Corpo de homem morto ao pegar carona é encontrado em MS

Crime foi motivado pelo roubo de uma caixa de som

Mariana Piell

Mariana Piell

28/01/2026 - 16h00
O corpo de um homem de 37 anos, que estava desaparecido há mais de duas semanas, foi encontrado na área rural de Aral Moreira, a cerca de 100 km do distrito de Bocajá, em Laguna Carapã, local onde foi visto pela última vez com vida. Motivação do crime foi o roubo de uma caixa de som.

As investigações da Delegacia de Polícia de Laguna Carapã, conduzida pela delegada Gabriela Vanoni, em atuação conjunta com o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, sob a condução do delegado Lucas Veppo, tiveram início após a comunicação do desaparecimento da vítima.

Desde então, a equipe policial passou a realizar diligências contínuas, com a oitiva de testemunhas e levantamento de informações relevantes.

O crime

Conforme testemunhas, o homem foi visto pela última vez no domingo, dia 11 de janeiro, na companhia do principal suspeito, o qual afirmou, em depoimento, ter oferecido uma carona a pedido da vítima até uma fazenda na zona rural. Com o avanço das investigações, foi concluído que o caroneiro foi o executor do crime.

A vítima foi colocada em uma emboscada e executada com três disparos de arma de fogo, sendo dois na face e um no peito, em uma área rural do município de Amambai.

Após o crime, o homicída contou com a ajuda de um comparsa para esconder o corpo em uma área rural de Aral Moreira.

Local de ocultação do corpo

A motivação do crime estaria relacionada ao fato de a vítima ter roubado uma caixa de som de um estabelecimento comercial, cuja proprietária é a atual namorada do executor.

Durante as investigações, a arma de fogo e o veículo utilizados no crime foram apreendidos e serão submetidos à perícia criminal.

O caso está sendo investigado como homicídio qualificado por motivo fútil, por emboscada e por uso de arma de fogo de uso restrito, além do crime de ocultação de cadáver e fraude processual por tentar destruir as provas.

Professor que abusou de pelo menos quatro crianças é preso em MS

Todas as vítimas têm cerca de 7 anos de idade

28/01/2026 15h30

Divulgação/PCMS

Um professor de 45 anos, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável, teve mandado de prisão cumprido no município de Antônio João, distante a 280 km de Campo Grande.

A ordem judicial foi expedida a partir de um inquérito policial que apura condutas de natureza sexual praticadas contra crianças.

De acordo a investigação, o suspeito teria se aproveitado da condição de professor para se aproximar das vítimas e as tocar sexualmente. 

Conforme consta nos autos do processo, há registro de pelo menos quatro vítimas com idade aproximada de 7 anos.

Ainda segundo o inquérito, o professor já foi denunciado neste mesmo ano por outro crime da mesma espécie, também envolvendo vítima vulnerável, circunstância considerada relevante para a adoção das medidas.

Previsão do Tempo

Todos os municípios de MS estão em alerta para tempestades e chuvas intensas

São esperados temporais com rajadas de ventos de hoje até domingo em todas as regiões do Estado

28/01/2026 15h00

Chuvas podem chegar a 50 milímetros por dia

FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta para tempestades e chuvas intensas até o final desta quinta-feira (29). 

Os avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tiveram início às 8 horas da manhã de hoje (28) e seguem até o final da semana. Todo o Estado está suscetível a volumes de chuva que podem chegar a 50 milímetros por dia, com ventos variando entre 40 e 60 km/h. 

O tempo chuvoso deve fechar o primeiro mês do ano. Durante o final de semana, são esperados volumes consideráveis na Capital e em grande parte do interior. 

Em Campo Grande, são esperadas chuvas a partir de quinta-feira logo pela manhã, seguindo até domingo. As mínimas esperadas para o período devem variar entre 21ºC e 23ºC, e as máximas não passam de 29ºC, de acordo com o Climatempo. 

Na região Pantanal do Estado, as chuvas devem chegar na madrugada de quinta-feira e persistir até o final de semana. Em Aquidauana, a mínima chega a 23ºC e a máxima não passa dos 31ºC. 

Em Dourados, o temporal chega durante a noite de quinta-feira, com acumulados de chuva esperados de 16 milímetros. As temperaturas ficam entre 21ºC e 34ºC até domingo, com pancadas de chuva todos os dias. 

Mais ao sul, na região Cone-Sul e Sul, já são esperadas chuvas fortes na noite de hoje (quarta), que podem perdurar até domingo, entre pancadas e temporais. Na quinta-feira, a mínima esperada é de 20ºC e as máximas chegam a 33ºC no sábado. 

Os municípios de Amambai, Anaurilândia, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi e Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos e Sete Quedas estão em alerta de perigo para temporais durante todo o final de semana, com volumes de chuva podendo chegar a 100 milímetros no dia, além de ventos fortes e queda de granizo.

Em Três Lagoas e região, hoje já são esperadas pancadas de chuvas. Amanhã, o tempo fecha e a previsão é de temporal durante todo o dia, com trégua durante o sábado e chuvas fortes no domingo. A mínima esperada é de 20ºC na quinta-feira e a maior temperatura deve ser no sábado, chegando a 30ºC.

Na região Norte, as chuvas também chegam na madrugada de quarta-feira para quinta-feira. Em Coxim, a previsão é de máximas de até 29ºC até o final de semana e temporal durante todo o domingo. 

Chuvas podem chegar a 50 milímetros por diaTodos os municípios estão em alerta até, pelo menos, sábado (30) / Fonte: Reprodução Inmet

Cuidados

Com todos os municípios de Mato Grosso do Sul em alerta, a Defesa Civil reforça os cuidados e recomendações para as condições: 

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
     

