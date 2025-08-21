Bombeiros recebem primeiro ônibus interestadual para combater incêndios

Novo ônibus do Corpo de Bombeiros promete ajudar em combate aos incêndios no Pantanal - Foto/ Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul recebeu o primeiro ônibus de transporte intermunicipal, que veio para auxiliar os socorristas em queimadas florestais em lugares distantes, com até 500 quilômetros de distância.

A entrega foi realizada nessa quinta-feira (21), por meio da Secretaria Estadual de Justiça (Sejusp) e, segundo o Comandante-Geral dos Bombeiros, Coronel Frederico Reis Pouso Salas, o ônibus era um sonho antigo dos militares.

A viatura promete conforto, segurança e suporte logístico. Com o foco no combate aos incêndios que atingem o Pantanal Sul-mato-grossense, o veículo possui alto desempenho para atender operações de longa distância, em terrenos variados e com carga elevada.

Avaliado pelo Tenente Douglas Laertes de Freitas, especialista em Engenharia Mecânica, o motor de 360 cavalos de potência garante estabilidade para prestarem o serviço quando chamados.

“Estamos falando de um motor preparado para superar adversidades operacionais sem comprometer a segurança da tropa ou o desempenho da missão”, explicou o especialista

Com capacidade para transportar 44 militares, além de carga individual equivalente a 12 metros cúbicos (m3), o espaço da nova aquisição considera ainda a logística dos instrumentos de trabalho que serão utilizados nas operações, sem comprometer o espaço interno.

O transporte é o primeiro pensado para médias e longas distâncias, por isso a capacidade e conforto para os combatentes do fogo foi considerado crucial para adquirir a inovação.

Fruto de convênio firmado em 2019, que foca na proteção ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul, com combate a incêndios florestais, o veículo veio por meio de recurso federal.

O Coronel Fábio Merá de Assis, Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros, relembra que antes da chegada do ônibus as operações eram em grande parte por viaturas operacionais que além da frota, transportavam equipamentos, materiais e mantimentos.

“Representa um reforço estratégico para a mobilidade operacional da corporação. Com a incorporação do ônibus à frota, será possível otimizar esse deslocamento, liberando mais viaturas para o transporte exclusivo de ferramentas e equipamentos, ampliando a capacidade de resposta e melhorando a logística das operações”, afirmou o Coronel.

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros ainda afirma que um dos objetivos é o conforto para suas frotas, que passam por momentos intensos durante o combate.

Nesse ano, em maio, foram entregues 20 novas caminhonetes para o Corpo de Bombeiros como investimento em combate a incêndios no Pantanal.

Chamas no Pantanal

Em 2024, foram queimados no bioma o total de 1,6 bilhões de hectares, de acordo com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA). Isso corresponde a 70% menos do que era esperado para aquele ano. Só no Pantanal era previsto inicialmente a queima de 5 milhões de hectares.

Já em 2025, ainda não há registros de queimadas no Pantanal, mas em regiões próximas. São 106 ações de combate, 99 na capital e sete no interior.