Corpus Christi vai movimentar 22,3 mil passageiros em aeroportos de MS

Corpus Christi, feriado nacional, movimenta tanto rodovias, quanto aeroportos. Com isso, o movimento promete ser intenso nos aeroportos de Mato Grosso do Sul, administrados pela Aena.
De acordo com a Aena Brasil, a estimativa é que, entre quarta-feira (3) e domingo (7):
- 21.796 passageiros embarquem e desembarquem no Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR)
- 272 passageiros embarquem e desembarquem no Aeroporto de Ponta Porã
- 272 passageiros embarquem e desembarquem no Aeroporto de Corumbá
Além disso, 124 pousos e decolagens estão previstos em CGR, 2 em Corumbá e 2 em Ponta Porã.
“Em feriados prolongados, como o de Corpus Christi, registramos aumento na movimentação de passageiros e operações. Toda a nossa infraestrutura e as equipes da Aena estão preparadas para atender os usuários com máxima eficiência, segurança e conforto", destacou o diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena Brasil, Filipe Reis.
Quem tem oportunidade e disponibilidade, não perde tempo para curtir o feriadão em outra cidade.
RECOMENDAÇÕES
- Voos Nacionais: Leve um documento de identificação oficial com foto original e atualizado, como RG (ou a nova Carteira de Identidade Nacional), CNH ou Passaporte. Chegue com 2 horas de antecedência.
- Voos Internacionais: É obrigatório o passaporte original válido. Verifique se o destino exige visto, seguro viagem e certificados de vacinação (como o de Febre Amarela). Chegue com 4 horas de antecedência.
- Bagagem de Mão: Geralmente limitada a 10 kg e com dimensões máximas de 55cm x 35cm x 25cm.
- Item Pessoal: Você pode levar uma mochila ou bolsa pequena (aprox. 45x35x20cm) que deve ser acomodada obrigatoriamente abaixo do assento à sua frente.