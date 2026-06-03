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Carga Milionária

Família mineira comandava esquema de tráfico por Corumbá

Segundo investigação da Polícia Federal, um pai e duas filhas que moravam em Minas Gerais são apontados como líderes de quadrilha que traficava cocaína

Rodolfo César, de Corumbá

03/06/2026 - 08h00
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Com uso de helicóptero e pelo menos 230 policiais de efetivo atuando diretamente em uma operação para cobrir os estados de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais, a Polícia Federal atuou contra um pai e duas filhas apontados como líderes de um esquema de tráfico de cocaína a partir de Corumbá. 

A droga tinha como destino Uberlândia (MG) para depois ser distribuída para cidades de São Paulo, interior de Minas Gerais e Belo Horizonte. Além de cocaína, o grupo criminoso também atuou no tráfico de skunk e de armas.

A operação Mens Occulta ainda agiu diretamente para combater a lavagem de dinheiro. As investigações da PF em Uberlândia tiveram início em 2024 e houve a identificação de que a família mineira movimentou, ao menos, R$ 70 milhões ao longo de cinco anos sem comprovação de origem do dinheiro. 

Só em apreensões que a PF conseguiu alcançar, foram também 2,9 toneladas somente em cocaína, ao longo de 11 flagrantes.

Essas apreensões e o cruzamento de dados realizado com os presos levou aos indícios sobre o comando da organização criminosa. 

“Foram autorizados pela Subseção Judiciária de Uberlândia (TRF6) o cumprimento de 49 mandados de busca e apreensão e 25 mandados de prisão preventiva nas seguintes cidades: Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Araguari, Centralina, Araporã e Belo Horizonte (MG); Cariacica (ES); Campo Grande e Corumbá (MS).

O grupo criminoso é suspeito de movimentar R$ 70 milhões em valores sem lastro, no período de cinco anos, conforme relatórios de inteligência financeira”, detalhou a PF em nota.

Para conseguir criar a movimentação financeira da família, o pai e as filhas, que não tiveram os nomes divulgados, tinham na região conhecida como Triângulo Mineiro (Uberlândia, Uberaba e Araguari), ranchos, apartamentos, cavalos de raça, embarcações e veículos. Apesar dos altos valores, a família não ostentava os bens de forma pública.

Durante a operação, por exemplo, os policiais encontraram um veículo motorhome avaliado em R$ 1,2 milhão. 

Também houve ações ocorrendo em regiões onde estão instalados ranchos em beira de lago, em Uberlândia, que são avaliados em, pelo menos, R$ 6 milhões.

A PF não confirmou se a família foi presa em um desses ranchos visitados, mas fez apreensões nesses locais de alto padrão.

No total, 12 pessoas foram presas com os cumprimentos de mandados, que no total eram 25 mandados. A PF não detalhou quem acabou escapando da prisão, mas confirmou que além do cumprimento dos mandados, armamento variado foi encontrado em diferentes cidades, principalmente nos municípios mineiros.

Responsável pelo inquérito, o delegado Felipe Martins Perez Garcia apontou que as investigações prosseguem por conta dos materiais apreendidos que servem para identificar outros elementos da atuação da organização criminosa.

ESQUEMA

As investigações iniciadas em 2024 mostraram que a família mineira comandava o tráfico transnacional e assumia o transporte de cocaína a partir de Corumbá para chegar em Uberlândia, distante cerca de 1,1 mil km da fronteira. 

Na cidade mineira estavam galpões que serviram para armazenar a droga. Depois disso, o entorpecente era dividido para ser enviado para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e municípios do interior de Minas Gerais.

Para conseguir movimentar os valores milionários envolvidos no tráfico transnacional, empresas de fachada eram abertas em Minas Gerais. 

Pessoas usadas como “laranjas” apareciam como proprietárias desses locais, que se utilizavam de galpões.

Uberlândia é uma região conhecida por ser hub logístico para o transporte de mercadorias ligando as Regiões Norte e Sudeste, principalmente São Paulo.

No Espírito Santo, a célula que estava atuando da organização criminosa tinha a responsabilidade da gestão financeira dos crimes envolvidos como tráfico internacional de drogas, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 

A PF não confirmou, mas em Corumbá já vinha sendo investigado o transporte ilegal de cocaína a partir de caminhões que transportam minério de ferro desde a região de fronteira para Minas Gerais. 

Em 2025, apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul (PRF-MS), principalmente na BR-262, identificou o aliciamento de caminhoneiros para realizar esse tipo de transporte.

O frete criminoso poderia gerar até R$ 10 mil por viagem. 

Em abril de 2025, uma das maiores apreensões desse tipo interceptou 452 quilos de cocaína, droga que chega a ser avaliada em R$ 22 milhões e que viajava escondida em caminhão com minério de ferro.

* SAIBA 

Conforme a Polícia Federal, ao longo das investigações foram feitos 11 flagrantes lavrados contra a organização criminosa, onde foram apreendidas cerca de 2,9 toneladas de cocaína, provenientes da região de Corumbá.

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viagem

Corpus Christi vai movimentar 22,3 mil passageiros em aeroportos de MS

124 pousos e decolagens estão previstos em CGR, 2 em Corumbá e 2 em Ponta Porã

03/06/2026 11h00

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Avião da Gol Linhas Aéreas Brasileiras no pátio de CGR

Avião da Gol Linhas Aéreas Brasileiras no pátio de CGR Gerson Oliveira

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Corpus Christi, feriado nacional, movimenta tanto rodovias, quanto aeroportos. Com isso, o movimento promete ser intenso nos aeroportos de Mato Grosso do Sul, administrados pela Aena.

De acordo com a Aena Brasil, a estimativa é que, entre quarta-feira (3) e domingo (7):

  • 21.796 passageiros embarquem e desembarquem no Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR)
  • 272 passageiros embarquem e desembarquem no Aeroporto de Ponta Porã
  • 272 passageiros embarquem e desembarquem no Aeroporto de Corumbá

Além disso, 124 pousos e decolagens estão previstos em CGR, 2 em Corumbá e 2 em Ponta Porã. 

“Em feriados prolongados, como o de Corpus Christi, registramos aumento na movimentação de passageiros e operações. Toda a nossa infraestrutura e as equipes da Aena estão preparadas para atender os usuários com máxima eficiência, segurança e conforto", destacou o diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena Brasil, Filipe Reis.

Quem tem oportunidade e disponibilidade, não perde tempo para curtir o feriadão em outra cidade.

RECOMENDAÇÕES

  • Voos Nacionais: Leve um documento de identificação oficial com foto original e atualizado, como RG (ou a nova Carteira de Identidade Nacional), CNH ou Passaporte. Chegue com 2 horas de antecedência.
  • Voos Internacionais: É obrigatório o passaporte original válido. Verifique se o destino exige visto, seguro viagem e certificados de vacinação (como o de Febre Amarela). Chegue com 4 horas de antecedência.
  • Bagagem de Mão: Geralmente limitada a 10 kg e com dimensões máximas de 55cm x 35cm x 25cm.
  • Item Pessoal: Você pode levar uma mochila ou bolsa pequena (aprox. 45x35x20cm) que deve ser acomodada obrigatoriamente abaixo do assento à sua frente.

 

HOMICÍDIO

Polícia apreende adolescente que matou agressor de criança

Weslley Gutierrez Corrêa foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto por ter agredido e roubado um menino de 12 anos

03/06/2026 10h30

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Arma, munições e a bicicleta usada no crime foram apreendidas pela Polícia

Arma, munições e a bicicleta usada no crime foram apreendidas pela Polícia Divulgação

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Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pelas Polícias Civil e Militar, nesta terça-feira (2), em Caarapó. Ele é apontado como autor do homicídio que vitimou Weslley Gutierrez Correa, de 20 anos. O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (1º), no cruzamento das ruas Minas Gerais e Fernando Corrêa da Costa, no bairro Santa Maria.

De acordo com a investigação, Weslley seguia por uma via pública quando foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados pelo adolescente, que se aproximou com uma bicicleta.

Durante as investigações, também foram levantadas informações sobre um episódio ocorrido na noite anterior, quando Weslley teria efetuado disparos de arma de fogo contra a residência de um morador da cidade.

A Polícia Militar localizou o adolescente em posse de um revólver municiado. Ele confessou a autoria do homicídio e alegou ter sido ameaçado pelo rapaz.

Em outro endereço, os policiais encontraram a bicicleta utilizada no crime, além de munições de calibre restrito. Um homem foi preso em flagrante em razão da posse do material apreendido.

O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado e terá internação provisória.

As investigações prosseguem para apurar a eventual participação de terceiros, a origem da arma de fogo e das munições apreendidas, bem como todas as circunstâncias relacionadas ao crime.

Agressão

Wesley Gutierrez Correia foi condenado por espancar e assaltar um menino de 12 anos que vendia bombons na Avenida Dom Pedro II, próximo a Praça da Vila Planalto. O crime ocorreu em janeiro de 2025 e foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o jovem de 12 anos vendia bombons para comprar um tênis e um celular. Por volta das 22h, ao passar por uma praça do município, o garoto foi abordado por Weslley, que roubou um fone de ouvido do menino.

Após recuperar o objeto, o menino tentou fugir correndo, mas foi perseguido e alcançado por Weslley, que o agrediu com um soco. Com o garoto caído no chão, o criminoso roubou a carteira e fugiu.

Conforme o processo, as agressões provocaram fratura na clavícula e sangramento no ouvido do menino. As lesões deixaram a vítima incapacitada para suas atividades habituais por mais de 30 dias.

Wesley foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 5 mil por danos causados ao menino. Além disso, tinha passagem por roubo.

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