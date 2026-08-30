Consultório móvel prepara semana com 150 atendimentos veterinários gratuitos

Ação contínua desempenhada através da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), o chamado Consultório Móvel que leva atendimento veterinário gratuito aos bairros da Capital prevê a realização de 150 atendimentos a partir de amanhã (31), nos cinco dias de atividades agendadas para a região do Jardim Aero Porto.
Há pouco mais de dois anos o Consultório Móvel oferece atendimentos para cães e gatos, por ordem de chegada dos tutores responsáveis, ofertando desde consultas veterinárias até a avaliação que antecede a castração do animal doméstico.
Sendo uma forma de facilitar o acesso a esses serviços de proteção e saúde animal para as famílias campo-grandenses, essa edição do Consultório Móvel no Jardim Aero Porto e região ficará instalada no atacadista Fort localizada no número 470 da Avenida dos Cafezais.
Com funcionamento a partir de amanhã (31 de agosto) até a sexta-feira (04 de setembro), haverá a distribuição diária de 30 senhas, distribuídas por ordem de chegada sendo:
- 15 senhas para consultas veterinárias e
- 15 para avaliação de castração
Fique atento
Interessados nos serviços precisam estar atentos, pois os atendimentos acontecem diariamente das 8h às 13h, mas é preciso ainda cumprir alguns requisitos, como o tutor ser maior de 18 anos e apresentar consigo o CadÚnico, um documento oficial com foto e o comprovante de residência.
Além disso, cabe destacar que os cães precisam estar sendo conduzidos com as devidas guias e coleiras, enquanto que para os felinos é cobrado o uso de caixas adequadas para o transporte para garantir não somente a segurança dos animais como também dos cidadão durante todo o atendimento do Consultório Móvel.