto que a JET

A Whoosh cobra R$ 0,49 por minuto, valor 48,8% superior aos R$ 0,33 cobrados pela JET. Além da tarifa de uso, o cliente paga uma taxa de desbloqueio de R$ 0,90. 

Nas simulações, a diferença de preço aumenta conforme o tempo de uso. Em uma viagem de 10 minutos, o usuário pagaria aproximadamente R$ 4,29 na JET, contra R$ 5,80 na Whoosh. 

Para 20 minutos, os valores seriam de R$ 7,59  e R$ 10,70, respectivamente. Já em uma corrida de 30 minutos, o custo estimado seria de R$ 10,89 na JET e R$ 15,60 na Whoosh. 

Os cálculos consideram apenas as tarifas iniciais divulgadas pelas empresas, sem eventuais promoções, pacotes ou variações de preço conforme o horário e a demanda.

Para utilizar o equipamento, é necessário baixar o aplicativo da empresa, realizar um cadastro, inserir uma forma de pagamento e localizar o patinete disponível no mapa. 

Em seguida, o usuário deve escanear o QR Code presente no guidão para iniciar a viagem. Ao chegar ao destino, o equipamento precisa ser estacionado em um dos pontos indicados pelo aplicativo para que a corrida seja encerrada corretamente.
 

peso no bolso

Sem justificativa, preço do etanol e da gasolina sobe em Campo Grande

Combustível renovável ficou, em média, 10 centavos mais caro e o derivado de petróleo subiu três centavos na última semana

03/10/2026 12h20

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Preço médio do etanol é de R$ 3,92, mas ainda é possível encontrar preços melhores em alguns pontos de abastecimento

Preço médio do etanol é de R$ 3,92, mas ainda é possível encontrar preços melhores em alguns pontos de abastecimento Paulo Ribas

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Mesmo sem alteração nos valores praticados pela Petrobras, o preço do etanol e da gasolina subiram dez e três centavos, respectivamente, nos postos de combustíveis de Campo Grande na semana que antecede as eleições, conforme mostra pesquisa divulgada neste sábado (03) pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Na pesquisa divulgada no sábado anterior, dia 26 de setembro, o preço médio do etanol era de R$ 3,82, variando entre R$ 3,66 e R$ 3,99 nos 16 postos nos quais foi realizada a coleta de preços. Agora, o custo médio subiu para R$ 3,92, com variação de R$ 3,69 e R$ 4,19.

A alta correu também em outros estados. conforme a pesquisa da ANP. A explicação é das revendas é de que a majoração ocorreu nas usinas que produzem o combustível.  Os preços médios subiram em 13 estados, caíram em 11 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em dois nesta semana.

Na média, o preço do etanol subiu 0,49% no país. Em Campo Grande, porém, esta alta foi bem maior, de 2,6% em apenas uma semana. Mesmo assim, o preço  médio na cidade ainda é o segundo menor entre as capitais brasileiras, ficando apenas um centavo acima do valor médio da capital paulista, onde a ANP constatou R$ 3,91.

No caso da gasolina a situação não é muito diferente. Na pesquisa divulgada no sábado da semana passada, o valor estava em R$ 6,25. Agora, subiu para R$ 3,28. Os valores variam entre R$ 6,09 e R$ 6,49.

O valor médio supera inclusive o preço R$ 6,26 que aparecia nas bombas na pesquisa divulgada no dia 5 de setembro, cinco dias antes da redução de R$ 19 centavos anunciado no dia 10 de setembro pela Petrobras.

Naquele dia, o sindicato que representa os postos de Campo Grande estimou que nas bombas a redução seria da ordem de 12 centavos. Três semanas depois, porém, o valor médio está dois centavos acima do valor previsto no começo de setembro.

No caso do etanol a contradição é ainda mais gritante. No dia 10 de setembro foi anunciada redução de 19 centavos no litro do etanol nas distribuidoras. No dia 5 de setembro a ANP aponto preço médio de R$ 3,80. Mas, ao contrário do previsto, o valor nas bombas de Campo Grande está 12 centavos mais caro que no começo de setembro. 

LIBERDADE PROVISÓRIA

Assessor de deputado preso com R$ 127 mil é solto às vésperas de eleição

Valor em espécie foi apreendido junto a blocos de santinhos do candidato a reeleição Lídio Lopes, assessorado pelo ex-vereador 'Zé Bocão'

03/10/2026 10h30

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Justiça concede liberdade provisória a José Antônio após pagamento de fiança de R$ 32,4 mil

Justiça concede liberdade provisória a José Antônio após pagamento de fiança de R$ 32,4 mil Montagem

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José Antônio Pires de Souza, preso em flagrante durante a última quarta-feira (30) com mais de R$ 120 mil e itens de campanha do candidato à reeleição como deputado estadual, Lídio Lopes (Avante), foi solto às véspera do primeiro turno das eleições.

A decisão proferida pela Juíza ontem concedeu liberdade provisória à José Antônio, mediante ao pagamento da fiança, no valor de 20 salários mínimos, o equivalente a R$ 32,4 mil.

Também conhecido como 'Zé Bocão', José Antônio é assessor parlamentar de Lídio Lopes, e foi preso em flagrante após uma denúncia de veículo em alta velocidade na MS-180. Porém, em vistoria, foram encontrados montantes de dinheiro que contabilizam R$ 127 mil e blocos de santinhos do seu assessorado, apreendidos pela Polícia Militar.

Na audiência a defesa de José Antônio recorreu a liberdade provisória, sob justificativa de "ausência de requisitos para decretação de prisão preventiva" e das condições de saúde do autuado, por ser uma pessoa idosa, de 71 anos, e com comprometimento da coluna vertebral, conforme descrito no inquérito.

No documento, a Juíza ressalta que a prisão em flagrante não pode ser convertida em preventiva, uma vez que não preenchem os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Foi concedida então a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, sob obrigatoriedade de presença do suspeito perante autoridade todas as vezes que for intimado, bem como a proibição de mudar de endereço sem permissão ou ausência por mais de oito dias da Comarca, sem informar onde está.

Em caso de descumprimento de qualquer medida imposta, poderá ser decretada prisão preventiva.

Para as investigações foi apreendido também o celular de José Antônio, e deferido em audiência pela Juíza, a quebra de sigilo telefônico para contribuir na apuração do caso, a ser realizada extração de informações pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público.

Flagrante

Em busca do veículo que estaria em alta velocidade, a Polícia Militar localizou José Antônio conduzindo um Volkswagen T-Cross na MS-180, e em abordagem, o ex-vereador afirmou estar indo em direção à Mundo Novo, onde exerceu cinco mandato e também ex-presidente da Câmara Municipal.

A abordagem aconteceu entre Iguatemi e Japorã, a cerca 50 quilômetros do destino final, por votla das 20h30, em um estabelecimento comercial de bebidas em Japorã.

Durante a abordagem os militares notaram o nervosismo de José Antônio enquanto realizavam a fiscalização e encontraram no veículo 11 pacotes de dinheiro em espécie e blocos de santinhos agrupados do candidato Lídio Lopes.

O flagrante resultou na apreensão dos itens eleitorais e dos pacotes de dinheiro, encaminhados posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, para onde José Antônio também foi levado.

A quantia apreendida somava o valor de R$ 127 mil, em notas de R$ 50 e R$ 100. Apesar da prisão em flagrante, a investigação de suposto crime eleitoral de compra de votos ainda é apurada para identificar a origem, finalidade e destino do dinheiro, bem como o motivo do transporte da grande quantia em espécie.

Segundo o boletim de ocorrência, José Antônio ainda teria oferecido R$ 5 mil aos policiais militares para não ser encaminhado à Delegacia. Recusada a suposta oferta, o caso também será analisado e investigado, dcom a possibilidade de enquadramento de corrupção ativa, por tentativa de suborno.

José Antônio responde em liberdade provisória, após pagamento da fiança e deve permanecer assim até julgamento, ao fim das investigações, caso não descumpra as medidas impostas.

*Saiba

José Antônio Pires de Souza mantém vínculo profissional com Lídio Lopes há pelo menos sete anos, e foi nomeado como Assessor de Gabinete Parlamentar em agosto de 2019, atuando diretamente no gabinete do deputado.

O assessor conhecido por 'Zé Bocão' integra o quadro de servidores da Assembleia Legislativa e recebe R$ 2.983,49, segundo informação relacionada ao cargo.

A atuação de José Antônio estende-se à articulação política do deputado Lídio Lopes no interior, em 13 municípios de MS, como interlocução entre o gabinete e executivos das cidades.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a relação entre os dois vai além da atividade profissional. Em outubro de 2025, Zé Bocão recebeu o título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, concedido pela Assembleia Legislativa por indicação de Lídio Lopes.

Na ocasião, ele foi apresentado como ex-vereador de Mundo Novo e assessor parlamentar.

(Colaborou Welyson Lucas)

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