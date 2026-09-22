Chuva de 36 milímetros alivia calor em Campo Grande

Campo-grandense se protegendo da chuva com uma sombrinha - MARCELO VICTOR

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Chuva chegou para ‘abençoar’ Campo Grande nesta terça-feira (22), após dias seguidos de muito calor e altas temperaturas.

A chuvarada aliviou o calor, reduziu as temperaturas, aumentou a umidade relativa do ar, melhorou a qualidade de respiração e deixou o clima úmido.

As pancadas começaram às 3 horas da manhã desta terça-feira (22) e permanecem durante todo o período matutino.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, até às 10h desta terça-feira (22), 36,2 milímetros foram registrados no Carandá Bosque; 28,2 milímetros no Aeroporto Internacional; 36,4 milímetros no Shopping Norte Sul; 26,4 milímetros no centro e 23,2 milímetros na Praça do Papa.

O tempo deve ficar fechado, instável, nublado e úmido no restante do dia. O sol não aparece. Na quarta-feira (23), o sol volta e o tempo continua quente, mas não tão quente.

Outras regiões de Mato Grosso do Sul também registraram acumulados de chuva. Confira:

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), frente fria avança pelo estado e traz chuva nesta terça-feira (22). Podem ocorrer temporais com chuvas intensas (40 mm em 24h), raios, rajadas de vento (70 km/h) e eventual queda de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo de tempestade para Mato Grosso do Sul:

Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos

"A frente está ativa no MS, na região Central, Sul, Sudeste e Sudoeste. Norte e Nordeste ainda não.. Amanhã cai a temperatura, mas muito pouco", explicou o meteorologista ao Correio do Estado.

PRIMAVERA

Primavera começa nesta segunda-feira (22) com virada no tempo em Mato Grosso do Sul: chuvas, raios, relâmpagos e ventos dão boas-vindas a estação das flores em todas as regiões do Estado. Já o inverno se despede com temporal e vendaval em MS.

Primavera começa às 20h05min de 22 de setembro e terminará às 17h50min de 21 de dezembro de 2026 em Mato Grosso do Sul.

A estação é caraterizada pela

Floração de plantas

Aumento da umidade

Retorno das chuvas

Dias mais longos/noites mais curtas

Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)

Climatologicamente, a primavera é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.