Corinthians e Vasco jogam para evitar vexame da queda precoce na Copinha em sexta de 26 jogos

A terceira rodada da Copa São Paulo de Juniores terá dois gigantes sob pressão nesta sexta-feira, quando 26 jogos definirão o destino de 52 clubes na competição nacional. Os principais destaques do dia ficam para Corinthians e Vasco, que tentam carimbar a classificação após tropeçarem na rodada anterior.
Após a vitória por 1 a 0 sobre o Trindade-GO na estreia da Copinha, o Corinthians voltou a campo para encarar o Luverdense-MT, mas acabou apenas empatando por 0 a 0, ficando na vice-liderança do Grupo 8, com quatro pontos.
O time da capital paulista encara o XV de Jaú no Zezinho Magalhães, às 18h15, em Jaú, precisando de um empate diante do líder da chave, que tem 100% de aproveitamento, para seguir vivo na busca de seu 12° título da Copa São Paulo. Em caso de derrota, o Corinthians terá de torcer para que o Luverdense não vença o Trindade.
O cenário é ainda mais preocupante para o Vasco, que foi surpreendido pelo Guanabara City-GO por 3 a 1 na última rodada e agora precisa da vitória a qualquer custo diante do I9, às 19h30, em Cravinhos, para seguir na Copinha. Com apenas três pontos, o time carioca é o vice-líder e tem apenas um de vantagem para Velo Clube e o próprio adversário.
A pressão também irá pesar para os lados de Bahia, Guarani, Chapecoense, Goiás e Athletico-PR, que ainda também não carimbaram a vaga na próxima fase e tentam a cartada final para se manterem na briga por vaga no mata-mata.
Por outro lado, às 21h30, o Cruzeiro fecha os jogos do dia diante da Francana, em Franca, buscando manter os 100% de aproveitamento e carimbar a primeira colocação do Grupo 13.
Confira abaixo onde assistir cada um dos duelos desta sexta-feira:
8h45
Inter de Limeira x CSA - Youtube Paulistão
11h
América-SP x Bahia - Xsports
13h
Volta Redonda x Atlético-BA - Youtube Paulistão
Botafogo-SP x Tuna Luso-PA - Youtube Paulistão
América-RJ x Sobradinho-DF - Youtube Paulistão
Capivariano x Rio Branco-ES - Youtube Paulistão
São Bento x Cascavel - Youtube Paulistão
15h15
Santa Fé-SP x Chapecoense - Youtube Paulistão
Tanabi x Goiás - Youtube Paulistão
Bandeirante x Santa Cruz - Youtube Paulistão
Flamengo-SP x Vitória - YouTube Ulisses TV
Juventus x Retrô-PE - Youtube Paulistão
16h
Trindade-GO x Luverdense-MT - Youtube Paulistão
16h45
Olímpico-SE x Carajás-PA - Youtube Paulistão
17h15
Velo Clube x Guanabara City-GO - Youtube Paulistão
18h
Noroeste x Atlético-PI - Youtube Paulistão
18h15
XV de Jaú x Corinthians - Youtube Xsports
18h45
Osasco Sporting x Maricá-RJ - Youtube Paulistão
Guarani x Naviraiense - Youtube Paulistão
19h
Grêmio Prudente x Ceará - Youtube Xsports
19h15
Barra-SC x Esporte de Patos-PB - Youtube Paulistão
19h30
I9 FC-SP x Vasco - Youtube CazéTV
20h15
Comercial-SP x América-MG - Youtube Paulistão
21h
Araçatuba-SP x Athletico-PR - Xsports
Assisense x Athletic-MG - Youtube Paulistão
21h30
Francana x Cruzeiro - Youtube Paulistão e CazéTV