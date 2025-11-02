Corpo de criança campo-grandense é encontrado em saco plástico na Paraíba

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O corpo do campo-grandense Arthur Davi Velasques Piazza, de 11 anos, foi encontrado na noite de sábado (1º) em uma área de mata no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa (PB). O menino, que era autista e tinha deficiência visual, estava desaparecido desde a manhã de sexta-feira (31). O principal suspeito do crime é o pai da criança, Davi Piazza Pinto, de 38 anos, que se apresentou à polícia em Florianópolis (SC) e foi preso logo em seguida.

De acordo com a Polícia Civil da Paraíba, o homem havia viajado de Santa Catarina para a Paraíba com o argumento de ajudar nos cuidados do filho. A mãe da vítima mora em João Pessoa e vive um novo relacionamento. Segundo a investigação, Davi manteve contato com ela e pediu para encontrar o filho, o que ocorreu na região de Manaíra, zona leste da capital paraibana.

O delegado Bruno Germano informou que o pai e o filho tinham pouco contato e que o homem teria procurado a mãe para tentar restabelecer a convivência com a criança. No entanto, o encontro terminou de forma trágica.

Após o crime, Davi teria levado o corpo do menino até o bairro Colinas do Sul, onde o enterrou em uma área de mata, próxima a uma antiga fábrica abandonada. O corpo foi localizado dentro de um saco plástico preto, parcialmente coberto por terra, em uma cova rasa, conforme noticiou a TV Cabo Branco.

Equipes da Polícia Militar já realizavam buscas na região desde o desaparecimento da criança. A perícia informou que o corpo apresentava uma marca de queimadura no ombro, mas, segundo os peritos, o ferimento pode ter sido causado pela exposição ao sol. A causa da morte será confirmada após os exames de necropsia.

Enquanto isso, em Florianópolis, o suspeito se apresentou espontaneamente em uma delegacia, onde confessou o crime e foi preso. Ele segue à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil da Paraíba aprofunda as investigações para esclarecer as circunstâncias e a motivação do assassinato.

Davi Piazza, preso em Florianópolis (Reprodução/PMSC) Davi Piazza, preso em Florianópolis (Reprodução/PMSC)

Arthur Davi era natural de Campo Grande, onde o pai também já morou, no bairro Vila Planalto.

Assine o Correio do Estado