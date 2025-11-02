Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Corpo de criança campo-grandense é encontrado em saco plástico na Paraíba

Pai é o principal suspeito e foi preso após se apresentar à polícia em Florianópolis

Alison Silva

Alison Silva

02/11/2025 - 18h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O corpo do campo-grandense Arthur Davi Velasques Piazza, de 11 anos, foi encontrado na noite de sábado (1º) em uma área de mata no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa (PB). O menino, que era autista e tinha deficiência visual, estava desaparecido desde a manhã de sexta-feira (31). O principal suspeito do crime é o pai da criança, Davi Piazza Pinto, de 38 anos, que se apresentou à polícia em Florianópolis (SC) e foi preso logo em seguida.

De acordo com a Polícia Civil da Paraíba, o homem havia viajado de Santa Catarina para a Paraíba com o argumento de ajudar nos cuidados do filho. A mãe da vítima mora em João Pessoa e vive um novo relacionamento. Segundo a investigação, Davi manteve contato com ela e pediu para encontrar o filho, o que ocorreu na região de Manaíra, zona leste da capital paraibana.

O delegado Bruno Germano informou que o pai e o filho tinham pouco contato e que o homem teria procurado a mãe para tentar restabelecer a convivência com a criança. No entanto, o encontro terminou de forma trágica.

Após o crime, Davi teria levado o corpo do menino até o bairro Colinas do Sul, onde o enterrou em uma área de mata, próxima a uma antiga fábrica abandonada. O corpo foi localizado dentro de um saco plástico preto, parcialmente coberto por terra, em uma cova rasa, conforme noticiou a TV Cabo Branco.

Equipes da Polícia Militar já realizavam buscas na região desde o desaparecimento da criança. A perícia informou que o corpo apresentava uma marca de queimadura no ombro, mas, segundo os peritos, o ferimento pode ter sido causado pela exposição ao sol. A causa da morte será confirmada após os exames de necropsia.

Enquanto isso, em Florianópolis, o suspeito se apresentou espontaneamente em uma delegacia, onde confessou o crime e foi preso. Ele segue à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil da Paraíba aprofunda as investigações para esclarecer as circunstâncias e a motivação do assassinato.

                                              Davi Piazza, preso em Florianópolis (Reprodução/PMSC)

Arthur Davi era natural de Campo Grande, onde o pai também já morou, no bairro Vila Planalto.

 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Vestibular UEMS: inscrições seguem até próxima quinta-feira

Provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 23 de novembro de 2025

02/11/2025 16h30

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Com 871 vagas em cursos de bacharelado e licenciatura, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) segue com inscrições abertas para o Processo Seletivo Vestibular 2026 até a próxima quinta-feira (6). O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

O vestibular oferece oportunidades em diversas áreas, como Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Computação, Pedagogia, Letras, entre outras. A taxa de inscrição é de R$ 100.

As provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 23 de novembro de 2025, das 8h às 13h, em 19 municípios de Mato Grosso do Sul: Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

O exame será composto por 60 questões objetivas nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, além da redação, de caráter classificatório. A duração total será de cinco horas.

O gabarito preliminar será divulgado em 26 de novembro e o resultado final do processo seletivo em 20 de janeiro de 2026, no site da Fapec. As convocações para matrícula terão início em fevereiro de 2026, conforme o calendário acadêmico da UEMS.

O edital prevê condições especiais de prova para candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado, como pessoas com deficiência, lactantes e candidatos com transtornos globais do desenvolvimento. A solicitação deve ser feita no ato da inscrição.

As vagas serão distribuídas entre a ampla concorrência e o sistema de reserva de vagas, que contempla diferentes grupos sociais.

Do total de vagas ofertadas, 20% são destinadas a candidatos negros (pretos e pardos) que tenham concluído integralmente o ensino médio em escola pública, instituição privada com bolsa integral ou em organização social sem fins lucrativos.

Dez por cento são reservadas a indígenas que atendam aos mesmos critérios. Outros 10% das vagas são voltados a residentes de Mato Grosso do Sul há mais de dez anos e 5% a pessoas com deficiência ou com transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

Assine o Correio do Estado

sem cnh

Motociclista morre após atropelar pedestre em Campo Grande

Acidente aconteceu na manhã deste domingo na Rua Brilhante; Vítima não tinha CNH e havia saído de tabacaria

02/11/2025 16h00

Compartilhar
Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol)

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Um motociclista, identificado como Jallison Rodrigues Mota, morreu após atropelar um pedestre, na manhã deste domingo (2), na Rua Brilhante, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima pilotava uma moto Honda Fan 160, que tinha um outro homem como garupa, quando, em um cruzamento, atropelou um homem que atravessava a via.

Com o impacto, Mota e o garupa caíram e, com a força do impacto, o piloto morreu na hora, enquanto passageiro e o pedestre sofreram ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou procedimentos de reanimação no motociclista, mas ele teve a morte constatada ainda no local, por politrauma.

O pedestre foi encaminhado para a Santa Casa com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, múltiplas fraturas e otorragia (sangramento no ouvido).

Já o rapaz que estava na garupa foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, com escoriações.

A Polícia Civil esteve no local e constatou que o motociclista não tinha carteira nacional de habilitação (CNH).

O garupa disse aos policiais que a moto era de sua propriedade, mas que ele também não tem CNH.

O rapaz disse ainda que estava com a vítima em uma tabacaria momentos antes do acidente e quando deixaram o local ele entregou a direção à Mota. Não há informações se o motociclista estava alcoolizado.

Equipe da perícia também foi ao local e realizou os procedimentos periciais. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

A motocicleta foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado
SEGURANÇA PÚBLICA

/ 1 dia

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio
Loteria

/ 12 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

4

STF desengaveta ação contra ex-servidores investigados na Operação Lama Asfástica
Cidades

/ 2 dias

STF desengaveta ação contra ex-servidores investigados na Operação Lama Asfástica

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3528, sábado (1/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3528, sábado (1/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 24/10/2025

Juliane Penteado: Burnout no serviço público