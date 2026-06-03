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TRÂNSITO

Corpus Christi: ruas começam a ser interditadas para celebrações do feriado

A Avenida Fernando Corrêa da Costa estará interditada, das 8h desta quarta-feira até às 23h de amanhã

João Pedro Flores

03/06/2026 - 08h15
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Atenção, motoristas de Campo Grande. Nesta quarta-feira (3), algumas ruas da Capital serão interditadas na região central. Isto porque a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) começa os trabalhos para isolar a área onde serão confeccionados os tradicionais tapetes de Corpus Christi.

A interdição começa já na manhã desta quarta-feira (3), às 8h e se estende até às 23h de amanhã (4). A Avenida Fernando Corrêa da Costa será interditada no sentido centro/bairro, da Rua 14 de julho até a Avenida Calógeras, a partir das 08:00. 

Uma outra ação da Agetran ocorre mais tarde nesta quarta-feira. Desta vez, será na Avenida Afluente, no bairro Portal Caiobá, próximo ao número 964. A interdição ocorre das 19:30 Às 22:00h. Na ocasião, haverá um evento social comunitário. 

Como rotas alternativas, para não ficarem presos ao trânsito, os condutores podem optar por dirigir na rua Francisco Antônio de Souza ou na rua Poente. 

Corpus Christi

Na religião católica, o dia de Corpus Christi celebra o Mistério da Eucaristia e o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. 

A celebração é uma referência à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição da Eucaristia, durante a Última Ceia de Jesus Cristo com os Apóstolos.

É uma homenagem à eucaristia. Esse sacramento do catolicismo é realizado como uma forma de relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. 

Neste sacramento, o pão que é consumido representa o corpo de Cristo, e o vinho ingerido simboliza o sangue de Cristo.

A realização da eucaristia é uma referência à Última Ceia, realizada por Cristo com seus discípulos durante a Semana Santa, e à ordem de Cristo (conforme a simbologia citada) de consumir o pão e o vinho em sua memória.  

Ainda dentro da teologia católica, acredita-se que na eucaristia ocorre algo conhecido como transubstanciação, no qual os elementos (hóstia e vinho), após serem consagrados, transformam-se, em essência, na carne e no sangue de Cristo.

Em 2020 e 2021, a tradicional celebração do Corpus Christi foi adaptada, devido à pandemia de Covid-19.

Em 2020, não houve procissões e confecção de tapetes e as missas foram realizadas on-line, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Já em 2021, os tapetes foram confeccionados pelas pastorais, dentro do pátio das Igrejas e não nas ruas. As celebrações foram realizadas presencial e à distância e as procissões foram apenas em carreata.

A partir de 2022, a missa e a procissão voltaram às ruas, mas com mudança de local. Tradicionalmente, a missa era realizada na rua 14 de Julho, esquina com a Mato Grosso, e a procissão sobre os tapetes percorria a 14 de Julho até a Fernando Côrrea da Costa.

Com a revitalição da 14, a missa passou a ser realizada na Praça do Rádio Clube, com procissão percorrendo trecho da Afonso Pena e rua 13 de Junho, até a Fernando Côrrea da Costa, onde há benção e show.

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HOMICÍDIO

Polícia apreende adolescente que matou agressor de criança

Weslley Gutierrez Corrêa foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto por ter agredido e roubado um menino de 12 anos

03/06/2026 10h30

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Arma, munições e a bicicleta usada no crime foram apreendidas pela Polícia

Arma, munições e a bicicleta usada no crime foram apreendidas pela Polícia Divulgação

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Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pelas Polícias Civil e Militar, nesta terça-feira (2), em Caarapó. Ele é apontado como autor do homicídio que vitimou Weslley Gutierrez Correa, de 20 anos. O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (1º), no cruzamento das ruas Minas Gerais e Fernando Corrêa da Costa, no bairro Santa Maria.

De acordo com a investigação, Weslley seguia por uma via pública quando foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados pelo adolescente, que se aproximou com uma bicicleta.

Durante as investigações, também foram levantadas informações sobre um episódio ocorrido na noite anterior, quando Weslley teria efetuado disparos de arma de fogo contra a residência de um morador da cidade.

A Polícia Militar localizou o adolescente em posse de um revólver municiado. Ele confessou a autoria do homicídio e alegou ter sido ameaçado pelo rapaz.

Em outro endereço, os policiais encontraram a bicicleta utilizada no crime, além de munições de calibre restrito. Um homem foi preso em flagrante em razão da posse do material apreendido.

O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado e terá internação provisória.

As investigações prosseguem para apurar a eventual participação de terceiros, a origem da arma de fogo e das munições apreendidas, bem como todas as circunstâncias relacionadas ao crime.

Agressão

Wesley Gutierrez Correia foi condenado por espancar e assaltar um menino de 12 anos que vendia bombons na Avenida Dom Pedro II, próximo a Praça da Vila Planalto. O crime ocorreu em janeiro de 2025 e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o jovem de 12 anos vendia bombons para comprar um tênis e um celular. Por volta das 22h, ao passar por uma praça do município, o garoto foi abordado por Weslley, que roubou um fone de ouvido do menino.

Após recuperar o objeto, o menino tentou fugir correndo, mas foi perseguido e alcançado por Weslley, que o agrediu com um soco. Com o garoto caído no chão, o criminoso roubou a carteira e fugiu.

Conforme o processo, as agressões provocaram fratura na clavícula e sangramento no ouvido do menino. As lesões deixaram a vítima incapacitada para suas atividades habituais por mais de 30 dias.

Wesley foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 5 mil por danos causados ao menino. Além disso, tinha passagem por roubo.

MATO GROSSO DO SUL

Mais de 27 mil pessoas deixaram programa Mais Social por melhorar condição de vida

Mato Grosso do Sul é o 5º estado com menos dependentes de programas sociais e índices de pobreza aparecem em queda

03/06/2026 10h25

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Desde 2023, mais de 27 mil sul-mato-grossenses saíram do programa Mais Social após melhorarem de vida sem necessitar mais do benefício. O Estado é o 5º com menos dependentes de programas sociais e os índicesde extrema pobreza aparecem em queda.

O Mais Social é um programa social estruturante da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humano (Sead), que oferece segurança alimentar e nutricional e um dos responsáveis pela mudança de vida dos beneficários.

Foto: Divulgação

Entre as 27,6 mil pessoas que devolveram o cartão do mais social por não precisarem mais do auxílio está Marcos Gabriel de Arruda Calonga, de 34 anos, que entrou no programa em 2018.

Depois de perder o emprego e passar a trabalhar em casa como barbeiro, a renda obtida por Marcos Gabriel não era suficiente para sustentar a família de sete pessoas, composta por sua esposa, os quatro filhos e a sogra.

Com o auxílio ele pôde manter até conseguir melhorar a condição da família. Atualmente ele é vigilante em uma entidade sindical rural e os filhos mais velhos, de 17 e 18 anos ajudam em casa, de modo que a renda agora é suficiente para garantir dignidade à família, sem necessidade do programa.

“Conversei com minha esposa e decidimos que continuar a receber seria injusto. Decidimos abrir mão para que outras pessoas possam entrar no programa. O Mais Social nos ajudou bastante, mas hoje eu vejo que tem pessoas que precisam mais do que nós”.

O programa ainda oferece para mães solos um outro auxílio do Programa de Apoio à Mulher Trabalhadora e Chefe de Família, com o adicional de R$ 600 por criança com idade de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias, para que essas mulheres possam deixar os filhos em um local seguro e de cuidado durante o horário de serviço delas.

O benefício extra é mediante a comprovação de vínculo empregatício das mães ou de recolhimento previdenciário. Além disso, as mulheres beneficiadas que decidem frequentar ensino regular ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) recebem outro adicional de R$ 300 por mês, como incentivo.

Qualidade de vida

Além do Mais Social, outros programas garantem oportunidades de mudança de vida por meio do estudo e trabalho, como o MS Supera, que oferece bolsa de um salário mínimo mensal a estudantes de baixa renda cursantes de educação profissional técnica de nível médio e universitários de instituições públicas e privadas.

Assim como o MS Supera e o Mais Social, o Cadastro Único também demonstra a redução vulnerabilidade no Estado. Os registros do CadÚnico dentro do período de março de 2024 a março deste ano, teve a retirada de 44.604 pessoas do banco de dados devido a mudaça de vida para melhor.

Conforme o IBGE, a proporção de pessoas na extrema pobreza caiu 40,7% em Mato Grosso do Sul, no período de dois anos, passando de 2,75 para 1,6%, colocando o estado como 3º menor índice de extrema pobreza do país e com 34 mil famílias fora da condição de insegurança alimentar.

Os programas sociais são parte de parcerias entre as secretarias do Estado, que garantem que a função de incentivo à educação e qualificação profissional seja mantida, para que os beneficiários aproveitem as oportunidades para melhorarem de vida.

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