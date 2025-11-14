Conveniência é flagrada vendendo bebidas adulteradas de fábrica clandestina

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em desdobramentos da Operação Metanol, uma conveniência foi alvo de fiscalização, onde foram localizadas bebidas que seriam produzidas em uma fábrica clandestina, no estabelecimento que fica na rua dos Cientistas, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

A ação, deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), em parceria com o Procon e a Vigilância Sanitária, ocorre oito dias após a operação que interditou a fábrica clandestina em Terenos.

No dia 6, agentes da Decon estiveram na fábrica e flagraram funcionárias lavando garrafas que posteriormente receberiam rótulos para serem envasadas. Durante a inspeção, encontraram garrafas de vodka Shirlof.

A investigação teve início após serem encontrados, na fábrica em Terenos, pedidos de venda das bebidas destinados à conveniência Kamel. Durante a fiscalização, a equipe localizou garrafas de bebidas que podem ter sido adulteradas.

Entre as irregularidades, constataram que o CNPJ da conveniência estava sendo utilizado pela fábrica, que fica a 330 quilômetros do comércio, o que, conforme a polícia destacou, indica a “má-fé” da empresa em “esquentar” notas fiscais e os rótulos das bebidas.

Divulgação PCMS

Batida

Quando os fiscais chegaram ao comércio, havia apenas uma vendedora. Ela informou o nome do proprietário, que será intimado para prestar esclarecimentos assim que for localizado.

No local, foram encontradas 58 garrafas de bebida com a marca Shirlof, a mesma produzida na fábrica de Terenos, dispostas na prateleira para venda.

A investigação continua para identificar quem estava fornecendo o álcool utilizado para a fabricação das bebidas, assim como identificar quais outros estabelecimentos mantinham comércio com a fábrica clandestina de Terenos.

A polícia encontrou garrafas da mesma bebida adulterada na fábrica em Terenos / Divulgação PCMS

