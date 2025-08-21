Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Combate a queimadas

Bombeiros recebem primeiro ônibus interestadual para combater incêndios

Devido à inovação, a expectativa é que os combates aos incêndios no Pantanal terão maior suporte logístico

Noysle Carvalho

21/08/2025 - 18h14
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul recebeu o primeiro ônibus de transporte intermunicipal, que veio para auxiliar os socorristas em queimadas florestais em lugares distantes, com até 500 quilômetros de distância.

A entrega foi realizada nessa quinta-feira (21), por meio da Secretaria Estadual de Justiça (Sejusp) e, segundo o Comandante-Geral dos Bombeiros, Coronel Frederico Reis Pouso Salas, o ônibus era um sonho antigo dos militares.

A viatura promete conforto, segurança e suporte logístico. Com o foco no combate aos incêndios que atingem o Pantanal Sul-mato-grossense, o veículo possui alto desempenho para atender operações de longa distância, em terrenos variados e com carga elevada.

Avaliado pelo Tenente Douglas Laertes de Freitas, especialista em Engenharia Mecânica, o motor de 360 cavalos de potência garante estabilidade para prestarem o serviço quando chamados.

“Estamos falando de um motor preparado para superar adversidades operacionais sem comprometer a segurança da tropa ou o desempenho da missão”, explicou o especialista

Com capacidade para transportar 44 militares, além de carga individual equivalente a 12 metros cúbicos (m3), o espaço da nova aquisição considera ainda a logística dos instrumentos de trabalho que serão utilizados nas operações, sem comprometer o espaço interno.

O transporte é o primeiro pensado para médias e longas distâncias, por isso a capacidade e conforto para os combatentes do fogo foi considerado crucial para adquirir a inovação.

Fruto de convênio firmado em 2019, que foca na proteção ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul, com combate a incêndios florestais, o veículo veio por meio de recurso federal.

O Coronel Fábio Merá de Assis, Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros, relembra que antes da chegada do ônibus as operações eram em grande parte por viaturas operacionais que além da frota, transportavam equipamentos, materiais e mantimentos.

“Representa um reforço estratégico para a mobilidade operacional da corporação. Com a incorporação do ônibus à frota, será possível otimizar esse deslocamento, liberando mais viaturas para o transporte exclusivo de ferramentas e equipamentos, ampliando a capacidade de resposta e melhorando a logística das operações”, afirmou o Coronel.

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros ainda afirma que um dos objetivos é o conforto para suas frotas, que passam por momentos intensos durante o combate.

Nesse ano, em maio, foram entregues 20 novas caminhonetes para o Corpo de Bombeiros como investimento em combate a incêndios no Pantanal.

Chamas no Pantanal

Em 2024, foram queimados no bioma o total de 1,6 bilhões de hectares, de acordo com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA). Isso corresponde a 70% menos do que era esperado para aquele ano. Só no Pantanal era previsto inicialmente a queima de 5 milhões de hectares.

Já em 2025, ainda não há registros de queimadas no Pantanal, mas em regiões próximas. São 106 ações de combate, 99 na capital e sete no interior.

acidente

Caminhão tomba em ribanceira e motorista de 34 anos morre

Motorista perdeu o controle da direção em uma curva, bateu e arrancou o guard-rail e caiu, na MS-430

21/08/2025 17h44

Compartilhar
Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreu

Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreu Foto: Idest

Continue Lendo...

Diego Pedroso da Silva, 34 anos, morreu em acidente em um trecho de serra na MS-430, entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Negro, nesta quinta-feira (21). Ele dirigia um caminhão na ribanceira.

De acordo com informações do site local Idest, Silva dirigia um caminhão carregado com ração para animais, sentido São Gabriel a Rio Negro, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção do veículo em uma curva.

O caminhão bateu e arrancou o guard-rail de concreto instalado no trecho para proteção e tombou ribanceira abaixo.

No asfalto, ficaram marcas de frenagem, que indicam que o motorista tentou parar o veículo, mas sem sucesso.

Com o impacto, ele foi arremessado para fora da cabine e morreu no local.

O caminhão pertencia a uma empresa terceirizada e o destino final da ração transportada a cidade de Corguinho.

A empresa de monitoramento do veículo recebeu um alerta, por volta das 7h, de que o caminhão estava há 20 minutos no mesmo local, o que, segundo a Polícia Civil, indica que o acidente aconteceu entre 6h40 e 7h10.

O gerente da empresa informou que o veículo havia passado por manutenção há cerca de 10 dias.

O delegado de Polícia Civil, Gabriel Cardoso, disse ao Idest que os acidentes têm sido frequentes na região. Para aumentar a segurança, foi feita a instalação dos guard-rails e melhorias na sinalização viária, mas que não impedem a ocorrência de acidentes.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.

Caminhão estava carregado com ração, tombou em ribanceira e motorista morreuCaminhão arrancou o guard-rail e caiu na ribanceira

126 anos

Campo Grande ganha 1ª piscina pública aquecida

A entrega faz parte do calendário de comemoração da cidade e foi inaugurada hoje no Centro Municipal de Treinamento Esportivo

21/08/2025 17h00

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Campo Grande ganhou a 1° piscina pública aquecida, nesta quinta-feira (21), por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o sistema de aquecimento foi instalado no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE). A entrega faz parte da programação em celebração aos 126 anos da Capital.

O novo sistema garante a continuidade das atividades aquáticas durante todo o ano, mesmo em dias frios, oferecendo mais conforto e segurança para os participantes. O recurso é resultado de uma parceria entre as Federações de Judô e Basquete, em formato de contrapartida.

Atualmente, o CEMTE conta com seis turmas de hidroginástica, atendendo 190 alunos, e 12 turmas de natação, com 170 inscritos, incluindo uma turma destinada a Pessoas com Deficiência (PCD). No total, são 18 oficinas aquáticas em funcionamento, que atendem cerca de 360 pessoas por semana, resultando em uma média de 1.440 atendimentos semanais e aproximadamente 5.800 atendimentos mensais.

Aluna de hidroginástica e natação há 6 meses, Geovanna Pereira de Souza, 30 anos, comemou a novidade. “As aulas são muito boas, proveitosas. Temos horários flexíveis e uma professora atenciosa. Com o aquecimento, vai facilitar muito para a gente, especialmente na época de inverno”, afirmou.

Para a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o novo sistema representada avanço na área esportiva. “A prefeitura está dando a oportunidade de praticarem esporte durante todo o ano, não somente nos períodos de verão. Trabalhamos para isso, para transformar a vida das pessoas. Vocês são importantes e queremos o melhor para todos”, ressaltou.

CEMTE

Inaugurado em 2017, o Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte) reúne modalidades como voleibol, basquetebol, lutas e esportes aquáticos.

O equipamento esportivo conta com a supervisão técnica da Funesp e das Federações envolvidas. No complexo esportivo são desenvolvidas atividades onde os atletas possam se aperfeiçoar e estar no mesmo nível técnico de atletas profissionais.

Para participar de oficinas oferecidas no local, os interessados devem preencher o cadastro no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE), localizado na Rua Tropeiro – esquina com a Rua Estefânia.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 10 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio

4

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS
mudança no tempo

/ 2 dias

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

5

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

/ 1 dia

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 3 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?