Cidades

Conflito

COP30: Guajajara defende diálogo para reduzir disputa entre indígenas e fazendeiros em MS

Ministra concedeu entrevista na COP30, em Belém, e destacou MS como um dos estados que mais mata indígenas no País

Karina Varjão

Karina Varjão

13/11/2025 - 17h00
Em uma entrevista para o programa “Bom dia, Ministra”, a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, comentou sobre os conflitos entre fazendeiros e indígenas ocorridos em Mato Grosso do Sul e destacou a urgência de promover um diálogo entre governo, produtores rurais e lideranças indígenas para reduzir a violência no campo e garantir a devolução dos territórios tradicionais aos povos originários. 

A ministra também ressaltou os esforços que o Governo Federal tem feito para buscar construir acordos para a devolução de terras e indenizações aos proprietários que possuem títulos legítimos, enquanto, nos casos de posse irregular, o foco é a desocupação imediata e regularização fundiária. 

“Os indígenas seguem lutando pela retomada dos seus territórios tradicionais porque têm certeza que ali estão seus antepassados, parentes enterrados. Hoje, o que é discutido junto ao Governo Federal e até com os próprios fazendeiros, é que possamos chegar a um acordo onde os territórios possam ser devolvidos aos povos indígenas a partir de um diálogo, para a desocupação ou para a indenização, para aqueles que têm títulos”. 

Guajajara destacou a abertura de diálogo com o setor ruralista, envolvendo a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), que tem trazido o interesse de vários fazendeiros na abertura de negociações. 

“Estamos buscando essas formas de diálogo para que a gente diminua essa violência e sofrimento dos indígenas, principalmente sobre os Guarani Kaiowá,que vivem situações precárias, porque a ausência desses territórios dificulta a sobrevivência, liberdade, dignidade e provoca essa situação de conflito de morte, como acontece em Mato Grosso do Sul”. 

Em 2024, Mato Grosso do Sul era o terceiro estado brasileiro com maior número de mortes de indígenas, de acordo com dados do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) no relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil. 

Nesse período, foram assassinados 33 indígenas. Em 2023, foram 43 mortes. 

Entre janeiro e outubro de 2025, operações da Polícia Federal e da Força Nacional foram deflagrados em municípios como Dourados, Amambai e Caarapó para conter conflitos e investigar casos de violência envolvendo grupos armados e fazendeiros. 

Um dos casos recentes, em outubro, precisou do apoio do Departamento de Operações de Fronteira, quanto indígenas Guarani Kaiowá e fazendeiros voltaram a brigar e disputar terras da Fazenda Ipuitã, em Caarapó. 

Nesse conflito, os indígenas haviam ateado fogo contra a sede e maquinários da fazenda. O Cimi também afirmou que, nessa situação, uma menina de 17 anos foi sequestrada e acabou sendo resgatada na sede da fazenda. Por isso, os Guarani e Kaiowá decidiram não mais sair do local. 

Falta de recursos básicos

A ministra Guajajara também afirmou na entrevista que, além dos esforços para pacificação, há ações estruturais em andamento, como a implantação de sistemas de abastecimento de água nas aldeias da fronteira sul-mato-grossense. 

“Existe a situação de falta de água e temos feito muitas articulações com a [Usina de] Itaipu, que destinou R$60 milhões junto ao Governo do Estado, que destinou R$15 milhões, para que a gente possa construir um sistema de abastecimento de água na região da fronteira. Esse movimento tem sido feito numa parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a bancada federal e com recursos do Fundo do Mercosul”. 

No mês de abril deste ano, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul iniciou uma investigação para apurar problemas no fornecimento de água e na entrega de cestas básicas em duas aldeias indígenas, Jaguapiru e Bororó, localizadas em Dourados.

Moradores das comunidades relataram a grave situação de falta de água limpa e de saneamento básico, um cenário que coloca em risco a saúde e a qualidade de vida da população.

A falta de água levou indígenas das aldeias Jaguapiru e Bororó a fecharem a rodovia MS-156, que liga Itaporã a Dourados, em forma de protesto, sendo dispersados pela Polícia no terceiro dia de manifestações. 

Em uma agenda em Campo Grande ao lado da Ministra Guajajara e da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, já havia detalhado ao Correio do Estado ações que garantem investimentos diretos em saneamento e abastecimento de água potável para comunidades indígenas no Estado. 

“Nós aprovamos no Fundo para a Convergência Estrutural Mercosul, mais de 90 milhões de reais para os povos indígenas para levar água potável nas aldeias. E a maior parte desse recurso vem para o Mato Grosso do Sul, porque ele só pode ser destinado a estados fronteiriços”, explicou.

Os investimentos beneficiarão especialmente comunidades nas regiões de Ponta Porã, Corumbá, Dourados e Campo Grande, conforme detalhou a ministra. 

“Na região de Ponta Porã, na região de Corumbá, na região da Grande Dourados e mesmo na região de Campo Grande, pegando a população Terena, eles vão, a partir do ano que vem, receber esse recurso. Ele já foi aprovado e será ratificado dia 2 de dezembro, em Brasília”, afirmou.
 

ALAGAMENTO

Mãe e filha ficam presas dentro do carro em meio a alagamento

Chuva alaga rotatória que liga a avenida Rachid Neder com a avenida Ernesto Geisel e deixa mãe e filha isoladas dentro de carro

13/11/2025 16h15

Enxurrada deixa mãe e filha presas no carro em meio a alagamento

Enxurrada deixa mãe e filha presas no carro em meio a alagamento Gerson Oliveira

Com chuva forte dentro de 2 horas, mãe e filha ficam isoladas em meio a enxurrada na rotatória da Avenida Rachid Neder com a Avenida Ernesto Geisel, durante a tarde desta quinta-feira (13). Alagamento se estende até a Avenida Euler de Azevedo.

Em vídeo enviado ao Correio do Estado gravado por um morador do condomínio próximo ao local, é possível ver o resgate das duas. Primeiro, um homem não identificado aparece na gravação já segurando a menina e a leva até o trator em que um outro homem está esperando para ajudar.

O primeiro homem então retorna para buscar a mulher que ainda está presa e a ajuda a sair do carro. O resgate aconteceu entre às 15h e 15h20min, na rotatória que liga as duas avenidas, na Região Central de Campo Grande.

 

De acordo com informações, o carro ficou parado em meio a enxurrada cerca de 10 minutos enquanto aguardava o resgate. Ainda segundo o morador que observou a situação, o carro chegou a ser arrastado um pouco com a força da correnteza que se formou.

Os homens que conduziam o trator levaram o carro. O veículo do resgate não foi identificado como do Corpo de Bombeiros ou da Polícia.

Chuva em Campo Grande

Com previsões que não garantiam chuva em Campo Grande, tarde iniciou e registrou 41,6 milímetros das 13h às 16h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Não só no período vespertino, chuva acompanha a capital sul-mato-grossense desde a noite da última quarta-feira (12).

Na capital, o início da chuva foi por votla das 21h40 de ontem e durou até a 1h desta quinta-feira. Ainda pela manhã, das 6h às 07h foram registrados pelo Inmet 5,4 milímetros.

Segundo o Climatempo, durante as próximas horas ainda podem cair cerca de 12,66 milímetros se estendendo até a madrugada.

A 1º JÁ FOI

Gabarito oficial do enem 2025 chega para aliviar (e Aumentar) a ansiedade dos milhões de candidatos

O alívio de saber o que passou se mistura à necessidade de manter o foco para o segundo e decisivo domingo de provas

13/11/2025 15h25

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025 Divulgação

A caneta já secou, o caderno de questões foi fechado e a primeira etapa da maratona do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ficou para trás. Mas a verdadeira prova de fogo, a da ansiedade, só termina agora.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o gabarito oficial do primeiro domingo de provas, marcando o fim de uma espera angustiante para milhões de candidatos.

Este ano, o Inep inovou ao separar a divulgação das respostas corretas em duas datas, uma para cada domingo de prova, um gesto que tenta gerenciar a montanha-russa emocional dos estudantes.

O momento da verdade: a coerência da TRI

Para o estudante, o gabarito é o primeiro vislumbre do futuro. É o momento de pegar a caneta e o caderno de questões e, com o coração na mão, conferir acerto por acerto.

No entanto, o jornalista sênior precisa alertar: o número de acertos não é a nota final. O Enem utiliza a complexa Teoria de Resposta ao Item (TRI), um método de correção que valoriza a coerência do desempenho do aluno.


"Se um candidato acerta as questões consideradas muito difíceis, mas erra as fáceis, o sistema detecta uma possível incoerência – ou seja, um 'chute' – e atribui uma nota menor. A TRI premia quem, de fato, demonstrou preparo consistente ao longo da prova."

É por isso que dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter notas finais completamente diferentes. A nota oficial, o veredito final que abrirá ou fechará as portas das universidades, só será revelada em janeiro de 2026.

O tema que tocou a alma: a redação e o envelhecimento

Enquanto a conferência das questões de múltipla escolha é um exercício de matemática e estatística, a Redação é a alma do exame. O tema deste ano, "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira", tocou em uma questão social profunda e urgente.

A escolha do tema ganhou um simbolismo ainda maior em 2025, ano em que o Enem registrou um aumento significativo no número de idosos inscritos: 17.192 participantes, um crescimento de 191% em relação a 2022.

A presença crescente da terceira idade no exame transforma a Redação em um diálogo intergeracional, onde a experiência de vida dos mais velhos se encontra com a capacidade de análise e proposta de intervenção dos mais jovens.

O próximo passo: foco no segundo dia

Com o gabarito do primeiro dia em mãos, a ansiedade se divide. O alívio de saber o que passou se mistura à necessidade de manter o foco para o segundo e decisivo domingo de provas.

Aos milhões de estudantes que agora fazem a conferência, o conselho é: use o gabarito como um termômetro, mas não como um juiz. O resultado final é uma jornada que ainda não terminou.

Confira o gabarito oficial do 1º dia de provas

PROVA VERDE

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova VERDE do 1º dia do Enem 2025

PROVA BRANCA

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova BRANCA do 1º dia do Enem 2025

PROVA AZUL

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova AZUL do 1º dia do Enem 2025

PROVA AMARELA

MS registra 57 mil inscritos para o Enem 2025

Baixe AQUI o caderno de questões da prova AMARELA do 1º dia do Enem 2025

