Dia do Consumidor

A cada 10 consumidores que procuram pelo órgão, cerca de quatro enfrentaram problemas no setor

Em alusão ao Dia do Cliente, promovido anualmente no dia 15 de setembro, a Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon/MS), divulgou um balanço dos setores mais reclamados de janeiro a agosto de 2023.

No período, foram registradas 12.667 reclamações nos canais de atendimento presencial e digital do Procon. Destas, 4.922 foram sobre serviços financeiros, o que representa 38,38% das queixas. Ou seja, em cada 10 consumidores, cerca de quatro enfrentaram problemas envolvendo cartões de crédito, débito, crédito consignado, seguros, entre outros.

Em segundo lugar no ranking está o serviço de telecomunicações, com 1.338 registros, número que equivale a 10,56% da demanda. Ou seja, a cada 10 consumidores que acionaram o Procon, um enfrentava problema com empresas de telecomunicação. Segundo o órgão, essas reclamações envolvem, por exemplo, problemas com telefonia móvel pós-paga, internet e telefonia fixa, internet móvel e a TV por assinatura.

O segmento classificado como "demais serviços", que inclui desde a contratação de cursos livres aos móveis planejados, registrou 1.112 reclamações formalizadas (8,78%).

Dentre os problemas estão questões relativas a cobrança e contestação de valores (57,57%), contrato ou oferta (10,27%) e vício de qualidade (7,66%).

Ranking de empresas

O Procon/MS também divulgou um ranking com as empresas que mais receberam reclamações neste ano. São elas: Claro, Energisa, Brasil Telecom, Banco Bradesco, Telefônica do Brasil, Águas Guariroba e Banco BMG.

O órgão reforça que o consumidor pode encaminhar as reclamaçõespor formulário online no site do Procon/MS ou pelo atendimento presencial nas unidades da instituição em Campo Grande. Orientações também estão disponíveis pelo Disque Denúncia 151.

