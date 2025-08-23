Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

tradição

Corrida do facho tem mais de 200 inscritos neste ano

Equipes masculinas começam a disputa a partir das 6 horas desta terça-feira e a tendência é de que concluam o percurso e pouco mais de meia hora

Neri Kaspary

Neri Kaspary

23/08/2025 - 18h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com mais de 200 atletas inscritos, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza na terça-feira (26), a partir das 6 horas, a tradicional Corrida do Facho, que abre oficialmente as comemorações do aniversário de Campo Grande, que na data completa 126 anos. A largada e chegada serão na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, onde também acontece a entrega dos bastões. 

A corrida é disputada em equipes. No masculino, cada grupo é formado por dez atletas, e no feminino, por cinco atletas. Cada competidor percorre aproximadamente mil metros, somando dez mil metros para o masculino e 5 mil metros para o feminino. Durante a prova, o atleta em atividade entrega o bastão ao próximo integrante de sua equipe, no ponto determinado pela organização.

O percurso compreende a saída da Rua 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena, seguindo pela Dom Aquino, 14 de Julho, 15 de Novembro e retornando pela 13 de Maio até a Afonso Pena, onde é realizada a troca de bastão.

As equipes mais bem colocadas serão premiadas com troféus e medalhas. No masculino, serão entregues 13 medalhas para atletas e técnicos das três primeiras colocações. Já no feminino, oito medalhas para os três primeiros lugares. 

Além disso, as equipes campeãs de cada categoria recebem o Troféu Transitório, que permanece com o grupo vencedor até a edição seguinte. O troféu passa a ser definitivo para a equipe que conquistar três vitórias consecutivas ou cinco alternadas.

Neste ano, participam da competição 11 equipes masculinas e 12 femininas, entre associações esportivas, grupos de corrida e instituições militares.

No ano passado, a Associação Desportiva Atletas de Cristo (ADAC) ficou com o primeiro de ambas as categorias. No feminino, o tempo foi de 20m25s, enquanto a equipe masculina terminou o percurso em 34m50s.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destacou a importância da prova. “É um dia muito especial, em que celebraremos o aniversário de Campo Grande com esporte, saúde e integração. A Prefeitura tem investido em oferecer atividades para toda a população, e a Corrida do Facho é uma tradição que simboliza união, esforço coletivo e o orgulho de ser campo-grandense”, afirmou.

Equipes masculinas inscritas: ADAC – Associação Desportiva Atletas de Cristo; Turma do Longo; Centro Olímpico da Vila Nasser; Sidi Ajala; Pace Runners; Kenya Run; Corpo de Bombeiros Militar de Campo Grande – MS; 9º Batalhão de Com. e Guerra Eletrônica; Colégio Militar de Campo Grande; Boinas Pretas; Comando Militar do Oeste.

Equipes femininas inscritas: Desafios 365; Só + 1K; Boinas Pretas; Fofa- Se o Pace; Turma do Longo; Meninas Raras; Gatas do Cross; Raros – RX; Pace Runners; Raça; Sidi Ajala; Street Runnerinaction.

(Com assessoria)

 

OPERAÇÃO

Investigado pelo MPMS atua há 9 anos em esquema de extorsão digital

Órgão deflagrou a 2ª fase da operação Operação Cyber Fake na última quinta-feira (21), resultado de investigação que revelou diversos golpes realizados pelo rapaz desde 2016

23/08/2025 13h30

Compartilhar
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul deflagrou a 2ª fase da Operação Cyber fake

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul deflagrou a 2ª fase da Operação Cyber fake Foto: MPMS

Continue Lendo...

Preso pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) no interior do estado, golpista atuava desde 2016 em esquema de extorsão digital, utilizando perfis falsos e oferecendo serviços fraudulentos de “proteção cibernética”.

Na última quinta-feira (21), o órgão deflagrou a Operação Cyber Fake, em conjunto com a Unidade de Combate aos Crimes Cibernéticos (UICC/CI). Nesta ação, um rapaz foi preso preventivamente em Itaquiraí, município a 405 quilômetros de Campo Grande.

Segundo investigação do Ministério Público, o rapaz seguia um padrão em seus golpes: criava um perfil falso nas redes sociais, ameaçava a vítima dizendo que iria expor conteúdos íntimos e, posteriormente, se apresentava como “especialista em segurança digital”.

Ele conquistava a confiança da pessoa e oferecia o serviço de proteção, seja para “remover conteúdos da internet” ou “blindar perfis contra ataques”, cobrando valores exorbitantes para realizar a suposta ação. Era um golpe com ciclo ‘infinito’, já que ele mesmo era autor da ameaça e a solução da mesma.

Em um dos casos citados pelo MPMS, uma vítima dele já chegou a pagar R$ 19.425,00 pelo suposto serviço do golpista, divididos em:

  1. R$ 4.800,00 por um “pacote inicial de proteção”;
  2. R$ 750,00 por “proteção adicional”;
  3. R$ 13.875,00 pela suposta “exclusão definitiva de mídias íntimas”.

Porém, mesmo diante do pagamento, as ameaças sempre voltavam. Na investigação também foi constatado que ele tinha alvos em outros estados e uma das vítimas tinha 16 anos, que foi obrigada a vender bens para pagar cerca de R$ 1 mil.

Dentre os diversos perfis falsos utilizados pelos investigados, foram citados os “Roni Godoi”, “thiagooo_coutinho”, “cr.andromeda”, “crr.andromeda”, “Wesley Lopes” e “Gabriel”. Na análise técnica, foi revelado que era uma estrutura digital organizada, com uso de engenharia social, ocultação de identidade e armazenamento de material sensível.

A investigação segue em andamento e tramita sob segredo de justiça, com o objetivo de preservar a intimidade das vítimas e a eficácia das diligências em curso.

Assine o Correio do Estado

AVISO

Inmet coloca 19 municípios de MS em 'alerta máximo' para baixa umidade

Instituto afirma que quantidade de vapor de água na atmosfera neste sábado (23) deve ficar entre 20% e 12%, acarretando em riscos sérios à saúde humana

23/08/2025 12h45

Compartilhar
Aliado ao tempo ligeiramente mais quente, há também uma queda na umidade relativa do ar

Aliado ao tempo ligeiramente mais quente, há também uma queda na umidade relativa do ar Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para este sábado (23) indicando umidade do ar entre 20% e 12% em 19 cidades de Mato Grosso do Sul.

No comunicado, a entidade disse que há riscos de incêndios florestais, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Além disso, há riscos à saúde, por isso, o instituto orienta a população a: beber bastante líquido, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Como mencionado, 19 municípios sul-mato-grossenses estão contemplados neste alerta, sendo eles: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Além deste aviso, o Inmet emitiu outro, esse com um perigo menor, mas ainda sim com cuidados a serem tomados. De acordo com o outro comunicado, a umidade irá variar entre 30% e 20%, o que também é considerado longe do ideal. Por isso, o instituto mantém as orientações para a saúde.

Estão contemplados neste aviso todos os municípios do estado, e começou às 12h desta sexta-feira (22) e deve durar até às 20h deste sábado (23). Para mais informações, contate a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Segundo dados do próprio Inmet, Cassilândia foi a 10ª cidade com a menor umidade do ar registrada ontem, com 10%. Na sequência, aparecem Chapadão do Sul, Paranaíba, Costa Rica, Sonora e Água Clara com índices de 11% a 13%, considerado muito baixo e grave para saúde humana.

Previsão do tempo (23 e 24/08)

O fim de semana deve ser de chuvas, ocasionalmente fortes, e queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, com as mínimas podendo chegar ficar abaixo de  5°C em alguns municípios.

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a mudança no tempo ocorre devido ao avanço de uma frente fria combinado ao transporte de calor e umidade.

Conforme já havia antecipado o Correio do Estado, estas condições climatológicas favorecem o aumento de nebulosidade, com possibilidade para chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas
de vento no Estado.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao deslocamento de cavados irão favorecer a formação de instabilidades, principalmente nas regiões sudoeste, sul e sudeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo o Cemtec, na metade norte do Estado, há baixa probabilidade para ocorrência de chuva e o que pode ocorrer é apenas aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas bem isoladas na região.

*Colaborou Glaucea Vaccari

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio

2

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30
Solidariedade

/ 4 dias

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

3

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 5 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira