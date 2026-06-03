Corpus Christi: ruas começam a ser interditadas para celebrações do feriado

Confecção de tapetes no feriado de Corpus Christi, em Campo Grande - Marcelo Victor

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Atenção, motoristas de Campo Grande. Nesta quarta-feira (3), algumas ruas da Capital serão interditadas na região central. Isto porque a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) começa os trabalhos para isolar a área onde serão confeccionados os tradicionais tapetes de Corpus Christi.

A interdição começa já na manhã desta quarta-feira (3), às 8h e se estende até às 23h de amanhã (4). A Avenida Fernando Corrêa da Costa será interditada no sentido centro/bairro, da Rua 14 de julho até a Avenida Calógeras, a partir das 08:00.

Uma outra ação da Agetran ocorre mais tarde nesta quarta-feira. Desta vez, será na Avenida Afluente, no bairro Portal Caiobá, próximo ao número 964. A interdição ocorre das 19:30 Às 22:00h. Na ocasião, haverá um evento social comunitário.

Como rotas alternativas, para não ficarem presos ao trânsito, os condutores podem optar por dirigir na rua Francisco Antônio de Souza ou na rua Poente.

Corpus Christi

Na religião católica, o dia de Corpus Christi celebra o Mistério da Eucaristia e o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo.

A celebração é uma referência à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição da Eucaristia, durante a Última Ceia de Jesus Cristo com os Apóstolos.

É uma homenagem à eucaristia. Esse sacramento do catolicismo é realizado como uma forma de relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Neste sacramento, o pão que é consumido representa o corpo de Cristo, e o vinho ingerido simboliza o sangue de Cristo.

A realização da eucaristia é uma referência à Última Ceia, realizada por Cristo com seus discípulos durante a Semana Santa, e à ordem de Cristo (conforme a simbologia citada) de consumir o pão e o vinho em sua memória.

Ainda dentro da teologia católica, acredita-se que na eucaristia ocorre algo conhecido como transubstanciação, no qual os elementos (hóstia e vinho), após serem consagrados, transformam-se, em essência, na carne e no sangue de Cristo.

Em 2020 e 2021, a tradicional celebração do Corpus Christi foi adaptada, devido à pandemia de Covid-19.

Em 2020, não houve procissões e confecção de tapetes e as missas foram realizadas on-line, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Já em 2021, os tapetes foram confeccionados pelas pastorais, dentro do pátio das Igrejas e não nas ruas. As celebrações foram realizadas presencial e à distância e as procissões foram apenas em carreata.

A partir de 2022, a missa e a procissão voltaram às ruas, mas com mudança de local. Tradicionalmente, a missa era realizada na rua 14 de Julho, esquina com a Mato Grosso, e a procissão sobre os tapetes percorria a 14 de Julho até a Fernando Côrrea da Costa.

Com a revitalição da 14, a missa passou a ser realizada na Praça do Rádio Clube, com procissão percorrendo trecho da Afonso Pena e rua 13 de Junho, até a Fernando Côrrea da Costa, onde há benção e show.

Assine o Correio do Estado