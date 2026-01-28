Corpo de homem morto ao pegar carona é encontrado em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O corpo de um homem de 37 anos, que estava desaparecido há mais de duas semanas, foi encontrado na área rural de Aral Moreira, a cerca de 100 km do distrito de Bocajá, em Laguna Carapã, local onde foi visto pela última vez com vida. Motivação do crime foi o roubo de uma caixa de som.

As investigações da Delegacia de Polícia de Laguna Carapã, conduzida pela delegada Gabriela Vanoni, em atuação conjunta com o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, sob a condução do delegado Lucas Veppo, tiveram início após a comunicação do desaparecimento da vítima.

Desde então, a equipe policial passou a realizar diligências contínuas, com a oitiva de testemunhas e levantamento de informações relevantes.

O crime

Conforme testemunhas, o homem foi visto pela última vez no domingo, dia 11 de janeiro, na companhia do principal suspeito, o qual afirmou, em depoimento, ter oferecido uma carona a pedido da vítima até uma fazenda na zona rural. Com o avanço das investigações, foi concluído que o caroneiro foi o executor do crime.

A vítima foi colocada em uma emboscada e executada com três disparos de arma de fogo, sendo dois na face e um no peito, em uma área rural do município de Amambai.

Após o crime, o homicída contou com a ajuda de um comparsa para esconder o corpo em uma área rural de Aral Moreira.

Local de ocultação do corpo

A motivação do crime estaria relacionada ao fato de a vítima ter roubado uma caixa de som de um estabelecimento comercial, cuja proprietária é a atual namorada do executor.

Durante as investigações, a arma de fogo e o veículo utilizados no crime foram apreendidos e serão submetidos à perícia criminal.

O caso está sendo investigado como homicídio qualificado por motivo fútil, por emboscada e por uso de arma de fogo de uso restrito, além do crime de ocultação de cadáver e fraude processual por tentar destruir as provas.