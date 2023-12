detran

O desconto também é estendido para as taxas relativas aos serviços de renovação, de adição e de mudança de categoria da CNH

Na manhã desta quarta-feira (20), o Governo do Estado lançou o desconto de 10% na renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para aqueles que não possuírem multas.

Mato Grosso do Sul é pioneiro na ação que deve ser padronizada em todo o território nacional.

Lançada hoje em evento do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran), a norma já vale desde ontem (19), após publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

Na data de hoje (20), além do desconto para aqueles que não tiverem multas, estendeu-se o benefício para valor das taxas relativas aos serviços vinculados aos processos de renovação, de adição e de mudança de categoria da CNH.

Segundo a Diretora de Veículos do Detran-MS, Priscila Rezende, a ideia é valorizar os condutores que tomam cuidados no dia a dia. Nós vamos verificar, você não teve multa, você foi um bom condutor, não teve acidente, você vai ter 10% de desconto na renovação da sua CNH”, disse.

Nova agência

Nesta quarta-feira (20), o Detran-MS inaugurou a 1ª agência integrada ao Sest Senat do Brasil.

Conforme divulgado, a Agência Horst Otto Schley irá atender o cidadão que fizer cursos dentro do Sest Senat e também o público externo, que poderá buscar atendimento presencial do Detran-MS, na região do Bairro Chácara Cachoeira em Campo Grande.

Os serviços oferecidos na agência poderão ser solicitados no horário de atendimento ao público, das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30.

A ativação da agência é fruto de uma parceria em que o Sest Senat assumiu os custos com adequação do espaço, mobiliário e comunicação visual, enquanto o Detran-MS ficou responsável pela instalação de sistemas e disponibilidade de equipe qualificada para atendimento ao público.

Além da inauguração, no evento de hoje foram lançados dois novos serviços digitais que prometem elevar o índice de 95% dos serviços já oferecidos pelo Detran-MS ao cidadão nas plataformas digitais (aplicativo, totens de autoatendimento e site Meu Detran).

O órgão anunciou a possibilidade de parcelamento de débitos de veículos em até 12 vezes no cartão de crédito, em parceria com o Banco do Brasil, iniciativa inédita no País. O parcelamento de poderá ser feito diretamente no guichê de atendimento das agências.

Também foi apresentado o totem de autoatendimento 2.0, que tem tecnologia de ponta, com uso de inteligência artificial e acessibilidade.

O totem integra vários serviços e já está disponível na agência digital dos shoppings Norte Sul Plaza e Campo Grande.