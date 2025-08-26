Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Corpo de jovem desaparecido após mergulho em rio é localizado em Água Clara

Gabriel de Jesus Santos, 21 anos, se afogou domingo no Rio Verde durante um banho no local

Taynara Menezes

26/08/2025 - 12h30
O corpo de Gabriel de Jesus Santos, 21 anos, foi localizado na manhã desta terça-feira (26), no Rio Verde, em Água Clara. O jovem havia desaparecido no último domingo (24), após se afogar durante um banho no rio.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado por volta das 8h49, a cerca de mil metros do ponto onde ocorreu o acidente. A perícia foi acionada.

De acordo com o site Fatos Regionais, Gabriel trabalhava em uma empresa florestal e era considerado um bom nadador. Ele entrou no rio por volta das 13h30 de domingo, cerca de 100 metros acima da ponte do Rio Verde, mas não conseguiu retornar à margem.

As buscas começaram horas depois, já que o desaparecimento só foi registrado algum tempo após o ocorrido. Equipes de Campo Grande e Três Lagoas também foram mobilizadas para apoiar os trabalhos.

Alerta

Casos de afogamento são recorrentes em rios da região, principalmente em períodos de calor. O Corpo de Bombeiros reforça a necessidade de atenção redobrada ao nadar em locais com correnteza, galhadas e variações de profundidade, que aumentam os riscos.

  • Use colete salva-vidas: É a forma mais segura de evitar afogamentos, especialmente em rios e outros corpos de água desconhecidos. 
  • Conheça o local: Informe-se sobre a profundidade e a correnteza do rio antes de entrar. 
  • Evite locais perigosos: Não nade em rios com corredeira, pedras lisas, limos ou buracos. 
  • Cuidado com a imprudência: Nunca mergulhe de cabeça, especialmente em locais desconhecidos, para evitar batidas em pedras. 
  • Supervisão de crianças: As crianças devem estar sempre acompanhadas e supervisionadas de perto por um adulto. 
  • Não consuma álcool: O álcool e outras drogas prejudicam a capacidade de nadar e aumentam o risco de acidentes. 

Puer Praesidio 3

PF prende mais um homem com material pornográfico infantil em MS

A prisão ocorreu após investigações que tiveram início no mês de março que encontrou materiais de cunho sexual nos eletrônicos do investigado

26/08/2025 14h30

PF prende homem com material pornográfico infantil em MS

PF prende homem com material pornográfico infantil em MS Divulgação

Nesta terça-feira (26), a Polícia Federal realizou a prisão de um homem de 44 anos em Corumbá, a 420 quilômetros de Campo Grande. 

A ação foi resultado da Operação Puer Praesidio 3, que tem a finalidade de combater crimes de abuso sexual infantojunvenil na internet. 

As investigações tiveram início em março deste ano com a Operação Nicolau 16, quando foram apreendidos eletrônicos do investigado. 

Durante análises, foram encontrados vários vídeos e fotos contendo conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes. 

Também foram encontradas pesquisas realizadas pelo homem com cunho sexual envolvendo menores. 

O cumprimento do mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Corumbá. De acordo com a Polícia, a prisão reforça um “compromisso de todos os órgãos da persecução penal com a proteção dos menores e a erradicação desses crimes na internet”. 

O nome da Operação significa “proteção infantil” em latim, em referência direta ao compromisso da ação.

Casos recentes

No início do mês, um homem de 46 anos, que trabalha como segurança de uma escola em Campo Grande, foi detido suspeito de compartilhar material de abuso sexual infantil na internet. 

A investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), teve início quando foram identificados centenas de arquivos com o material ilícito circulando em plataformas digitais. 

A apuração conduzida pela equipe da DEPCA localizou o suspeito em sua residência no Bairro Maria Aparecida Pedrossian. 

Foram apreendidos dois celulares que seriam os instrumentos utilizados para o crime. Os dispositivos irão passar por perícia para aprofundar as investigações, além de identificar outras conexões com mais pessoas envolvidas. 

De acordo com a delegada titular da DEPCA, Anne Karine Trevizan, o foco da Delegacia é o combate para erradicação da circulação de material pornográfico infantil que, muitas vezes, está vinculado a redes criminosas organizadas. 

“Nosso objetivo é retirar esse conteúdo do ambiente virtual, responsabilizar os envolvidos e reduzir os danos causados às vítimas, cujas imagens continuam sendo exploradas repetidamente.” ressalta Trevizan. 

No mesmo dia, a Polícia Federal prendeu, em flagrante, um homem investigado por crimes de abuso sexual infantil, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no município de Rio Brilhante/MS, durante a Operação Guardiã da Inocência, voltada ao combate de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Durante as diligências, foram encontrados materiais contendo imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes armazenados em dispositivos eletrônicos. 

No dia 29 de julho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Anjos do Conesul II em Naviraí, a 358 quilômetros de Campo Grande. 

A operação tem como objetivo interceptar o compartilhamento e o armazenamento de conteúdo pornográfico infantil pela internet. 

Os investigadores encontraram um indivíduo que armazenava e compartilhava imagens e vídeos de abuso sexual infantil para mais envolvidos em vários países através de plataformas virtuais e das redes sociais. 

A Polícia cumpriu mandado judicial de busca e apreensão na casa do suspeito e de outro na cidade de Douradina. Foi apreendido os equipamentos utilizados para o compartilhamento no material. 

Outra operação desenvolvida por policiais, mas da Delegacia Especializada de Proteção da Criança e ao Adolescente (DEPCA) e a Delegacia de Polícia de Ivinhema, a Operação Sentinela, realizou a prisão de um homem de 22 anos em Ivinhema em abril deste ano. 

O suspeito foi identificado após intensa atividade cibernética, com download e compartilhamento de milhares de arquivos contendo material de abuso sexual infanto-juvenil (CSAM) em ambiente virtual.

O estudante armazenava e distribuía grande quantidade de vídeos e fotos com cenas de sexo explícito e conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Além dos arquivos, a polícia encontrou conversas do investigado com crianças e adolescentes em redes sociais, com teor sexual. Essas interações também serão alvo de apuração detalhada pelas equipes de investigação.

Pena

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa para este crime. Tramita no Senado uma proposta para aumentar a reclusão para de 8 a 12 anos, além da multa. 
 

Fatalidade

Acidente mata dois caminhoneiros e interdita BR-262

A colisão frontal ocorreu na manhã desta terça-feira (26), interrompendo o fluxo de veículos, que está parado há mais de duas horas

26/08/2025 14h22

Crédito: Fatos Regionais

Após a colisão frontal entre duas carretas, na manhã desta terça-feira (26), que culminou na morte de dois caminhoneiros, a BR-262 segue interditada há mais de duas horas. O acidente aconteceu no km 262, em Ribas do Rio Pardo, município localizado a 96 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 11h40. O caminhão-baú seguia no sentido Campo Grande/Ribas do Rio Pardo, e a carreta bitrem vinha no sentido contrário quando houve o choque frontal. O impacto foi tão violento que ambos os motoristas morreram no local.

Também se envolveu no acidente uma terceira carreta, que teve a lateral atingida. O motorista não sofreu ferimentos.

A PRF informou que a pista segue totalmente interditada. O tráfego de automóveis e veículos de carga de médio porte está sendo desviado pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo.

Os veículos envolvidos no acidente estavam vazios. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a idade ou o nome das vítimas.

Um vídeo feito por uma pessoa que estava no local mostra destroços espalhados pela pista e a frente de um dos caminhões completamente destruída. É possível ver também a presença de uma viatura de socorristas.

 

 

Acidentes em rodovias de MS

Levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal destaca que 438 dos 658 acidentes ocorridos nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul em 2025 ocorreram na BR-262 e BR-163

Em números gerais, entre janeiro e junho deste ano, a BR-163 registrou 312 acidentes, ao passo que foram constatadas 126 ocorrências na BR-262.

No ano passado, 182 pessoas morreram e 1.940 ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais do estado, segundo dados do Anuário da Polícia Rodoviária Federal, em média, houve uma morte a cada dois dias.

Números 
De janeiro a dezembro de 2024, foram identificados 1.803 acidentes. Dentre os feridos, 1.393 tiveram ferimentos leves e 547 foram graves.

O tipo de veículo em que os acidentes mais resultaram em mortes foram os de passeio. 

Na sequência, aparecem caminhões, motos e ônibus.

No Estado, são 4.109,2 quilômetros de rodovias federais, segundo a PRF, e a maioria dos acidentes aconteceram na BR-163, conhecida como rodovia da morte.

** Colaborou Alison Silva

