Cooperativa gigante do agro "engole" fundo de investimentos em MS

Com cerca de 30 unidades funcionando em pelo menos 14 municípios de Mato Grosso do Sul, a segunda maior cooperativa agrícola do Brasil anunciou nesta quarta-feira (30) a ativação de de mais uma unidade de recebimento de grãos e venda de insumuos agrícols no Estado, desta vez em Eldorado.

A cooperativa, que tem faturamento anual da ordem de R$ 25 bilhões, arrendou a estrutura da antiga Agro100, instalada às margens da BR-163, próximo da região urbana de Eldorado, que estava nas mãos de um fundo de investimentos.

O local tem estrutura para armazenar cerca de 400 mil sacas de grãos e foi arrendado com toda a estrutura de escritórios, secadores e loja para comercialização de produtos agrícolas.

A empresa Agro100 estava nas mãos da Aqua Capital, um fundo de investimento em agronegócio e logística, e passou a fazer parte da AgroGalaxy, uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas do Brasil.

Porém, a AgroGalaxy pediu recuperação judicial em setembro do ano passado e por isso arrendou a estrutura de Eldorado. A empresa citou como um dos principais fatores que pressionaram sua estrutura de capital os impactos negativos de eventos climáticos recentes.

No site oficial, a AgroGalaxy informava ter mais de 30 mil clientes cadastrados, atendendo o equivalente a 8 milhões de hectares de área de cultivo. Tem 28 silos de armazenamento, que totalizam 515 mil toneladas de capacidade instalada. E 169 pontos de venda distribuídos pelo país.

A COOPERATIVA

A cooperativa CVale, originária da cidade paranaense de Palotina e que está em Mato Grosso do Sul desde 2001, já havia ampliado sua presença no Estado em setembro do ano passado, quando passou a atuar em três dos municípios que mais produzem grãos em Mato Grosso do Sul, em Maracaju, Chapadão do Sul e em Costa Rica.

O foco principal, conforme anunciou o comando da cooperativa à época, seria compra de soja, que será destinada à esmagadora que a cooperativa inaugurou no ano anterior em Palotina, na região oeste do Paraná.

Na esmagadora foram investidos R$ 1 bilhão e a capacidade é para processamento de até 22 milhões de sacas por ano, ou 1,3 milhão de toneladas, o que corresponde a cerca de 10% de toda a produção de Mato Grosso do Sul.

Porém, por enquanto não chegou a municípios como Sidrolândia, Ponta Porã e São Gabriel do Oeste, que estão entre os dez maiores produtores de grãos do Estado

Além do Paraná e MS, a cooperativa, que nasceu em 1963, atua também em Mato Grosso, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraguai.

Ao todo, tem cerca de 200 unidades de negócios, mais de 28 mil associados e mais de 14 mil funcionários. Em média, compra em torno de 6 milhões de toneladas de grãos por ano, entre soja, milho e trigo.

Esta, segundo a assessoria da Cvale, será a unidade de negócio de número 31 em Mato Grosso do Sul e de número 200 no Brasil. Além dos municípios já citados, ela atua, em Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Caarapó, Fátima do Sul, Itaporã, Naviraí, Rio Brilhante (onde tem também supermercado) e Tacuru. Em alguns destes municípios tem mais de uma unidade.