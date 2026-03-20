COP15 não deverá alterar funcionamento de shopping

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Mesmo sendo sede da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), o Shopping Bosque dos Ipês manterá o funcionamento normal durante o evento, que ocorre entre os dias 23 e 29 de março, em Campo Grande.

A conferência será realizada no Bosque Expo, espaço de eventos localizado dentro do próprio complexo do shopping. Ainda assim, segundo o empreendimento, não haverá alterações nos horários de atendimento ao público. As lojas e serviços seguem funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h.

A COP15 deve movimentar Campo Grande ao longo da próxima semana, com a chegada de delegações internacionais, especialistas e autoridades. Diante disso, o Governo de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Polícia Federal, estruturou um esquema especial de segurança para atender à demanda ampliada.

Entre as ações, está a formação de um núcleo com 23 policiais militares voltado ao policiamento turístico. Os agentes receberam treinamento específico para atendimento a visitantes, mediação de conflitos e atuação em eventos internacionais, incluindo comunicação com estrangeiros.

O plano integrado, elaborado desde julho de 2025, prevê reforço no policiamento ostensivo, fiscalização, monitoramento e patrulhamento aéreo. As operações serão coordenadas pelo Gabinete de Ações Integradas, instalado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), reunindo diferentes forças de segurança, inteligência e trânsito.

Outro destaque é a oferta de atendimento bilíngue nas estruturas de segurança pública. O suporte em inglês e espanhol estará disponível nos principais canais de emergência, como os atendimentos via 190 e 193, além de unidades da Polícia Civil, incluindo equipes posicionadas na área oficial do evento e na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat).

A estrutura da cidade também foi preparada para receber o aumento no fluxo de passageiros. No Aeroporto Internacional de Campo Grande, a expectativa é de 229 operações aéreas e mais de 42 mil assentos ofertados durante o período da conferência.

A administradora do terminal, Aena, informou que haverá reforço nas equipes operacionais e de atendimento, especialmente nos horários de maior movimento. O aeroporto também passou por melhorias recentes, como ampliação de espaços, nova sala de embarque doméstico remoto e modernização de áreas de restituição de bagagens.

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